О чем правозащитники рассказали Путину и что его удивило

Правообладатель иллюстрации Klimentiev Mikhail/TASS Image caption "Я солидарен с вами, как ни покажется странным, по некоторым позициям", - заявил президент правозащитникам

В понедельник президент Путин встретился с членами Совета по правам человека. Правозащитники говорили о честных выборах, митингах против коррупции, нагнетании ненависти, свободе шутить и смеяться, а также о милосердии, необходимом каждому правителю.

Путин в ответ предлагал посмотреть, что происходит в США и в Европе, рассказывал, как некто "целенаправленно и профессионально" собирает по всей России биоматериалы граждан, оспаривал точку зрения членов СПЧ по разным конкретным случаям и выражал солидарность "по некоторым позициям".

В ходе беседы Путин узнал и удивительные для него вещи.

Митинги Навального

Николай Сванидзе передал президенту доклады по итогам протестных акций 26 марта и 12 июня в городах России.

В частности, там собраны отказы в согласованиях митингов против коррупции и причины отказов. "Там богатейшая коллекция, подводящая к выводу, что у руководства многих регионов, включая Москву и Петербург, отсутствует желание согласовывать массовые мероприятия, - заметил Сванидзе. - Это и экстренный ремонт поливочного водопровода, перекладывание плитки. Иногда просто никаких поводов, как в Санкт-Петербурге, где вице-губернатор Серов заявил, что не будет предоставлять площадку для оппозиционного митинга. Речь шла о митинге Навального, но какая разница - будь он хоть трижды Навальный - ни в конституции, нигде не сказано о лишении оппозиции гражданских прав".

Сванидзе также обратил внимание президента на нарушения прав задержанных в автозаке, в ОВД, а также в суде: некоторые судебные заседания длились не больше минуты, рассказал он. "Инакомыслие не есть преступление. Государство не должно раскалывать общество, поощряя поиск врагов, агентов и пятых колонн", - завершил Сванидзе.

"К сожалению, некоторые организаторы мероприятий специально обостряют ситуацию, чтобы привлечь внимание, - ответил президент. - Мешать жизнедеятельности крупных мегаполисов, специально вызывать на себя агрессию - тоже неправильно", - сказал Путин и пообещал подумать, что сделать для пользы гражданского общества.

Атмосфера ненависти

Журналист и общественный деятель Станислав Кучер рассказал, что только среди его окружения около 20 человек недавно решили уехать из России.

"У них создается ощущение холодной гражданской войны, ползучего мракобесия. Арест Серебренникова, истерика вокруг "Матильды" с поджогами и угрозами, нападение на Татьяну Фельгенгауэр, дело Юрия Дмитриева - в каждом деле по отдельности можно находить виноватых и повод. Но все вместе создает ощущение нагнетания ненависти, кампании по преследованию инакомыслящих. И это выгоняет молодых, в том числе лучших, из страны", - заявил он и вдобавок попросил Путина помиловать политзаключенных.

"Я не думаю, что есть какие-то истерики. Хотя всплески имеют место, - согласился президент. - Но посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах..."

Кучер перебил его, заметив, что его все-таки больше интересует Россия.

"Посмотрите, что происходит в Европе, - продолжил Владимир Путин, - и с беженцами, и с Каталонией… Вот уж истерики так истерики. Не нужно ждать полного затишья, такого никогда не будет. Но надо реагировать. Я солидарен с вами, как ни покажется странным, по некоторым позициям".

Правообладатель иллюстрации Sharifullin Valery/TASS Image caption Путин обещал подумать, что сделать для пользы гражданского общества

Президент заспорил о конкретных случаях, перечисленных членом СПЧ: он отметил, что у дела Серебренникова - финансовая основа, а Татьяну Фельгенгауэр ударил ножом "больной человек", к тому же иностранец: "Так он же у нас не жил, он из Израиля приехал! Там, что ли, такая атмосфера?" - осведомился Путин, заодно напомнив, что "Эхо Москвы" работает "за государственные деньги, такого вообще ни в одной стране мира нет".

А в конце президент неожиданно согласился с Кучером: "Безо всяких шуток, без иронии, я подумаю, где и при каких обстоятельствах это сделать, чтобы призыв услышало как можно больше людей", - пообещал он.

Честные выборы и биоматериал

О выборах сначала заговорил Игорь Борисов из "Российского общественного института избирательного права". Он заявил, что ситуация с честностью выборов улучшается, но, "как в любом обществе, есть интересанты придать позитивным тенденциям негативный окрас". Например, по словам Борисова, людей призывают не приходить на избирательные участки, так как там их заснимут камеры видеонаблюдения.

"Вы сказали, что люди боятся, что их образы собираются, - подхватил эту мысль Путин и тут же развил ее. - Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам? Это делают целенаправленно и профессионально", - заявил он, видимо, ссылаясь на июльскую новость о контракте, размещенном на портале правительственных тендеров ВВС США: они хотели закупить 12 образцов молекул РНК россиян.

Еще Борисов отметил злоупотребления правом со стороны наблюдателей: например, некоторые из них наблюдают на участках, представляясь журналистами, а репортажей потом не пишут. "Эти серые схемы ни к чему хорошему не приводят, - заявил Борисов. - У нас размыты права наблюдателей. Например, есть право знакомиться со списками избирателей. Я лично знаю о случаях, когда наблюдатель каждые пять минут просил посмотреть эти списки".

Затем слово взяла Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации "Голос" - и сразу уточнила, что Борисов, скорее, выражал свое, а не общественное мнение.

"Неплохо было бы вернуть порог явки. Это очень стимулирует оповещать граждан о том, что выборы вообще будут. То, что мы видели в Москве, это сушка явки, - заявила она и добавила, что, помимо явки, на выборах снижается и политическая конкуренция.

Она рассказала, что, несмотря на видеокамеры на каждом участке, суды часто не принимают эти видеозаписи как доказательства фальсификаций: "Это огромная проблема. На одном из Санкт-петербургских округов выявлено 100 человек, которые участвовали в карусели. Весь фото- и видеоматериал представлен, но суды не принимают его к рассмотрению".

"Действительно, я был инициатором видеофиксации, - припомнил Путин: впервые видеокамеры появились на участках на президентских выборах в 2012 году. - Я исходил из того, что это транслируется в интернете и можно записать и хранить вечно. В чем проблема?"

"Суды не принимают!" - крикнули из зала.

"Угу. Совершенно неожиданно, - удивился президент. - Подумаем над этим".

Он высказал мнение, что явка на выборах снижается везде в мире, но согласился, что конкуренция на выборах очень важна: "для того, чтобы повысить интерес, а главное, построить власть, которая отвечала бы чаяниям людей".

Дело Никиты Белых

За арестованного по обвинению в получении взятки экс-губернатора Кировской области вступилась глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.

Она обратила внимание президента на то, что все просьбы осужденных о помиловании проходят через специальные региональные комиссии: "Получилось, что вы предоставленное только вам право передали совершенно неизвестным вам людям из региональных комиссий по помилованию. Их назначают губернаторы, и назначения их очень хлебные".

Правообладатель иллюстрации Klimentiev Mikhail/TASS Image caption 90-летняя правозащитница напомнила президенту, что милосердные правители оставляют о себе добрую славу

Алексеева напомнила, что в России испокон веку жалели "несчастненьких", а добрым словом вспоминали милосердных правителей. Она заметила, что лично знает Никиту Белых и готова поручиться, что взяток он не брал.

"Это должен определить суд, - ответил Путин о виновности экс-губернатора. - Но согласитесь, странным является объяснение, согласно которому губернатор берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Это как-то очень странно".

Свобода блогосферы

Телеведущий Максим Шевченко рассказал президенту о случае с блогерами канала "Немагия", которые сняли разоблачительный ролик о бизнесмене Олеге Тинькове, после чего на них завели уголовное дело по статье о клевете.

Правда, имен Шевченко не называл: "Ребята из Кемерова высмеяли олигарха, и из Москвы в Кемерово вылетела опергруппа, которая забрала из их домов всю технику. Хотелось бы, чтобы такие вопиющие случаи получили должную оценку, и свобода людей высказывать, вышучивать, критиковать, смеяться и быть гражданами России в полной мере была бы гарантирована".

Второй вопрос, который поднял Шевченко - об отношении к мусульманам в тюрьмах. "Каждый мусульманин, который попадает в тюрьму, получает ярлык, что он чуть ли не террорист и с ним можно делать что угодно. Людям запрещают молиться, насильно бреют бороды, насильно кормят свининой", - рассказал телеведущий.

Путин никак не прокомментировал сказанное Максимом Шевченко, но попросил передать ему подробности этих историй.