Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До увольнения в августе 2016 года Пол Манафорт был руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа

Обвинительное заключение по делу Пола Манафорта и его давнего бизнес-партнера Рика Гейтса, поданное в вашингтонский федеральный суд, занимает 31 страницу.

Спецпрокурор Роберт Мюллер вот уже несколько месяцев проводит расследование предполагаемого сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем, но в этом документе о сговоре с Россией нет ни слова.

Первый из его 12 пунктов, инкриминирущий Манафорту и Гейтсу заговор против Соединенных Штатов, звучит зловеще и попахивает государственной изменой.

На самом деле речь в нем идет о сокрытии офшорных банковских счетов и лживых ответах на вопросы властей, касающиеся регистрации обвиняемых в качестве иностранных агентов.

Как говорится в преамбуле к обвинительному документу, между 2006 и 2015 годом Манафорт и Гейтс являлись незарегистрированными агентами правительства Украины, Виктора Януковича, который был украинским президентом с 2010 до 2014 года, и его Партии регионов, а потом оппозиционного блока.

По словам прокуроров, обвиняемые заработали на Украине десятки миллионов долларов и в целях уклонения от налогов США отмыли их через десятки американских и офшорных корпораций и банковских счетов, открытых ими или их уполномоченными на Кипре, Сейшельских островах, а также Сент-Винсенте и Гренадинах.

В то же время Манафорт и Гейтс заверяли бухгалтеров, заполнявших их налоговые декларации, что у них нет счетов за границей.

Поскольку оба возглавляли кампанию по лоббированию американских официальных лиц от имени правительства и президента Украины и украинских политических партий, согласно американскому законодательству они были обязаны зарегистрироваться в минюсте США в качестве иностранных агентов и представить ему данные о своей работе и доходах от нее.

Кроме того, распространяемые агентом пропагандистские материалы должны были на видном месте указывать имя иностранного заказчика. Как сообщают, это требование особенно коробит руководство RT и других государственных СМИ России.

Ни тот, ни другой этого не сделали, пишут прокуроры.

По их словам, уклоняясь от налогов, обвиняемые могли вести роскошный образ жизни, который часто оплачивался с их заграничных счетов. Целые страницы обвинительного документа заполнены колонками цифр, иллюстрирующих эти траты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Одна из квартир в этом доме в Александрии. штат Вирджиния, принадлежит Полу Манафорту

Например, в 2008-2010 гг. магазин антикварных ковров в Вирджинии продал Манафорту товар на 934 350 долларов, переведенных с Кипра его компанией Yiakora Ventures Ltd.

Покупки в нью-йоркском магазине мужской одежды обошлись с 2008 по 2014 год в 849 215 долларов. Оплата поступала с Кипра и Гренадин.

Услуги садовников на Лонг-Айленде стоили в 2009-2011 гг. 655 500 долларов. Оплата была произведена с Кипра.

Платежи за три машины Range Rover обошлись в 2012 году в 163 765 долларов, которые были перечислены с Кипра. Автомобиль Mercedes-Benz был приобретен в 2012 году за 62 750 долларов. Эти деньги поступили опять же с Кипра.

По данным прокуратуры, через офшорные счета обвиняемых прошло в общей сложности более 75 млн долларов. Манафорт обвиняется в отмывании 18 млн долларов, скрытых им от налогового ведомства.

По словам прокуратуры, в феврале 2012 года Манафорт и Гейтс заказали двум вашингтонским компаниям, которые фигурируют в обвинении как А и B, лоббировать в США за Януковича, Партию регионов и тогдашнее правительство Украины.

A и B развили бурную деятельность: они обрабатывали членов конгресса и их помощников по таким темам, как санкции против Украины, честность украинских выборов и правомочность уголовного дела против Юлии Тимошенко.

Обвиняемые якобы использовали 4 млн долларов со своих офшорных счетов, чтобы оплатить заказанный их клиентами доклад о суде над Тимошенко.

В заключение прокуратура просит суд конфисковать в доход государства недвижимость Манафорта в Бруклине, на Манхэттене, в Вирджинии и в Уотер-Милле на Лонг-Айленде, а также его страховой полис.

В случае признания их виновными, Манафорту грозит от 12,5 до 15 лет тюрьмы, Гейтс может провести за решеткой от 10 до 12,5 лет.