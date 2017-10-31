Канадка потратила выигрыш в лотерею "на всю жизнь" на помощь другим

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рашель Лапьер основала компанию Le Book Humanitaire на выигранные деньги

Что бы вы сделали, если бы выиграли в лотерею крупную сумму денег? Купили бы новый дом или отправились в путешествие вокруг света? Однако некоторые счастливчики готовы потратить весь свой выигрыш на помощь другим людям.

Именно так в 2013 году поступила жительница Канады, бывшая "Мисс Квебек" Рашель Лапьер.

Ей всегда нравилось быть волонтером. В 1980-х годах она создала собственное модельное агентство, работала няней, а затем начала искать возможности следовать примеру своего кумира - Матери Терезы - и посвятить свою жизнь благотворительности.

Удача постучалась к ней в дверь, когда она стала победительницей лотереи Gagnant à vie ("Победитель на всю жизнь") и выиграла еженедельный заработок в 1000 канадских долларов (775 долларов США), который она будет получать всю жизнь.

Правообладатель иллюстрации Andreane Williams Image caption Рашель встречается с семьей беженцев из Конго в Квебеке

"Сначала я просто не поверила, но я не устраивала торжеств и не кричала об этом повсюду, поскольку я дала клятву перед всем миром и была обязана ее выполнить. Я хотела до конца жизни делать то, что я люблю, я хотела помогать другим", - рассказывает Рашель.

Через два месяца после выигрыша она оставила работу няни и создала свою организацию под названием Le Book Humanitaire.

Компания базируется в городе Сен-Жером в 60 км в северо-западу от Монреаля и использует соцсети для связи с теми, кто нуждается в благотворительной помощи.

Правообладатель иллюстрации Rachel Lapierre Image caption В 1982 году Рашель Лапьер получила титул "Мисс Квебек"

У страницы НКО в "Фейсбуке" сегодня уже 22 тысячи подписчиков. Любой желающий может рассказать там о своих проблемах и разместить просьбу о помощи.

Также желающие могут размещать на странице информацию о вещах и услугах для пожертвований.

"Допустим, у вас есть лишняя одежда. Мы дадим вам контакты семьи, которой нужна эта одежда, и вы сможете сами им ее передать. И это касается не только материальных благ. Вы можете, например, подвезти ракового больного на осмотр к врачу", - объясняет Рашель.

Эта сфера весьма далека от ее прошлой работы в гламурном и, как считают многие, прославляющем потребление модельном бизнесе.

В начале 1980-х годов Рашель поступила в местную школу моделей и решила поучаствовать в конкурсе красоты "Мисс Квебек". 21-летняя девушка очень удивилась, когда стала победительницей.

"Я думала, что модельный бизнес - это для высоких голубоглазых блондинок, а я была низкорослой брюнеткой... Но я так рада, что попала в него, это был колоссальный опыт", - говорит она.

После победы на конкурсе она отправилась в турне по Канаде и даже встретилась с тогдашним премьер-министром Квебека Рене Левеком.

Правообладатель иллюстрации Andreane Williams Image caption Рэйчел встречается с семьей сирийских беженцев в Сен-Жероме

Это вдохновило ее открыть собственную модельную школу в 1984 году, чтобы обучать молодых девушек тому, как строить карьеру в индустрии. В школе работало около 10 сотрудников.

"Управление собственным бизнесом научило меня бухгалтерскому делу и работе с персоналом", - говорит Лапьер.

В конце 1980-х годов она закрыла свой бизнес, чтобы сконцентрироваться на воспитании четверых детей, а также занялась волонтерской работой и совершила ряд поездок с гуманитарными организациями в Индию и Гаити.

Страстное увлечение Рашель побудило ее к созданию четыре года назад фонда Le Book Humanitaire.

В этом году ее компания провела около 15 тысяч благотворительных акций - от обустройства жилища для сирийских беженцев до поисков жилья для только что родившей бездомной матери.

Правообладатель иллюстрации Andreane Williams Image caption Фонд Рашель жертвует продовольствие тем, кто в нем нуждается

Она из собственных средств оплачивала деятельность организации, где работают 10 волонтеров, вложив туда 70 тыс. долларов.

"Еженедельный заработок в 1000 канадских долларов позволяет мне больше не ходить на работу и финансировать свою организацию. Я оплачиваю, среди прочего, аренду офиса и административные расходы", - говорит она.

Однако бюджет Рашель очень ограничен. После ее интервью популярному телеканалу Квебека число подписчиков страницы ее фонда в "Фейсбуке" резко увеличилось - с четырех тысяч до более 20 тысяч.

Это привело к увеличению числа запросов о помощи, но также и к росту пожертвований, и фонд уже с трудом справляется с возросшей нагрузкой.

Правообладатель иллюстрации Andreane Williams Image caption Рашель (в центре) обсуждает стратегию фонда со своими коллегами

Теперь компания нуждается в хранилищах для многочисленных пожертвований, однако пока Лапьер не может себе это позволить.

"Мы надеемся, что муниципальные власти предоставят нам офисы и пожертвуют для нас средства. Всегда есть возможности, чтобы запустить работу", - добавила она.

Как отмечает основатель неправительственной организации IRIS Mundial Жан-Пьер Чанг, создать успешный благотворительный фонд - очень непростая задача.

"Главная трудность - это деньги и поиски финансирования", - говорит Чанг, ранее работавший с Рашель.

"Вы также должны осознавать границы ваших возможностей. Можно испытывать переутомление от всей этой работы и перестать думать о себе... Думаю, что у Рашель очень мало времени на сон", - считает он.

Несмотря на трудности, Лапьер не собирается останавливаться на достигнутом. Она посещает курсы менеджмента неправительственных организаций, чтобы повысить свою квалификацию.

Она по-прежнему получает радость от своей работы, которая, по ее словам, не похожа на управление обычным бизнесом и "питает ее душу".

"В благотворительной работе задействованы миллиарды неучтенных долларов по всему миру. Без этого мир бы не развивался", - уверена Рашель.