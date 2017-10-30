Пресса Британии: Гитлер хотел присоединиться к социалистам

В обзоре британских газет:

Репрессивный конституционализм

Guardian публикует статью своего аналитика Мэттью Д'Анкона под заголовком "Мечту Каталонии невозможно уничтожить силой".

Мечту каталонцев жить в своей собственной стране, пишет он, нельзя назвать объективно неправильной, несмотря на все возможные практические проблемы реализации этой идеи.

Те из нас, кто все еще ценит интернационализм, основанный на правилах, должны, тем не менее, признать, что не всем по душе американские горки современной жизни.

Это было ясно продемонстрировано во время референдума по вопросу о выходе Великобритании из состава ЕС, или же при избрании Дональда Трампа президентом США.

Вопрос идентичности вновь стал важным в политике, и это нельзя игнорировать. Инстинктивное желание быть членом группы, а не просто винтиком в глобальной экономической машине, вновь заявляет о себе.

Я, пишет Мэттью Д'Анкона, с большим подозрением отношусь к популизму, который предлагает простые решение весьма сложных проблем: объявление независимости, также как антииммигрантские лозунги, не может быть панацеей, как это обещают сторонники подобных идей.

"Я по-прежнему верю в либеральный мировой порядок, при котором страны заключают надгосударственные соглашения, позволяющие им сотрудничать на глобальном уровне", - продолжает автор.

"Но в 2017 году невозможно не заметить, что этот либеральный порядок переживает не лучшие времена.

Мы лишь начали серьезные дебаты о будущем этого порядка, и о том, как он должен быть реформирован перед лицом растущего неравенства, быстрых технологических изменений и опасений многих слоев общества, что они пострадают от постоянных изменений.

Если каталонский кризис преподносит нам какой-то урок, то это лишь тот факт, что реакция Мадрида - назовем это репрессивным конституционализмом - не может быть ответом на эти опасения и надежды".

История не следует никакому сценарию, заключает журналист Guardian.

Как разрешить ближневосточный конфликт

Daily Telegraph публикует статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, в которой он излагает свой план разрешения арабо-израильского конфликта.

Джонсон напоминает, что 100 лет назад, 2 ноября 1917 года его предшественник на посту британского министра иностранных дел лорд Бальфур написал лорду Ротшильду так называемую "декларацию Бальфура", в которой он сказал, что "правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа, и приложит все усилия для содействия достижения этой цели; при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине".

Можно хорошо относиться к Израилю и верить в его будущее и при этом не забывать о мучениях тех, кого задело создание этой страны Борис Джонсон, Глава МИД Британии

К столетию этой декларации, пишет Борис Джонсон, я заявляю, что убежден, что декларация Бальфура привела к созданию великой страны. В регионе, в котором многие страны управляются автократами, Израиль выделяется своей свободой.

Да, Израиль совершает ошибки. Но эта страна пытается жить согласно принципам, которые я разделяю, пишет министр.

Можно хорошо относиться к Израилю и верить в его будущее и при этом не забывать о мучениях тех, кого задело создание этой страны.

Важные слова декларации Бальфура о правах нееврейских общин не были полностью исполнены. Нет никаких сомнений, продолжает Борис Джонсон, что единственное возможное разрешение конфликта заключается в создании двух государств для двух народов.

Для Израиля создание палестинского государства будет единственным способом обеспечить свое будущее как демократического и еврейского государства.

Для палестинцев создание своего собственного государства станет воплощением мечты о самоопределении. Для этого потребуются серьезные компромиссы с обеих сторон.

Но, пишет министр, лишь сами израильтяне и палестинцы могут разрешить этот конфликт. Великобритания может лишь оказать им помощь в деле завершения всех обещаний декларации Бальфура, пишет Борис Джонсон в Daily Telegraph.

Ответ на кибератаки

Daily Telegraph пишет, что правительства стран ЕС собираются приравнять кибератаки к военным действиям. Это станет предупреждением таким странам, как Россия и Северная Корея, отмечает издание.

Дипломаты в Брюсселе уже разработали основные положения документа, который будет представлен на одобрение 28 странам-членам Евросоюза в течение ближайших недель.

В документе говорится, что при "чрезвычайных обстоятельствах" страны ЕС могут отвечать на кибератаки, применяя конвенциональное оружие.

Этот документ был подготовлен в связи с опасениями, что Россия попытается повлиять на результат прошедших недавно в Германии выборов, а также из-за "гибридных военных действий", которые, как пишет газета, Москва ведет на востоке Украины. Москва участие в конфликте в Донбассе отрицает.

В документе, среди прочего, говорится, что у каждой страны есть право на самооборону в случае, если она станет жертвой кибератаки.

"ЕС обеспокоен растущей готовностью государственных и негосударственных объектов международного права добиваться своих целей при помощи преступных кибератак", - говорится в тексте документа.

В нем также сказано, что каждая страна Евросоюза имеет право прибегать к статье 42 (7) Лиссабонского договора, которая позволяет им просить помощи у других стран ЕС.

"В случае, если государство-член подвергнется вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены должны оказать ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами", - говорится в договоре.

Эта статья была задействована лишь один раз, когда Франция обратилась за помощью после терактов 2015 года.

Социалистические мечты Гитлера

Guardian пишет, что Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (NSDAP) была лишь вторым выбором Адольфа Гитлера в начале его политической карьеры.

Томас Уэбер, профессор истории в Абердинском университете, обнаружил архивный документ, согласно которому в 1919 году недавно созданная Немецкая социалистическая партия (DSP) ответила отказом на просьбу Гитлера вступить в ее ряды и писать статьи для партийной газеты.

По словам Уэбера, "история могла бы пойти по другому пути", если бы немецкие социалисты приняли Гитлера в свои ряды. В 1919 году партия была крайне правой, и гораздо более популярной среди избирателей, чем NSDAP.

Гитлер мог бы играть в ней относительно незначительную роль, и вряд ли бы пришел к власти, считает профессор Уэбер.

"За год до этого, он [Гитлер] не демонстрировал никаких способностей лидера, и был доволен лишь исполнять приказы других".

Гитлер возглавил NSDAP в 1921 году, напоминает газета. Все руководство партии в начале 1920-х годов выступало за слияние организации с Немецкими социалистами.

"Если бы против этого не выступал лично Гитлер, нацистская партия вошла бы в состав немецких социалистов на правах младшего партнера и просто исчезла", считает профессор.

Документ, в котором говорится о попытке Гитлера присоединиться в социалистам, был написан основателем DSP и обнаружен профессором Уэбером в архиве Института современной истории в Мюнхене, пишет Guardian.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com