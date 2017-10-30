Смерть 14-летней Влады: российские модели рассказывают о работе в Китае

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Российский Следственный комитет занялся выяснением обстоятельств смерти 14-летней жительницы Перми Влады Д., работавшей моделью в Шанхае. 25 октября во время очередного показа девушка пожаловалась на плохое самочувствие и была госпитализирована. В больнице она впала в кому и через два дня умерла.

По предварительным данным, причиной смерти юной модели стал нарастающий отказ жизненно важных органов и систем - патологическое состояние, возникающее в результате тяжелой инфекции или нагрузки на организм.

"Есть официальный документ - это справка о смерти из больницы, в которой причина смерти названа: полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы", - сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Шанхае.

Окончательный диагноз, пояснили дипломаты, будет поставлен после вскрытия. Ранее сообщалось, что девушка могла умереть от менингита.

Мать Влады рассказывала СМИ, что дочь жаловалась ей на усталость, высокую температуру и работу по 13 часов в сутки. Согласно контракту, девочка должна была работать не более четырех часов в день, уточняла женщина.

Неясным остается вопрос о наличии у 14-летней модели медицинской страховки. Представители китайского агентства Esee заявили российскому телеканалу РЕН, что ее у девочки не было, и после госпитализации медстраховку в размере 800 долларов оплатило принимающее агентство.

В то же время в пермском агентстве "Грейт Модел", с которым сотрудничала Влада Д., заявили "Комсомольской правде", что страховка была оформлена. Директор "Грейт Модел" не ответила на звонки Русской службы Би-би-си.

Работать в Китае моделью тяжело и невыгодно, рассказали Би-би-си несколько представителей модной индустрии.

Вероника Седлова, основатель модельного агентства Look Models Russia

Я вообще не сторонник отправки моделей в Китай. Потому что Китай - это плохая еда, наркотики, многие девочки ходят подрабатывать в клубы.

Если не складывается с моделингом, а pocket money (деньги, которые раз в неделю выдаются моделям на карманные расходы - Би-би-си) очень маленькие - 70-100 долларов - ничего не остается кроме как идти работать в клуб, где нужно выпивать с гостями, привлекать публику. Этим занимаются и несовершеннолетние.

Если и отправлять моделей в Китай, то только в проверенные агентства, только когда девочка уже имеет деньги, когда ей уже за 20 лет и у нее есть голова на плечах.

Страховкой должно заниматься принимающее агентство и то агентство, которое отправляет модель за границу. В любом случае принимающее агентство оформляет все необходимые документы и обеспечивает сохранность здоровья модели. Но, к сожалению, в нашем бизнесе случаются форс-мажорные ситуации. Естественно, материнский агент [отправляющая сторона] должен был проконтролировать ситуацию со страховкой. Но здесь еще и вопрос в том, что сразу не заметили [состояние Влады] и не приняли меры.

Такое происходит нечасто. Это действительно большой шок, я не понимаю, как можно сгореть за два дня.

София Мунтян, модель

Мне не приходилось работать в Азии, но от своих коллег наслышана о тяжелых условиях труда в этом регионе. Считаю, что следить за происходящим [с несовершеннолетними моделями] должны родители.

Я работала в Европе, с полным пакетом документов, страховкой и отличными апартаментами. Так же я начала свою карьеру, будучи совершеннолетней. Думаю, благодаря этим факторам проблемы обошли меня стороной.

Дарья Малыгина, модель

Я никогда не работала в Китае, единственное, что я могу сказать - я действительно считаю, что лучше до 18 лет моделингом не заниматься. Это очень тяжелая, изматывающая работа, а у всех разные болезни и разная выносливость.

Мне было несложно, но я помню времена, когда я голодала и доедала оставшиеся в квартире макароны. Деньги на еду всегда давали, просто когда ты ребенок, ты не умеешь ими правильно распоряжаться и на 100 долларов в неделю прожить тяжело.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Нью-Йоркской Неделе моды осенью 2017 года участвовали более десяти дизайнеров из Китая.

По-хорошему, я бы ввела закон о том, чтобы девочки могли начинать работу [в модельном бизнесе] с 18 лет. Потому что иначе работают дети.

И как бы всем ни казалось, что пройти по подиуму или сделать пару фотографий просто, девочкам для этого приходится месяц носиться по кастингам. Мой рекорд - 28 кастингов за день! И вы сами понимаете: ты бежишь, поесть времени нет, везде тебя сливают, ты расстраиваешься… Где-то тебя берут, но для этого ты целый месяц куда-то бежала и пыталась в себя поверить.

Надежда Синельникова (имя изменено), модель

В Китае работается тяжко. Шанхай это или другой мегаполис - везде одна система. Агентства не только не заботятся о наличии медстраховки у иностранных моделей, они ведут совершенно нелегальный бизнес, приглашая девушек работать по туристической визе (Гонконг в расчет не беру). Тот контракт, что каждое агентство предлагает подписать, никакой юридической силы не имеет. Ни одну спорную ситуацию эта бумага решить не поможет - проверено на себе.

Прав у модели нет никаких. Есть право только на одно - ехать туда снова или нет. Раз уж приехала, будь добра работать столько, сколько нужно. Норм для трудового дня нет. Он может длиться как 3-4 часа, так и 20 часов.

Кормить модель в течение дня никто не обязан. Оплата идет за каждый час съемки, и только в Китае те пять минут, что дают на ланч, затем вычитают из рабочего времени. Могут и время на поход в туалет вычесть. Или даже оспорить твое время, если показалось, что ты слишком медленно работала.

Возразить? К сожалению, девочки, которые еще не успели добиться определенного уровня в работе, уважения в агентстве, возражать не имеют права. Либо ты покорно работаешь на предложенных условиях, либо ты не работаешь вообще. Поэтому съемки летней коллекции одежды в холодном зимнем море - это классика. Застуженные почки и другие болячки - это непременные спутники такой работы.

Media playback is unsupported on your device #Londonблог: каково быть моделью на Лондонской неделе моды?

Но работа - это одна сторона медали. Китайские агентства не сильно заботятся и о качестве апартаментов. В лучшем модельном агентстве Гуанчжоу мы жили всемером в квартире с одной ванной, без холодильника и плиты для приготовления еды. Спали на двухъярусных кроватях и сами покупали в свои комнаты обогреватели, потому что централизованного отопления в Китае нет, а температура воздуха зимой опускается до нуля. Никому до этого не было никакого дела.

При этом агенство строго предупреждало, чтобы в случае чего девочки не шли в госпиталь самостоятельно. Ведь там к ним будет много вопросов - мало ли, скажут что-то не то. Поэтому на крайний случай в агентстве всегда был "свой" врач. Счет за его услуги агентство всегда выставляло модели.

Когда меня спрашивают, что я думаю про модельную индустрию в Китае - я всегда говорю, что это ужасный мир. Не потому, что там царит зависть и злость среди девушек - нет. Даже наоборот, девочек очень сплачивает общее "горе". Проблема в наплевательском отношении со стороны агентства. Но пока Китай дает молодым девушкам возможность зарабатывать деньги - туда будет вечная очередь желающих.