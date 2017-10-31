Много ли пользователей охватили российские тролли в "Фейсбуке"?

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126 миллионов - это много.

126 миллионов американцев могли видеть контент, размещенный в "Фейсбуке" с 2015 года лицами, действовавшими из России и в интересах российского государства.

Это почти половина из 270 миллионов американцев, достигших возраста, с которого можно заводить аккаунт в "Фейсбуке" - то есть 13 лет.

Цифра исходит от самой социальной сети и была оглашена перед слушаниями в сенате, где, вместе с Google и Twitter, Facebook должна будет объяснять влияние России на аудиторию этих популярных сайтов.

Но сколько людей в действительности видели эти посты?

Охват или просмотр?

126 миллионов - это "охват" аудитории 80 тысяч постов, опубликованных в период с июня 2015 года по август 2017 года.

Facebook включает в "охваченную аудиторию" сообщений тех людей, которые в принципе могли видеть контент (текст/видео/изображения/рекламу) в своей ленте.

Но эта цифра не означает, что все эти люди действительно видели соответствующие сообщения.

Цифра относится к первым 365 дням после публикации каждого сообщения и включают людей, просматривающих "Фейсбук" как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Охват может быть естественный (органический) или оплаченный. Органическим охватом называется общее количество уникальных пользователей, которым был показан пост без дополнительной оплаты.

Оплаченный охват - это количество пользователей, которым ваш пост был показан с помощью дополнительных инструментов продвижения для рекламы.

Поэтому важно, что, когда Facebook говорит, что около 80 тыс. сообщений "охватили" 126 миллионов человек в США в течение двух лет, мы не знаем, сколько из этих людей действительно прочитали этот контент.

В результате мы не знаем, сколько из этих тысяч постов оказали хоть какое-то влияние на американских избирателей перед выборами в 2016 году.

Очевидно, что массовое таргетирование сообщений может оказывать подсознательное воздействие на людей, но оценить его с какой-то определенностью на основе тех данных, которые мы видели на данный момент, трудно.

Facebook объясняет, что число американцев, которые видели эти посты естественным образом, составляет 29 миллионов человек, что намного меньше.

И непонятно, что Facebook называет "естественным просмотром".

Много ли 29 миллионов?

Во-первых, мы не знаем, какое отношение эти 29 миллионов пользователей имели к этим оплаченным из России постам.

Означает ли это, что таким контентом с ними делились друзья или родственники? Означает ли это, что они интересовались этими сообщениями, реагировали на них, комментировали, делились?

Во-вторых, мы фактически не знаем, каждый ли из этих 29 миллионов пользователей представляет конкретного американца.

Это могут быть не живые люди, а фейковые профили. А некоторые люди создают несколько профилей (один для работы, другой для своей частной жизни).

И, конечно же, некоторые из этих аккаунтов могут принадлежать лицам, не достигшим возраста голосования, то есть эта аудитория не могла повлиять на выборы.

В-третьих, стоит поставить это в контекст.

Facebook говорит, что эти 80 тыс. постов были "увидены естественным образом" 29 миллионами человек в течение двухлетнего периода.

В январе 2017 года в США насчитывалось более 214 миллионов активных пользователей "Фейсбука". Активным ежемесячным пользователем является тот, кто заходил на свою страницу в соцсети хотя бы раз за последние 30 дней.

Учитывая, сколько из этих 214 миллионов активных пользователей "Фейсбука" публикуют и просматривают, эти 80 тыс. сообщений, - вероятнее всего, просто капля в море.