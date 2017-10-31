Паранормальная Британия, или Какой народ, такие и призраки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Британии привидений полным-полно. Даже если вы в них не верите, их все равно очень много

Вы верите в существование привидений? Многие британцы, например, верят. Два года назад опрос общественного мнения (народ опрашивали по поводу религиозных убеждений, призраки были одним из побочных вопросов) показал, что треть жителей Соединенного Королевства считает, что они есть, тогда как в Создателя верят несколько меньше.

Привидения, обосновавшиеся в Британии, разнообразны: люди, собаки, лошади (недаром же британцы считаются большими любителями животных) вопящие черепа, безголовые фигуры, держащие отрезанную часть тела под мышкой и неодушевленные призрачные средства передвижения, типа поездов и карет. Разумеется, не стоит забывать и о старом добром полтергейсте.

Призраки крайне нелогичны. Если, например, вторая жена Генриха VIII бродит ночами по Тауэру, где ее казнили, то пятая супруга, которую постигла та же участь, предпочитает с криками носиться по галерее дворца Хэмптон-корт, откуда ее как раз в Тауэр и увезли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почему Британские острова так привлекательны для потусторонних объектов? Никто не знает, скорее всего, просто климат способствует, туманы, дожди... идеальная тоскливая атмосфера

Нет у привидений согласия и по поводу того, в каком виде морочить людям голову. Если одни предпочитает являться в виде образа, то полным-полно и таких, кто ограничивается звуковыми эффектами, сменой температуры или внезапными запахами.

Кроме того, привидения очень тщательно блюдут сословную иерархию. Призрак служанки, например, ни под каким видом не станет шастать по бывшей королевской опочивальне. Ее уделом, как и при жизни, останется кухня.

Столица - она и по привидениям столица

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Брак с Генрихом VIII ничем хорошим для Анны Болейн не закончился. Говорят, что ее призрак ночами гуляет по Тауэру, пугая сторожей. Кадр из фильма Александра Корды 1933 года "Частная жизнь короля Генриха VIII"

Понятно, что Лондон, как один из старейших городов страны, да еще и столица, привидениями не обижен. Призрак Анны Болейн, кстати, даже удостоился собственной песни, которая была очень популярна в мюзик-холлах:

Ночами в Тауэре гуляет Энн Болейн, изящно голову свою держа под мышкой

Зачем-то с Генрихом сходила под венец, а муженек ее прикончил стрижкой

А стрижка не пошла ей вовсе впрок, и все звучит в ночи ее упрек.

По Тауэру она устало бродит, где раньше кровь из-под меча лилась рекой

По Тауэру она все также ходит глухой ночной порой

Перевод весьма приблизительный, но оригинал песни можно легко найти на YouTube.

В Лондоне паранормальные жители обосновались в пабах (как минимум, в восьми), церквях (как минимум, в девяти, в том числе и в часовне Святого Петра в цепях, где по ночам периодически разгуливают все казненные в Тауэре жертвы, нашедшие в ней последний приют), и даже в театрах (как минимум, в десяти).

Но в остальной части страны концентрация духов не столь высока, поэтому давайте будем классифицировать прочих призраков не по географическим привязками, а, например, по местам обитания, или по характеру появления.

Замки с привидениями

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption "Кентервильское привидение" Оскара Уайльда, возможно, - самое известное, но далеко не единственное обращение англоязычной литературы к теме духов. Иллюстрации 1914 года

"Когда мистер Хайрам Б. Отис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость, - было достоверно известно, что в замке обитает привидение". Так начинается знаменитая новелла Оскара Уайльда.

Хотя и других историй с привидениями в английской литературе и фольклоре предостаточно. Любой уважающий себя старинный замок просто обязан иметь в активе хотя бы один, пусть даже самый завалящий призрак.

И начать, разумеется, следует по ранжиру.

Виндзор - прибежище покойных королей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королева Елизавета II в библиотеке Виндзорского замка, где, как говорят, обитает дух Елизаветы I

Одна из официальных резиденций британских монархов Виндзорский замок является не только самым большим замком в Европе, но и самым потусторонне населенным.

По его коридорам и апартаментам ходят:

любвеобильный Генрих VIII (его никто не видел, но слышали, как он стонет и ковыляет по коридорам, подтягивая больную ногу)

его дочь Елизавета I, королева-девственница (как одна из самых образованных женщин своего времени "королева Бесс" предпочитает сидеть в библиотеке)

король Георг III (тот самый, который страдал приступами помешательства, вызванными болезнью почек). Он время от времени наблюдает из окна за разводом караула

один из королевских гвардейцев, который при жизни был, видимо, человеком очень несчастным и покончил с собой. А вот после смерти, говорят, полностью излечился от депрессии, и патрулирует территорию с широкой улыбкой на лице

и один из егерей Ричарда II, который спас короля, заслонив его своим телом от рогов раненого оленя

Чиллингем, или Палач, которому не повезло

Правообладатель иллюстрации Education Images Image caption Замок Чиллингем в Нортумберленде. Любители острых ощущений могут снять комнату на ночь

Вторым по количеству и разнообразию привидений, наверное, является замок Чиллингем в графстве Нортумберленд на границе с Шотландией.

Его начали строить в XII веке с единственной целью: не пустить шотландцев на территорию Англии. Для тех, кто с сочувствием относится к гордым скоттам, которых всячески притесняли и угнетали нехорошие англичане, скажу сразу: нравы в те времена были таковы, что хрен был точно редьки не слаще, и про обе воюющие стороны можно было с уверенностью сказать, что "обе были худшие".

Замок Чиллингем заслужил печальную славу как место, где пленных шотландцев ждали такие жестокие пытки, что смерть была желанным избавлением.

Особо прославился некий Джон Сейдж, которого современные криминальные психологи наверняка сочли бы психопатом-садистом.

Он оказался мастером заплечного дела и изобрел несколько новых способов причинения своим жертвам максимально возможной боли.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Вот на таком приспособлении Сейдж и задушил свою подругу, причем совершенно случайно

Говорят, что за три года, пока он занимал должность замкового палача, он тем или иным способом замучил до смерти около семи с половиной тысяч людей.

В итоге ему просто не повезло: занимаясь любовью со своей подругой, причем для этого места они выбрали один из пыточных станков, он ее случайно придушил.

Папа умершей был важным человеком, под началом которого была небольшая частная армия. Он поклялся, что, если Сейджа не казнят, он соберет своих сторонников и разнесет все по кирпичику.

Бывшего палача повесили при большом стечении народа, певшего и плясавшего от радости, пока бывший мучитель задыхался в петле.

Уйдя в мир иной, Джон Сейдж, как вы поняли, из замка никуда не убрался и периодически гуляет по его коридорам.

Кроме того, в Чиллингеме бродит призрак двух женщин и мальчика в голубых одеждах. Про первую из женщин ничего не известно, кроме того, что ее, вроде бы, отравили, а вторая - это леди Мэри Чиллингем, муж которой в 1600 году соблазнил ее младшую сестру и с ней сбежал, а бедная Мэри осталась одна-одинешенька.

Для желающих как следует погрузиться в паранормальную атмосферу некоторые комнаты замка переделаны в гостиницу.

Глэмис и строптивый граф

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шотландский вклад в британский реестр привидений - замок Глэмис

В Шотландии самым густонаселенным призраками замком оказался Глэмис.

По его территории бродят леди Джейн Дуглас, которую сожгли на костре в 1537 году по сфабрикованному обвинению в попытке отравить короля, еще одна женщина, которой за какие-то провинности отрезали язык, маленький чернокожий мальчик и один из самых воинственных и строптивых шотландских лордов: Александр Линдси, 4-й граф Кроуфорд, который долго и нудно сражался с Яковом II Шотландским.

В конце концов, король его победил, и граф был вынужден просить о милости. При этом он проявил такое благородство, что король его простил. (Линдси заявил тогда королю, что не просит милости для себя, пусть его хоть повесят, хоть отдадут на растерзание диким зверям, хоть утопят, хоть бросят со скалы. Более того - не просит милости ни для своей жены, ни для детей, но умоляет короля пощадить его сподвижников, которые виновны только в том, что последовали за своим лордом).

Но королю тоже надо было сохранить лицо, потому что перед последней битвой с непокорным графом он витиевато поклялся, что "сделает самый высокий камень замка самым низким", то есть сравняет замок Глэмис с землей. Чтобы остаться верным своему слову, король забрался на самую высокую башню замка, вытащил из стены шатающийся камень, и сбросил его вниз.

С тех пор камень так там и лежит, а граф так там и бродит.

Самые обычные призраки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Замки с привидениями в Британии - дело настолько привычное и даже, можно сказать, обыденное, что ими уже никого не удивишь

Оставим за скобками такие банальные явления, как кричащие черепа, звон цепей в подземельях или полк римских легионеров, регулярно марширующий между этажами больницы Святого Варфоломея в Лондоне (они ходят по тому уровню, где раньше была дорога), и обратимся к чисто британскому феномену - призрачным животным.

Животные в призрачном мире, как правило, выполняют роли второго плана, сопровождая своих бывших хозяев. Несущаяся по дорогам призрачная карета интересна не бестелесными конями, а ее пассажиром.

Поэтому давайте поговорим о тех случаях, когда потусторонние звери играют первую скрипку.

Летящие кони

Правообладатель иллюстрации Ozya Image caption Лошадь-призрак. А как же без нее?

В Англии и Уэльсе есть несколько мест, где многочисленные свидетели утверждают, что видели лошадей-призраков.

23 октября 1662 года у местечка Эдж-хилл состоялось первое крупное сражение между сторонниками парламента и королевской армией.

Потери были не такие уж большие, где-то по 500 человек с каждой стороны, но почему-то именно это поле боя отличается повышенной паранормальной активностью.

В годовщину битвы по бывшему полю маршируют призрачные армии, а вдоль дороги скачет белая лошадь. Бегает она с такой завидной регулярностью, что этот отрезок пути так и называют "Дорога белой лошади".

Кому именно принадлежал призрачный скакун, толком неизвестно. По этому поводу есть два мнения: это конь принца Руперта, который битву пережил, или же это конь капитана Кингзмилла, который в этом сражении сложил голову.

Призрачные лошади есть в Уэльсе, Йоркшире и Уорикшире. Как правило, бегают они по полям былых сражений и особого вреда окружающим не приносят. Разве что напугают немного.

Ну, ладно, допустим, лошади, даже лошади призрачные - это дело понятное. Так же, как и привидение медведя, которое однажды до смерти напугало охранника лондонского Тауэра. В те времена в Тауэре еще находился королевский зверинец.

Гуси

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот такой примерно гусь, только бегает слишком быстро и бесследно растворяется в церковной ограде

А вот скажите, встречался ли вам потусторонний гусь?

Первый раз он попался одному фермеру в Йоркшире. Ехал человек себе по дороге, никого не трогал, как вдруг его лошадь резко затормозила, вскинулась, и чуть было не опрокинула в кювет самого фермера и его телегу.

Успокоив животное, он с удивлением увидел, как вдоль дороги передвигался самый обыкновенный гусь. Передвигался он самым обычным "гусиным шагом", вот только скорость развивал совсем гусям не свойственную.

Гусь добрался до церковной калитки и растворился без всякого следа. Эта птичка потом попадалась еще нескольким людям, но вот почему он после смерти патрулирует сельскую дорогу, так до сих пор и не известно.

Куры

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полуощипанный, полузамороженный, болтается в районе Хайгейт в Лондоне. Иногда бродит по травке, иногда свисает с веток. Последний раз в 1970 году жутко перепугал целующуюся парочку

Есть и полуощипанный призрачный цыпленок, который шныряет вокруг Хайгейтского пруда в Лондоне.

Его появление связывают с попыткой сэра Френсиса Бэкона доказать возможность сохранения пищи через замораживание.

Дело было аномально холодной весной. Бэкон цыпленка купил, но довести до конца свой эксперимент не смог, потому что простудился (напомню, было очень холодно) и умер. Последний раз призрачный бройлер пугал людей в самом недавнем прошлом, зимой 1970 года.

Свиньи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вам повстречается "свинья изобилия" с острова Мэн, готовьтесь к крупной удаче, ну а если какая-нибудь другая, тогда возможны варианты

На Британских островах обретаются несколько свиней-призраков.

При этом, если вам не терпится познакомиться с ними поближе, то лучше всего отправится на остров Мэн. Тамошняя призрачная свинка почему-то прозвана "свиньей изобилия", и говорят, что, если вам повезет ее увидеть, вас ждет колоссальная удача.

Кролик

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Призрачный кролик никого не трогает. Бегает себе потихоньку, может быть, кого и испугает, но не сильно

Ну, и если вы думаете, что призрачные странности на это заканчиваются, то как вам нравится кролик-привидение?

Да, есть и такой. Он появляется на бывшем месте Клюнийского аббатства в графстве Норфолк на том месте, где по-прежнему сохранились развалины дома, в котором жил главный крольчатник монастыря. Кролик, хоть и призрачный, но белый, и ни в чем предосудительном замечен не был.

Черные псы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Встреча с призрачным черным псом никому и нигде радости не приносила

Что же касается собак, то, кроме верных гончих, сопровождающих хозяина даже в потусторонней жизни, есть еще один чисто английский феномен - это черный псы.

Их можно встретить (если крупно не повезет) во многих частях страны, и встреча с этим милым животным предвещает крупные несчастья.

Испуг на дорогах и призрачная Темза

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот кинется такая под машину, а потом исчезнет, как будто ее и не было

Есть и призраки, которые специализируются на том, что пугают автомобилистов на дорогах.

Например, молодая женщина, которая выглядит совсем живой, вот только имеет тенденцию кидаться под проезжающие машины. Можете себе представить двойной ужас водителя, который сначала думает, что кого-то насмерть задавил, а потом убеждается, что под колесами нет ни тела, ни крови.

Многочисленные духи патрулируют и Темзу. Больше всего их в районе "Ворот предателей" в Тауэре и на Лондонском мосту. Тут, наверное, удивляться не стоит, потому что через эти ворота в Тауэр доставляли людей, который ждала мучительная смерть по приказу короля, а головы их потом втыкали на пики, стратегически установленные на мосту через Темзу.

Призраки в исторической перспективе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В привидения можно верить, а можно и не верить. Но хотя бы историю выучите. Веселого вам Хэллоуина, если вы его, конечно, отмечаете

Есть населенные призраками гостиницы и пабы, целые деревни и частные дома, хозяева которых уверяют, что давно свыклись с потусторонними феноменами и не придают им большого значения.

В общем, как вы уже поняли, если вам хочется поближе познакомиться с паранормальными явлениями, то вам прямой путь прямо сюда, на Британские острова.

Впрочем, если мы все люди разумные, материалисты, и кроме призрака отца Гамлета ни с чем потусторонним никогда не сталкивались, то все равно, охота за британскими привидениями может быть очень увлекательной.

Если ничего потустороннего не встретите, то уж с историей познакомитесь точно.