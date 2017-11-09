Кто такая Савитри Деви, поклонница Гитлера и идей превосходства белой расы

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Мистик Савитри Деви, восхищавшаяся Гитлером, обожавшая кошек и верившая в арийский миф, казалось бы, должна была после своей смерти 25 лет назад окончательно кануть в Лету. Но ее имя и образ все чаще на слуху из-за роста ультраправых движений в мире.

В 2012 году, изучая для статьи, которую я тогда писала, вебсайт греческой партии "Золотая заря", я наткнулась на фото женщины в голубом шелковом сари, смотрящей на бюст Гитлера на фоне пламенеющего заката.

Что делала эта, совершенно очевидно, индийская женщина на сайте откровенно расистской партии, цель которой - выгнать из Греции всех иностранцев? Она отложилась у меня в памяти, а спустя какое-то время новая волна ультраправого радикализма в Европе и Америке вынесла на гребне и ее имя - Савитри Деви.

В наши дни не составляет никакого труда натолкнуться на неонацистских сайтах и форумах на обсуждение книг Савитри Деви, особенно ее труда "Молния и солнце", который излагает теорию о том, что Гитлер якобы был реинкарнацией индуистского бога Вишну, а также книги "Золото в горниле" которая призывает истинных последователей поверить в то, что национал-социализм снова пойдет в гору. Американский портал ультраправых взглядов Counter-Currents хранит обширное онлайн-собрание как ее книг, так и работ, посвященных ее жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ультраправый активист Ричард Спенсер в Шарлоттсвилле в августе 2017 года

Ее взгляды в наши дни вновь притягивают внимание благодаря ультраправым деятелям, в числе которых Ричард Спенсер и Стив Бэннон.

Бывший советник по стратегическим вопросам президента США Дональда Трампа и основатель консервативного портала Breitbart News подхватил ее взгляды на историю как на циклическую борьбу между добром и злом - теорию, которую Деви разделяла с другими фашистами-мистиками XX века.

Она выучила индийские наречия, вышла замуж за брамина и выработала замысловатую теорию, в которой нацизм переплетался с индуистскими мифами

Рок-группы хеви-метал и американские правые радиостанции кричат во всю глотку о Кали-юге - эпохе зла и деградации в индуистской мифологии, которой, как верила Деви, Гитлер был призван положить конец.

Кем же все-таки была Савитри Деви и почему ее идеи вновь становятся популярны?

На первый взгляд, ничего общего с Индией у Савитри Деви не было. Ее звали Максимиани Портас, она родилась в Лионе в 1905 году, и у нее было французское гражданство.

Ее мать была англичанка, а отец - наполовину грек, наполовину итальянец.

С ранних лет она презирала принцип эгалитаризма (идею, предполагающую создание общества на основе всеобщего равенства) в любом виде.

Под влиянием идей греческих националистов в 1923 году она приехала в Афины как раз в то самое время, когда тысячи греческих беженцев оказались без крова после поражения греческой армии в турецкой Малой Азии в конце Первой мировой войны.

Она винила западных союзников как за унижение греков, так и за чрезвычайно несправедливые, жесткие меры, наложенные на Германию в результате Версальского договора.

В ее представлении и Греция, и Германия были жертвами, которым было отказано в законном стремлении объединить весь свой народ на одной территории. Эти взгляды вкупе с ярым антисемитизмом, который, по ее утверждению, она почерпнула в Библии, привели к тому, что она довольно быстро зачислила себя в национал-социалисты.

Правообладатель иллюстрации Savitri Devi Archive

Гитлер был поборником прав немцев, но, по ее словам, его желание искоренить евреев в Европе и восстановить в правах "нацию арийцев" превратили его в ее собственного "фюрера".

Савитри, впитав антисемитские идеи, витавшие с XVIII века, винила иудео-христианскую цивилизацию в уничтожении величия античной Греции и древней мифической утопии арийцев.

В начале 1930-х годов она отправилась в Индию в поисках живого наследия языческого прошлого Европы, будучи убежденной в том, что кастовая система, запрещавшая неравные браки, сумела сохранить там истинных арийцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Молодые брамины в Варанаси

Вид европейской женщины в Индии, путешествовавшей в поезде четвертым классом, был настолько необычным, что британские колониальные власти взяли ее под наблюдение.

Однако Савитри не имела ничего общего с британцами в Индии вплоть до Второй мировой, когда она начала передавать полученную от них информацию японцам.

Она выучила индийские наречия, вышла замуж за брамина (которого она считала таким же арийцем как и она сама), и выработала замысловатую теорию, в которой нацизм переплетался с индуистскими мифами, и где Гитлер оказывался "человеком против времени", призванным положить конец Кали-юге и возвестить о приходе новой золотой эпохи арийского господства.

В 1930-е годы в Калькутте Савитри работала в индуистском центре, который сейчас представляет собой небольшой местный храм, а тогда был миссией индуистов-националистов.

Возросший во время британского правления интерес к политике со стороны религиозных сообществ Индии помог поддержать рост "хиндутвы" - движения, проповедовавшего индуистский национализм, чьи сторонники утверждали, что индусы являются настоящими преемниками арийцев и что Индия по большому счету - это нация индуистов.

Савитри предложила помощь директору центра Свами Сатиянанде, который, как и многие другие индийцы до обретения страной независимости, разделял ее восхищение Гитлером и позволил Савитри включить элементы нацистской пропаганды в лекции по национальной идентичности индуистов.

Она стала ездить по стране с лекциями на хинди и бенгали, пересыпая рассуждения об арийских ценностях цитатами из "Майн кампф".

Правообладатель иллюстрации SAVITRI DEVI ARCHIVE

В 1945 году, подавленная разгромом Третьего рейха, Савитри вернулась в Европу, чтобы принять участие в ее восстановлении.

Она описала свой приезд в Англию в детских книжках "Длинные усики" и "Двуногая богиня", где героиней является любящая котиков сторонница нацизма Гелиодора, у которой "нет человеческих чувств в обычном смысле этого слова".

Ее прах был захоронен, по слухам, рядом с останками лидера американских фашистов Джорджа Линкольна Рокуэлла, причем похороны состоялись по полной нацистской церемонии.

"Она была с самого детства слишком глубоко поражена отношением человека к животным…чтобы иметь какую-либо симпатию к людям, страдающим потому, что они евреи", - пишет о Гелиодоре Деви.

Савитри всегда говорила, что она предпочитала животных людям. Как и Гитлер, она была вегетарианкой.

Она будто отстраненно наблюдала за миром, заботясь больше не о людях, а о том, что она воспринимала как глубинные природные процессы. Во время посещения Исландии она две ночи провела на склонах вулкана Гекла во время его извержения.

"Изначальный звук мироздания - [мантры] Ом, - писала она. - Вулкан говорит каждые две-три секунды: "ОМ! ОМ! ОМ!" И Земля все время дрожит у тебя под ногами".

В 1948 году Савитри удалось въехать на территорию оккупированной Германии, где она раздала тысячи профашистских листовок.

Годы спустя она призналась, что была рада, что ее арестовали британские оккупационные власти, потому что это сблизило ее с заключенными в тюрьму нацистскими "товарищами".

Во время своего тюремного заключения - которое быстро закончилось благодаря вмешательству ее мужа при содействии индийских властей - Савитри сблизилась с бывшей надсмотрщицей концлагеря Берген-Бельзена, осужденной за военные преступления - "красавицей, блондинкой моего возраста".

Кстати, сексуальность Савитри не раз обсуждалась: ее брак с Аситом Мукерджи был, как говорят, платоническим, поскольку они не принадлежали к одной касте, а французская нацистка Франсуаза Диор, племянница известного модельера Кристиана Диора, утверждала, что была любовницей Савитри.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Франсуаза Диор утверждала, что была любовницей Савитри Деви

На склоне лет Савитри Деви вернулась в Индию, где она чувствовала себя как дома. Она поселилась в тихом районе Дели в квартирке над гаражом, почти все дни она посвящала уходу за местными кошками.

Каждое утро, одетая в сари и украшенная золотыми браслетами и ожерельями, как положено замужней индийской женщине, она выходила из дома, чтобы накормить соседских кошек.

Она умерла в доме своих друзей в Англии в 1982 году. Ее прах был захоронен, по слухам, рядом с останками лидера американских фашистов Джорджа Линкольна Рокуэлла, причем похороны состоялись по полной нацистской церемонии.

Правообладатель иллюстрации Savitri Devi Archive Image caption Савитри Деви в Дели в 1980 году

Савитри Деви сейчас почти полностью забыта в Индии, но индуистский национализм, который она проповедовала, укрепляет свои позиции, к огорчению ее племянника, левого журналиста-ветерана Суманты Банерджи.

"В своей книге "Предостережение индусам", которая вышла в свет в 1939 году, она советовала воспитывать в себе дух организованного сопротивления, - говорит он. - Это сопротивление было направлено против мусульман, которые, по ее мнению, были враждебны индуизму. Эти же страхи раздуваются поклонниками ее теорий и в наши дни".

"Хиндутва" является официальной идеологией правящей партии "Бхаратья Джаната", которую возглавляет премьер-министр Нарендра Моди. Ее центральное положение гласит, что мусульмане и сторонники светского общества подрывают основы существования индийской нации.

Хотя в официальных заявлениях партии осуждается насилие, в стране всё чаще происходят нападения индуистов на мусульман, которые в 1992 году привели к уничтожению мечети Бабри в Айодхье.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Хиндутва" является официальной идеологией правящей партии "Бхаратия Джаната", которую возглавляет премьер-министр Нарендра Моди

В США расизм, антикоммунизм и христианский фундаментализм с его представлениями о приближении Апокалипсиса подготовили почву для того, чтобы крайне правые увлеклись оккультизмом нацистского и индуистского толка.

Как и в Индии, решающим фактором в этом увлечении стал страх, который испытывают представители правящей элиты по поводу возможной утраты власти и влияния.

"Примерно с середины правления президента Обамы у части американцев возникла идея, что белых все чаще оттесняют от власти, - говорит иссоедователь Чип Берлет. - Крайне правые и сторонники теории превосходства белой расы в равной степени питаются этими страхами, которые испытывают многие белые американцы, считающие себя униженными".

Идеи Савитри Деви являются частью истории индуистского национализма в Индии и крайне правого фундаментализма в США.

Ее часто необузданные и дикие писания содержат основные положения этих мировоззрений в самом неприкрашенном и не отцензурированном виде: они верят в то, что человечество может быть разделено на "расы", которые не должны смешиваться между собой; что определенные группы людей могут занимать господствующее положение в силу своего превосходства над другими; что эти группы находятся под угрозой и что переживаемые нами мрачные времена завершатся только в результате их прихода к власти, после чего наступит золотой век человечества.