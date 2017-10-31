Как экс-советник штаба Трампа врал ФБР о связях с Россией

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эта фотоография появилась в "Твиттере" тогда еще кандидата в президенты США 1 апреля 2016 года. Пападопулос (третий слева) принимает участие в совещании по вопросам национальной безопасности вместе с членами предвыборного штаба Дональда Трампа

В деле о возможном российском вмешательстве в американские выборы появился новый фигурант. Признания бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса могут оказаться гораздо серьезнее обвинений, выдвинутых против экс-главы штаба Пола Манафорта.

В понедельник, после нескольких месяцев затишья и тайных допросов фигурантов расследования о вмешательстве в выборы президента США, спецпрокурор Роберт Мюллер сделал шаг, которого от него явно не ожидали.

Мюллер обвинил Манафорта и его младшего партнера Ричарда Гейтса в заговоре против США, отмывании денег, неуплате налогов - по старому делу, которое, казалось бы, никак не связано с российским расследованием.

После громких проводов Манафорта сперва в ФБР, а затем в федеральный суд, были обнародованы совершенно неожиданные судебные документы, которые касаются бывшего помощника Трампа по избирательной кампании Джорджа Пападопулоса.

В понедельник стало известно, что он пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче агентам ФБР ложных показаний, которые касались общения штаба республиканцев с иностранцами, включая граждан России, и сборе компромата на Хиллари Клинтон.

Белый дом заявил, что Пападопулос не представлял никакой ценности, занимал маленькую и незначительную должность, работал на волонтерских началах и не был причастен к важным решениям.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, идея о встрече Трампа с российским руководством была личной инициативой Пападопулоса.

Русская служба Би-би-си разбиралась в хронологии событий и материалах дела.

2016 год

Весной 2016 года в разговоре с Washington Post Дональд Трамп, говоря о своей новой команде советников, заявил: "Одним из них станет Джордж Пападопулос, он будет заниматься вопросами энергетики и нефти. Замечательный парень!"

В это время Пападопулос уже встретился со своим источником - в судебных документах он значится под псевдонимом "профессор". Washington Post и Си-эн-эн уже идентифицировали его как профессора Лондонской дипломатической академии.

Согласно судебным документам, он якобы располагал нужными контактами в российском правительстве и знал, что у русских есть "много грязи на Хиллари Клинтон - возможно, тысячи электронных писем".

Пападопулос, согласно материалам дела, в первый раз соврал ФБР, когда говорил о первой встрече с "профессором". Изначально советник Трампа утверждал, что встретился с ним весной - до того, как стал работать у Трампа.

В свою очередь, следователи команды Мюллера выяснили: встреча состоялась после того, как Пападопулос получил должность - до этого "профессор" не проявлял к молодому человеку особого интереса.

Советник Трампа сперва утверждал, что "профессор" был обыкновенным болтуном, но на самом деле знал, что у его источника есть обширные связи в Кремле, и он был ценным звеном в установлении контактов с правительством России.

Уже после назначения Пападопулос встречался с некой русской женщиной, которую также планировал использовать как возможность доступа в высшие российские эшелоны власти.

В это же время он был активным членом команды будущего кандидата в президенты Дональда Трампа, посещая все встречи, которые касались "национальной безопасности".

Он же заявил другим членам команды Трампа, в том числе тогдашнему руководителю его штаба Полу Манафорту, что у него есть необходимые связи в Кремле.

Позднее, согласно материалам следствия, Пападопулос был связным между Вашингтоном и Москвой, которая активно настаивала на поездке Дональда Трампа в российскую столицу и его возможной встрече с Владимиром Путиным.

С небольшим уточнением - после того, как Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Частью судебного дела стали сотни электронных писем - в одном из них "профессор" представил Пападопулоса "нашему человеку в российском МИДе".

Уже в апреле Пападопулос отправил старшему советнику избирательного штаба Трампа электронное письмо следующего содержания: "Российское правительство держит открытым предложение Владимира Путина относительно встречи с Дональдом Трампом. Преимущество встречи в Лондоне заключается в том, что правительствам легче говорить на нейтральной территории".

Пападопулос, согласно другим электронным письмам, писал неназванному старшему советнику кампании: "У меня есть много интересной информации из Москвы относительно поездки, когда время будет подходящим", а также: "Нужно обсудить российскую заинтересованность в визите господина Трампа, у меня было много звонков относительно желания Путина встретиться с Трампом и его командой".

Пападопулос отправил несколько десятков электронных писем руководству кампании Трампа, озаглавленных как "Россия", "Запрос о встрече", "Россия жаждет познакомиться с Трампом".

С июня по середину августа 2016 года Пападопулос, согласно материалам дела, приложил немало усилий для организации встреч между представителями кампании Трампа, российского министерства иностранных дел и переговорщиков со стороны российского президента.

Он также неоднократно предлагал себя в роли посланника и гонца на тот случай, если у Трампа не получится поехать в Россию. Главный руководитель штаба ответил ему, что поддерживает его в желании отправиться в Москву. Впрочем, туда Пападопулос так и не поехал.

Имя Пола Манафорта ни разу не названо в судебных документах, однако в течение того промежутка времени, о котором идет речь в материалах команды Мюллера, именно Манафорт возглавлял избирательную кампанию Трампа.

2017 год

В январе в дверь Пападополуса постучало ФБР, и он стал давать показания, в которых, согласно материалам дела, врал "о времени, продолжительности, природе отношений и коммуникаций с представителями определенного иностранного государства, которых считал близкими к руководству российского правительства".

В июле бывший советник избирательной кампании Трампа был тихо и незаметно арестован. Он признал свою вину в начале октября.

Многие вашингтонские аналитики задаются вопросом: что именно происходило в это время? Был ли Пападопулос отпущен под залог и определенные обещания? Находился ли в контакте со своими бывшими коллегами и мог ли в обмен на снятие части обвинений против себя разрешить записывать свои разговоры с особо интересными для ФБР людьми?

Пападопулосу грозит пять лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа - такого наказания просит для него команда Мюллера, впрочем, снизившая уровень его вины до 4 пунктов по 6-бальной шкале. Решение теперь за судом.