Каминг-аут Кевина Спейси: почему возмущается ЛГБТ-сообщество?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кевин Спейси подвергся критике за то, что он выбрал неподходящий момент для псвоего каминг-аута

Если бы Кевин Спейси рассказал о своей гомосексуальности год назад, реакция на его каминг-аут была бы совсем другой, чем та, что мы увидели в понедельник.

Во-первых, его почти наверняка поздравили бы: голливудская звезда первой величины честно рассказывает о своей сексуальной ориентации в мире, где подобные признания могут привести к падению кассовых сборов.

Но звезда "Карточного домика" рассказал о себе лишь тогда, когда его обвинили в том, что в 1986 году он домогался несовершеннолетнего актера.

Энтони Рэпп, которому тогда было 14 лет, рассказал изданию BuzzFeed, что Спейси пригласил его на вечеринку и был предположительно нетрезв, когда произошел этот инцидент с приставанием.

Актер опубликовал пространное извинение в "Твиттере" и добавил: "Эта история придала мне мужества рассказать о других вещах в моей жизни… Я влюблялся и в мужчин, и в женщин, вступал в романтические связи с теми и с другими. Сейчас я сделал выбор в пользу гомосексуальности".

Но Спейси подвергся критике за то, что выбрал столь неподходящий момент для своего признания.

Кевина Спейси обвиняют в том, что он прикрылся своей гомосексуальностью, чтобы избежать негативных последствий предъявленных ему обвинений.

"Он не получит индульгенцию только потому, что он гей", - заявил редактор издания Gay Times Джош Риверс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Энтони Рэппа, сцена произошла после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись

"Такое хищническое поведение - это плохо вне зависимости от сексуальной ориентации, - заявил Риверс. - Кевин Спейси выбрал неподходящий момент для того, чтобы заявить о своей ориентации. Он сделал это в ситуации, когда его обвиняют в вопиющем поступке".

Издатель журнала Diva и одна из основателей премии British LGBT Awards Линда Райли заявила: "Разочаровывает то, что он выбрал именно такой момент для своего каминг-аута. Мне показалось, что он пытался таким образом уйти от обвинений".

"В прошлом у него для этого была масса возможностей, но он этого не сделал. Это его выбор, но в нынешней ситуации он должен был извиниться. Вместо этого он превратил это в разговор о себе, и это отвратительно", - сказала Линда Райли.

"Я нахожу это заявление довольно манипулятивным, честно говоря. Он попытался признать содеянное, но в качестве отговорки использовал то, что он гей ", - добавила она.

Однако глава интернет-сайта для геев PinkNews Бенджамин Коэн считает, что после прозвучавших обвинений Кевину Спейси все равно уже ничего не оставалось, кроме каминг-аута.

"К сожалению, он сделал свой каминг-аут в то же время, когда отвечал на весьма серьезные обвинения в неподобающем поведении в отношении 14-летнего подростка", - признает Бенджамин Коэн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кевин Спейси и Робин Райт - звезды сериала "Карточный домик"

"Здесь явно две истории теперь, - говорит Коэн. - Одна - это "каминг-аут суперзвезды Кевина Спейси", а вторая - "Кевин Спейси обвинен в домогательствах, допущенных в 80-е годы". К сожалению, то, как он ответил, означает, что эти две истории пересекаются".

"Я думаю, что ЛГБТ-сообщество по понятным причинам расстроено тем, что он умудрился связать эти две вещи. Это выглядит, как попытка отвлечения внимания, - говорит Риверс. - Есть немало людей, уверенных, что гомосексуальность и педофилия - это связанные вещи. Мы знаем, что это не так, но это заявление отнюдь не развеивает подобные заблуждения".

"На протяжении нескольких поколений гомофобы связывали гомосексуализм с педофилией и неадекватным сексуальным поведением, так что Кевин создал сложную ситуацию", - соглашается с ней Бенджамин Коэн.

"Мы как сообщество стали очень чувствительны к подобного рода манипуляциям и уверткам, и мы не можем их поддержать, - говорит Риверс. - Многие из нас в ЛГБТ-сообществе пожертвовали очень многим в своей жизни, чтобы совершить каминг-аут. Нужно быть очень смелым, чтобы это сделать. Поэтому признание своей сексуальности должно ассоциироваться со смелостью, а не с увертками".

Критика в соцсетях

Заявление Кевина Спейси, опубликованное в воскресенье вечером, вызвало похожую реакцию и в соцсетях, причем не только в ЛГБТ-сообществе.

"Психология шкафа темна, жестока и самоистязательна. Грустно, что он просидел там годы. Но 14 лет - это 14 лет, - пишет пользователь "Твиттера" Ричард Лоусон. - Каминг-аут гея - это не то же самое, что каминг-аут человека, который охотился на 14-летнего мальчика. Смешивать эти две вещи отвратительно".

"Молодец, Кев, - иронизирует пользователь "Твиттера" Сью Перкинс, - Ты молчал о своей сексуальности, пока не пришло время сплести ее с предполагаемым сексуальным нападением на несовершеннолетнего".

"Меня не интересует то, что Кевин Спейси - гей. Мне интересно, почему мы смешиваем сексуальность с приставанием к несовершеннолетнему", - пишет Эшли Мари Прэстон.