СМИ России: чем опасны новые санкции со стороны США

В обзоре российских газет:

Миллион долларов или фигура речи?

Бывший глава ЮКОСа и основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский через свой YouTube-канал будет регулярно общаться с гражданами страны, рассказывает в свежем номере "Независимая газета". В первой же передаче экс-олигарх начал продвигать в массы идею активного бойкота президентских выборов.

Избирательную кампанию он считает больше политической игрой, чем реальным делом, а потому оппозиционных кандидатов финансировать не намерен. Ни Ксению Собчак, хотя она и поддержала его идею парламентской республики, ни Алексея Навального. Впрочем, если главу Фонда борьбы с коррупцией все-таки зарегистрируют, то Ходорковский вручит ему 1 миллион долларов за победу на конкурсе "Вместо Путина".

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский пояснил НГ, что Ходорковский не дает оппозиции деньги на кампанию потому, что действительно не видит смысла. Поскольку Навальный в выборах участвовать не будет, то "при нынешнем раскладе у Ходорковского нет фаворита, а обещание миллиона долларов - это просто фигура речи".

По мнению эксперта, Ходорковскому важнее сейчас собственная публичная активность и возможность оставаться в политической повестке. "Готовится ли он к выборному циклу 2021-2024 годов или нет, но в любом случае кампания-2018 не его. У него задача искать политических союзников на будущее", - считает Туровский.

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Новая порция санкций

"Независимая газета" пишет о новом списке из 39 российских организаций и компаний, которые попадают под американские санкции "из-за украинского Крыма" и "вмешательства в выборы США". Новая порция российских ограничений, пишет газета, появится уже в 2018 году. Список разделен на две части: 33 организации проходят по оборонному сектору, а остальные - по разведывательному.

Производители военной техники представлены такими предприятиями, как "Ростех", "Алмаз-Антей", "Калашников", Рособоронэкспорт, "Ижмаш", "МИГ", "Сухой", "Туполев", Уралвагонзавод.

Разведчики представлены ФСБ, Службой внешней разведки и ГРУ. В списке и "инновационные", пишет НГ, организации, которые подозреваются в информационной работе в киберпространстве в интересах "грандов" разведки.

Например, Zorsecurity западные СМИ описывают как инструмент ГРУ в кибервойне. В разведсекторе и "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики", являющееся, в частности, подрядчиком НИИ военной медицины.

"Теперь санкции будут автоматически распространяться на американские и иностранные компании, которые будут взаимодействовать с нашими предприятиями из санкционного списка. Это значительное упрощение процедуры. В то же время речь не об ужесточении санкций, а еще об одном недружественном шаге против нас. Мы не отвечаем, в том числе и на откровенный захват нашей дипломатической недвижимости, на сокращение в два раза количества выдаваемых нашим гражданам виз, поэтому провоцируем все новые и новые агрессивные шаги против себя. У меня ощущение, что наш уставший МИД вернулся к докрымскому состоянию "похоронной конторы", - сказал НГ директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Эксперт отмечает, что у России есть огромные возможности ответить сильно и больно, но не отвечая на агрессию, страна провоцирует новые агрессивные шаги против себя.

"Я не исключаю, что под выборы 2018 года такие шаги будут сделаны, например, могут заморозить наши вложения в американские ценные бумаги, - допускает Делягин. - И это не подорвет рейтинг США, ведь нас рассматривают в той же категории, что и Иран, у которого в свое время были заморожены десятки миллиардов долларов, почему бы не заморозить и наши сотни миллиардов?"

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"Круги токсичности"

Газета "Ведомости" в редакционном комментарии объясняет, чем опасна для России принципиально новая структура санкций США: теперь под их действие могут подпадать не только российские предприятия, организации и физлица, но и их партнеры по всему миру.

Это, по мнению издания, создает вокруг России потенциально огромную зону токсичности и существенно повышает уровень рисков работы иностранцев с российскими компаниями, встроенными в глобальный экономический мир.

Новый механизм распространения токсичности на партнеров создает возможность появления потенциально бесконечных цепочек "заражающих" друг друга контрагентов России - в случае если США будут последовательно и неуклонно пополнять санкционные списки, объясняет газета.

"Расширение зоны токсичности, конечно, может быть использовано пропагандой как повод для очередного залпа заявлений о пользе импортозамещения и необходимости выстраивания новых экономических цепочек, - комментируют "Ведомости". - Но создавать в XXI веке полностью суверенную экономическую, финансовую и технологическую систему невозможно и нелепо".

При этом санкции, уверена газета - это надолго: изоляция может длиться не годами, а десятилетиями, когда любых персональных гарантий, пусть даже от президента, будет недостаточно, а создание новой политической реальности для обхода санкций "по дружбе" едва ли возможно.

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Некурящая Россия

"Российская газета" со ссылкой на исследования холдинга "Ромир" пишет, что россияне стали значительно меньше курить: если в 2013 году потребителями табачной продукции называли себя 40% населения, то в 2015-м уже 32, в 2016-м - 28, а сегодня о пристрастии к курению заявляют только 26%.

По-прежнему этой вредной привычке подвержены в основном мужчины, однако и среди них доля курильщиков за год сократилась с 47 до 42 процентов. Доля курящих россиянок не изменилась - 13 процентов.

Почти все эти люди предпочитают обычные сигареты с фильтром. В среднем они выкуривают по 17 сигарет за день, мужчины чуть больше, женщины чуть меньше. Больше всех дымят люди в возрасте от 35 до 59 лет - они заявляют о потреблении 19-20 сигарет в день, тогда как среди молодежи (от 18 до 24 лет) этот показатель составляет 13 сигарет.

Авторы исследования считают, что снижение числа курильщиков стало наблюдаться сразу же после принятия в 2013 году закона, ограничивающего курение в общественных местах. Уменьшают охоту затянуться и постоянно растущие цены - за пять лет средняя стоимость пачки выросла почти в два раза, до 108 рублей.

"Играют свою роль и ограничительные меры, и пропаганда здорового образа жизни и успешности, - подчеркивает директор НИИ наркологии минздрава Татьяна Клименко. - Посредством социальной рекламы, публикаций в СМИ, программ на телевидении до людей доносят мысль, что успешные люди не курят, не пьют, они заботятся о своем здоровье".

В то же время, отмечает РГ, выросла тяга россиян к электронным сигаретам. Год назад ими пользовались 4% россиян, а в этом уже в два раза больше.

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си

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