В Турции задержаны десятки мусульман из России. Что это значит?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Турции продолжает действовать режим чрезвычайного положения

Более 30 россиян задержаны спецслужбами Турции за последние две недели, сообщают источники Би-би-си. По их данным, все задержанные - члены общины российских мусульман, ранее покинувших Россию по причине давления со стороны властей.

По некоторым данным, всего за последний месяц было задержано около 80 выходцев из России. По словам родственников и адвокатов задержанных людей, власти подозревают их в том, что они представляют угрозу национальной безопасности Турции.

Адвокаты добавляют, что представители следствия сказали некоторым задержанным, что их могут выдать России.

Би-би-си обратилась за комментарием в представительство полиции в Стамбуле, пресс-службу МВД в Анкаре, а также мэрию турецкой столицы. Ни одно из ведомств пока не предоставило комментарий Би-би-си.

Официальной информации о действиях полиции и постановлении судов крайне мало.

В Турции продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введенный после попытки государственного переворота и подразумевающий среди прочего строгие ограничения на освещение событий, связанных с вопросами национальной безопасности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам адвокатов и друзей задержанных россиян, полиция нередко приходила к людям по ночам

"Приходят по ночам"

"Люди в масках приезжают ночью по адресам и забирают. Некоторые братья успели даже по два раза побывать [в отделениях полиции]. Самое печальное, что задерживают и пожилых, и многодетных матерей. Женщин забирают люди в масках, а дети остаются дома и плачут", - рассказывает россиянин, живущий в Алании.

Все представители диаспоры российских мусульман в Турции, к которым обращалась за комментарием Би-би-си, согласились говорить только на условиях анонимности из-за опасений за свою безопасность.

Опрошенные Би-би-си люди говорят о том, что последняя волна задержаний и арестов началась около месяца назад.

Многие связывают ее с улучшением отношений между Москвой и Анкарой и считают, что мусульман, эмигрировавших из России, задерживают по просьбе российских спецслужб.

"По нашему опыту, а также на основании документов, которые удается добыть адвокатам арестованных россиян, чаще всего задержания происходят после поступления соответствующих запросов из России. Москва пишет, что тот или иной человек может представлять угрозу национальной безопасности Турции. Анкара эту информацию критически не оценивает и направляет полицию по адресам", - говорит пресс-секретарь "Ассоциации российских мухаджиров в Турции" Салман Север.

Эта организация занимается помощью российским мусульманам в Турции и защитой их прав. "Мухаджир" в переводе с арабского означает "переселенец". Именно так обычно называют себя российские мусульмане, эмигрирующие в Турцию.

Очередная волна?

Массовые задержания российских мухаджиров, проживающих в Турции, происходили и раньше.

"По-моему, это просто очередная волна арестов и задержаний. Они проводятся как минимум с 2013 года. Просто неекоторые волны освещались в СМИ, а некоторые нет", - говорит россиянин, проживающий в Турции и попросивший не называть своего имени.

"Турецкие правоохранители чутко относятся к просьбам своих российских коллег и помогают бороться с инакомыслием. Это просто классическое сотрудничество спецслужб, которое многие объясняют конспирологией и какими то заговорами, хотя все прозрачно и лежит на поверхности", - добавил он.

Но раньше в Россию чаще всего депортировали лишь тех, кого подозревали в связях с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). По данным МВД Турции, к июлю 2017 года более 800 россиян было выслано из Турции за попытки присоединиться к боевикам.

Сейчас же речь идет о возможности выдачи в Россию задержанных, не связанных с радикальными экстремистами. Например тех, кто участвовал в боевых действиях в Чечне против российской армии в конце 1990-х и начале 2000-х годов, или тех, кто осуждал в СМИ действия России в Сирии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отношения России и Турции в последнее время стремительно улучшаются. Последняя личная встреча президентов России и Турции прошла 28 сентября в Анкаре

По словам представителей диаспоры российских мусульман, раньше турецкие спецслужбы нередко предупреждали их о поступивших из России запросах и предлагали покинуть Турцию до начала очередного рейда.

Теперь же, по словам адвокатов, сразу нескольких задержанных - выходцев из республик Северного Кавказа - уведомили, что их могут выдворить в Россию вместе с семьями. Недавно вступил в силу договор, создающий юридическую базу для таких выдворений.

Юридические тонкости

Договор "О взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц для уголовного преследования" между Россией и Турцией был подписан еще в 2014 году, но не действовал. Он вступил в силу лишь 21 июля этого года на фоне улучшения отношений между странами.

На основании этого документа стороны обязуются среди прочего выдавать друг другу лиц, находящихся на территории одной из стран, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стране за преступления, влекущие выдачу. При этом под выдачу, согласно документу, попадают все преступления террористической направленности.

"Насколько мы знаем, раньше Анкара не всегда информировала Москву о всех задержанных россиянах. Теперь информирует о каждом. Поэтому именно сейчас все эти задержания начинают представлять реальную угрозу для мусульман-выходцев из России. Особенно для тех, кто не согласен с линией Кремля", - отмечают в "Ассоциации российских мухаджиров в Турции".

"Наугад никого не хватают"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Турции проживает несколько тысяч мусульман, по разным причинам эмигрировавших из России

В ведущем турецком проправительственном аналитическом центре СЕТА считают, что причины, по которым Турция задерживает российских мусульман, могут быть тривиальными и не иметь отношения к международной политике.

За последние полтора года по меньшей мере два громких нападения в Турции были организованы выходцами из России и других стран СНГ.

28 июня 2016 года три человека - граждане России, Киргизии и Таджикистана - открыли огонь в стамбульском аэропорту, а затем подорвали себя. Жертвами нападения стали 45 человек, Турция квалифицировала его как теракт.

В ночь на 1 января 2017 года выходец из Узбекистана начал расстреливать посетителей популярного ночного клуба в Стамбуле. Погибли 39 человек.

В такой обстановке неудивительно, что турецкие спецслужбы иногда проводят рейды в районах компактного проживания русскоязычных мусульман, отмечают аналитики СЕТА.

"Я должен отметить, что не знаю деталей всех этих задержаний, поэтому не могу комментировать конкретные случаи. Но в целом обмен данными разведки и данными о потенциальных угрозах - нормальная практика спецслужб по всему миру", - говорит глава центра исследований проблем безопасности СЕТА Мурат Йесылташ.

У турецких спецслужб есть своя система сбора и проверки информации о людях, которые могут представлять угрозу, отмечает аналитик. Это и агенты в среде, где вращаются экстремисты, и Центр анализа рисков МВД Турции.

"Полиция не хватает никого наугад просто потому, что из Москвы пришел соответствующий запрос", - уверен Йесылташ. Для ареста человека, а уж тем более для выдачи его в другую страну, нужно собрать солидную доказательную базу.

"Наводки, которые присылают Турции разведки других стран, могут стать для полиции и спецслужб пищей для размышления, но никак не руководством к действию. За указанным человеком начинают наблюдать. И если опасения подтверждаются, его задерживают. Но именно в такой последовательности, а не наоборот", - отмечает Йесылташ.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По наводке российских спецслужб могут арестовать и тех, кто не представляет угрозы безопасности Турции, но кого хотела бы заполучить Москва, опасаются в диаспоре российских мусульман в Турции

Две стороны медали

Точное число российских мусульман, уехавших в Турцию, назвать не может никто. Органам статистики крайне сложно выделить их из общего миграционного потока. Специалисты говорят о нескольких тысячах переехавших по религиозным мотивам, сами мусульмане - о десятках тысяч.

Сейчас в Турцию бежит и оседает немало сторонников и боевиков ИГ, которые теряют свои опорные пункты в Сирии и Ираке. Выявлять залегших на дно джихадистов непросто. А Анкаре необходимо держать ситуацию под контролем.

По данным турецкого МВД, выходцы из России занимают первое место среди всех иностранцев, арестованных при попытке пересечь границу Турции с Сирией или Ираком.

Неудивительно, что в этих условиях Турция охотно прислушивается к предложениям России о сотрудничестве в сфере борьбы с потенциальными экстремистами.

При этом известны случаи, когда российские спецслужбы записывали в ряды экстремистов и мусульман, например, не поддерживающих действия Москвы в Сирии, но далеких от идеологии джихадизма.

Таким образом по наводке российских спецслужб могут арестовать и тех, кто не представляет угрозы безопасности Турции, но кого хотела бы заполучить Москва, отмечают в диаспоре российских мусульман в Турции.

"В общине российских мухаджиров в Турции есть немало людей, которые прилагают огромные усилия для борьбы с влиянием ИГ. Общаются с молодежью, вступают в религиозные споры с теми, кого пытаются склонить на свою сторону экстремисты", - рассказал выходец с Северного Кавказа, проживающий в Стамбуле.

"Игиловцы даже заочно приговорили к смертной казни некоторых наших ребят за то, что они публично уличали в обмане и лжи проповедников ИГ. И чем отблагодарила Турция таких россиян? Их арестовали вместе с другими во время очередного рейда", - сетует собеседник Би-би-си.

Некоторые члены диаспоры опасаются за свою жизнь. В 2015-2016 годах в Турции были убиты несколько выходцев из Северного Кавказа и стран Центральной Азии. Турецкая полиция считает, что в нескольких случаях киллеры приехали из России.

Недавнее расследование Би-би-си установило, что некоторые из них могли быть связаны с российскими спецслужбами.