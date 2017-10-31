Пресса Британии: дайте Мюллеру закончить свое дело

В обзоре британских газет:

Советы президенту Трампу

Times в своей редакционной статье пишет, что американское расследование попыток России повлиять на исход президентских выборов в США приступило к активным действиям.

Двум людям представлены официальные обвинения в отмывании денег и действиях, направленных против национальных интересов США. Еще один человек признал, что лгал агентам ФБР о своих попытках установить контакты между российскими властями и представителями Дональда Трампа.

Это лишь первый шаг спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавляющего расследование, но он уже возмутил президента Дональда Трампа.

Больше нет практически никаких сомнений, что Россия активно пыталась повлиять на исход прошлогодних президентских выборов в США, пишет газета.

Сейчас важно понять, было ли это инициативой Кремля, и был ли сговор между Москвой и командой Трампа.

Это серьезный вопрос, который в худшем случае может подорвать легитимность избрания человека, считающегося лидером свободного мира. В лучшем случае - расследование придет к выводу, что марионетки России относительно бездарно пытались заручиться влиянием в Белом доме.

Роберт Мюллер абсолютно прав, расследуя все связанные с этим вопросы. А президент Трамп должен дать ему спокойно закончить свое дело, а не обрушивать на него оскорбления.

Президент должен также отказаться от идеи, что он мог бы уволить Мюллера, или же помиловать тех, кто может быть признан виновным в сговоре с Россией.

Да, у президента есть право сделать и то, и другое, но подобные шаги подорвут его репутацию и приведут к подозрениям, что он заметает следы.

Сильный президент должен доверять американским институтам власти, достигать консенсуса и задавать направление развития страны. Трамп может утверждать, что расследование возможных связей с Россией отнимает его время и не дает ему полностью исполнять свои обязанности.

На самом деле лишь авторитетное и политически независимое расследование может обеспечить доверие к администрации в Белом доме, пишет Times.

Financial Times в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос обвиняется в том, что он систематически лгал о связях с Россией. На кону стоит доверие к американской политической системе, пишет FT.

Эти обвинения не означают, что команда Трампа использовала информацию, полученную от России. Но нет никаких сомнений, что Роберт Мюллер должен продолжить свое расследование, и он ни в коем случае не должен быть уволен.

Если президент решить снять Мюллера со своего поста или как-то затруднить его работу, остановить его может лишь конгресс, начав либо процедуру импичмента, либо свое собственное расследование.

Представители Республиканской партии, у которой большинство мест в обеих палатах конгресса, должны сейчас дать ясно понять, что они не потерпят никакого вмешательства в работу Роберта Мюллера, пишет Financial Times.

Наследие Мартина Лютера

Guardian в своей редакционной статье напоминает, что ровно 500 лет назад Мартин Лютер якобы прибил к двери Замковой церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, начав тем самым Реформацию.

Он не только прибивал к двери свои идеи, но и вгонял гвозди в гроб средневековья, хороня суеверия и обскурантизм. Все это со временем привело к расцвету истины, справедливости, и (как минимум в Англии) здравого смысла.

Изначально Реформация была просто теологическим диспутом в рядах западной церкви, а не отказом от прошлого. Никто из живших тогда не мог и представить, к чему приведут аргументы Лютера: от массовой грамотности до возникновения национальных государств, в том числе и Германии.

Затем последовали огромные европейские империи XIX века, а также убеждение в том, что люди в первую очередь индивидуумы и лишь затем члены общества.

Благодаря Реформации мы сейчас пожинаем плоды религиозной терпимости - после того как все другие альтернативы были испробованы и привели лишь к безрезультатному кровопролитию.

Реформация также принесла нам идею прогресса: надежду, что будущее может быть лучше, чем прошлое, и фундаментально от него отличаться.

В каком-то смысле Реформация закончена. Христианство еще никуда не исчезло, даже в Европе. Но теологические аргументы времен Реформации больше не кажутся столь важными.

Христиане теперь могут спокойно жить бок о бок, несмотря на все разногласия по вопросу о пресуществлении. Но завершение дела Реформации также вызывает грусть.

Реформация продемонстрировала нам, что прогресс не следует лишь рациональному пути. Реформаторы и их противники действовали на основе веры.

Вера в цель человеческой жизни не может быть доказана эмпирически. Она требует бездоказательных убеждений, будь то религиозных или светских.

Нас может пугать такая вера, но без нее мы мало чего достигнем, пишет Guardian.

Охота на ведьм

Daily Express пишет, что в XVI-XVII веках город Эксетер в графстве Девон на западе Англии был охвачен волной казней местных ведьм.

О том, что именно в Экстере в 1685 состоялась последняя в истории Англии казнь женщины, обвиненной в занятиях черной магией, было известно давно.

Но сейчас историки обнаружили доказательства, что охота на ведьм в Эксетере началась столетием раньше, и вполне может быть, что именно тут в 1566 году и была убита первая в Англии женщина, обвиненная в колдовстве.

В общей сложности за эти годы там казнили более 20 женщин и мужчин, обвиненных в том, что они занимались магией.

Многие обвинялись в том, что они использовали так называемых фамильяров - духов, принимавших форму мелких животных, например крыс или жаб, которые наносили прочу скоту соседей или же самим соседям.

В 1563 году парламент принял закон, согласно которому все люди, осужденные за применение заклинаний, колдовство и черную магию, должны были быть казнены.

Волна казней ведьм и колдунов закончилась к концу XVII века. В 1683 году в Эксетере были повешены три пожилые женщины из северной части Девона - Темперанс Ллойд, Сузанна Эдвардс и Мэри Тремблес. Последней была казнена в 1685 году Алис Молланд.

По словам историков, не все женщины, обвинявшиеся в колдовстве, были казнены. Некоторых просто изгоняли из графства, а других сажали в тюрьму.

Новые данные о числе преследовавшихся "ведьм" основаны на кропотливом изучении книг записи рождений, браков и смертей.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com