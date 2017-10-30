Что если США и Россия в войне санкций дойдут до крайности?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Индия - давний партнер России по ВТС, но все может измениться

Санкции против 39 российских предприятий и ведомств, о введении которых США объявили в минувшую пятницу, могут осложнить военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами, считают эксперты, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си. Некоторые санкции вряд ли можно будет применить, а в ряде случаев США могут навредить своим компаниям.

"Экспортные поставки военного назначения в рамках военно-технического сотрудничества принесли около 15 миллиардов долларов, что позволяет нам сохранять наши позиции на мировом рынке вооружений. Мы занимаем достойную позицию, по сути, вторые после Соединенных Штатов Америки. И для нас очень важно этот рынок удержать", - говорил в начале 2017 года премьер Дмитрий Медведев.

Теперь американские власти намерены вводить санкции в отношении граждан США и других стран, которые совершают "существенные" сделки с российскими организациями из санкционного списка, где в основном оборонно-промышленные предприятия. Ограничения вводятся с 29 января 2018 года.

Правообладатель иллюстрации TIMKIV/TASS Image caption Россия ведет переговоры о поставках Ка-52 в Египет

Важно, что часть компаний из санкционного списка выпускает продукцию двойного назначения. Так, Объединенная авиастроительная корпорация производит и боевые, и гражданские самолеты. Такая же ситуация и с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), которая выпускает как боевые корабли, так и гражданские суда.

Нанесут ли новые санкции удар по таким предприятиям, неизвестно. Как и то, что считать "существенными" сделками. Санкции будут накладываться по решению президента. Определять, является ли сделка "существенной", власти США будут в каждом конкретном случае, учитывая совокупность обстоятельств, следует из материалов американского внешнеполитического ведомства.

Олег Пантелеев, руководитель отраслевого агентства "АвиаПорт":

Поставки российской гражданской авиации за границу, вероятнее всего, подпадать под санкции не будут. В противном случае Россия будет принимать болезненные и для себя, и для Соединенных Штатов меры. Следствием этого может стать потеря американской компанией Boeing бизнеса в России. Мы понимаем, что если стороны дойдут до крайности, то мало не покажется никому.

В сфере торговли вооружениями и военной техникой проблемы могут быть, и очень серьезные. Мы видим, что есть ряд международных проектов по поставке российской авиатехники третьим странам, в которых задействованы нероссийские поставщики комплектующих (к примеру, в индийских истребителях российского производства Су-30МКИ используется французская электроника - Би-би-си).

Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий:

Это санкции, направленные не только на 39 прописанных в них российских субъектов, но там содержится возможность введения санкций против тех компаний, которые сотрудничают с ними.

Ну вот зачем Mazagon Dock Limited (индийская кораблестроительная компания - Би-би-си) или Hindustan Aeronautics Limited (индийская аэрокосмическая оборонная корпорация - Би-би-си) подвергать себя такому риску?

Image caption Контракт на поставку Турции С-400 в России считают заключенным

Даже если он гипотетический, потому что там сложная процедура (введения санкций - Би-би-си), нужно ли таких партнеров в третьих странах такому риску подвергать?

Технически становится сложнее работать, возникают дополнительные риски.

Иногда чаша весов настолько тонко колеблется: "Затруднения какие-то в проводках банковских? Да ну их, этих русских, давайте с теми, с кем проще".

Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал отечества", член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии России:

Эти санкции уже действительно не против самих российских компаний направлены, а скорее против третьих юридических лиц. Например, против иностранных банков, которые могут обслуживать такие контракты, против компаний другого профиля, которые в них участвуют.

Конечно это будет некая выборочная котировка таких контрактов и участников.

Например, контракт, который уже реализуется с Турцией на поставку зенитно-ракетных систем. Турция - страна НАТО, до этого следовала общей политике, директивам, которые поступали из Вашингтона. Сейчас ситуация изменилась, но вот вопрос, смогут ли турецкие банки проявить такую же самостоятельность, как и политическое руководство Турции?

Проблемы с банками, которые обслуживали наши контракты, начались не сегодня и не вчера. Поэтому Рособоронэкспорт ищет способы выполнения финансовых транзакций по контрактам, которые обходят санкции.