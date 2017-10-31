Канадка потратила выигрыш в лотерею "на всю жизнь" на помощь другим
Что бы вы сделали, если бы выиграли в лотерею крупную сумму денег? Купили бы новый дом или отправились в путешествие вокруг света? Однако некоторые счастливчики готовы потратить весь свой выигрыш на помощь другим людям.
Именно так в 2013 году поступила жительница Канады, бывшая "Мисс Квебек" Рашель Лапьер.
Ей всегда нравилось быть волонтером. В 1980-х годах она создала собственное модельное агентство, работала няней, а затем начала искать возможности следовать примеру своего кумира - Матери Терезы - и посвятить свою жизнь благотворительности.
- Блог Страна Russia. Давать ли деньги попрошайкам?
- Как отец построил для дочери с аутизмом парк развлечений за $51 млн
- Как убедить себя в том, что вы богаты
Удача постучалась к ней в дверь, когда она стала победительницей лотереи Gagnant à vie ("Победитель на всю жизнь") и выиграла еженедельный заработок в 1000 канадских долларов (775 долларов США), который она будет получать всю жизнь.
"Сначала я просто не поверила, но я не устраивала торжеств и не кричала об этом повсюду, поскольку я дала клятву перед всем миром и была обязана ее выполнить. Я хотела до конца жизни делать то, что я люблю, я хотела помогать другим", - рассказывает Рашель.
Через два месяца после выигрыша она оставила работу няни и создала свою организацию под названием Le Book Humanitaire.
Компания базируется в городе Сен-Жером в 60 км в северо-западу от Монреаля и использует соцсети для связи с теми, кто нуждается в благотворительной помощи.
У страницы НКО в "Фейсбуке" сегодня уже 22 тысячи подписчиков. Любой желающий может рассказать там о своих проблемах и разместить просьбу о помощи.
Также желающие могут размещать на странице информацию о вещах и услугах для пожертвований.
"Допустим, у вас есть лишняя одежда. Мы дадим вам контакты семьи, которой нужна эта одежда, и вы сможете сами им ее передать. И это касается не только материальных благ. Вы можете, например, подвезти ракового больного на осмотр к врачу", - объясняет Рашель.
Эта сфера весьма далека от ее прошлой работы в гламурном и, как считают многие, прославляющем потребление модельном бизнесе.
В начале 1980-х годов Рашель поступила в местную школу моделей и решила поучаствовать в конкурсе красоты "Мисс Квебек". 21-летняя девушка очень удивилась, когда стала победительницей.
"Я думала, что модельный бизнес - это для высоких голубоглазых блондинок, а я была низкорослой брюнеткой... Но я так рада, что попала в него, это был колоссальный опыт", - говорит она.
После победы на конкурсе она отправилась в турне по Канаде и даже встретилась с тогдашним премьер-министром Квебека Рене Левеком.
Это вдохновило ее открыть собственную модельную школу в 1984 году, чтобы обучать молодых девушек тому, как строить карьеру в индустрии. В школе работало около 10 сотрудников.
"Управление собственным бизнесом научило меня бухгалтерскому делу и работе с персоналом", - говорит Лапьер.
В конце 1980-х годов она закрыла свой бизнес, чтобы сконцентрироваться на воспитании четверых детей, а также занялась волонтерской работой и совершила ряд поездок с гуманитарными организациями в Индию и Гаити.
Страстное увлечение Рашель побудило ее к созданию четыре года назад фонда Le Book Humanitaire.
В этом году ее компания провела около 15 тысяч благотворительных акций - от обустройства жилища для сирийских беженцев до поисков жилья для только что родившей бездомной матери.
Она из собственных средств оплачивала деятельность организации, где работают 10 волонтеров, вложив туда 70 тыс. долларов.
"Еженедельный заработок в 1000 канадских долларов позволяет мне больше не ходить на работу и финансировать свою организацию. Я оплачиваю, среди прочего, аренду офиса и административные расходы", - говорит она.
Однако бюджет Рашель очень ограничен. После ее интервью популярному телеканалу Квебека число подписчиков страницы ее фонда в "Фейсбуке" резко увеличилось - с четырех тысяч до более 20 тысяч.
Это привело к увеличению числа запросов о помощи, но также и к росту пожертвований, и фонд уже с трудом справляется с возросшей нагрузкой.
Теперь компания нуждается в хранилищах для многочисленных пожертвований, однако пока Лапьер не может себе это позволить.
"Мы надеемся, что муниципальные власти предоставят нам офисы и пожертвуют для нас средства. Всегда есть возможности, чтобы запустить работу", - добавила она.
Как отмечает основатель неправительственной организации IRIS Mundial Жан-Пьер Чанг, создать успешный благотворительный фонд - очень непростая задача.
"Главная трудность - это деньги и поиски финансирования", - говорит Чанг, ранее работавший с Рашель.
"Вы также должны осознавать границы ваших возможностей. Можно испытывать переутомление от всей этой работы и перестать думать о себе... Думаю, что у Рашель очень мало времени на сон", - считает он.
Несмотря на трудности, Лапьер не собирается останавливаться на достигнутом. Она посещает курсы менеджмента неправительственных организаций, чтобы повысить свою квалификацию.
Она по-прежнему получает радость от своей работы, которая, по ее словам, не похожа на управление обычным бизнесом и "питает ее душу".
"В благотворительной работе задействованы миллиарды неучтенных долларов по всему миру. Без этого мир бы не развивался", - уверена Рашель.