СМИ России: Собчак обогнала всех, кроме Путина
В обзоре российских газет:
- Навальный нашел способ обойти закон о митингах
- Собчак всколыхнула интерес к выборам
- Россияне не могут обеспечить себя и свои семьи
- В долговую яму попадает все больше россиян
НГ: обходя запреты
Оппозиционер Алексей Навальный, судя по всему, нашел способ преодолеть запрет на проведение своих предвыборных встреч в больших городах, пишет в свежем номере "Независимая газета". В их согласовании местные власти штабам оппозиционера в последнее время категорически отказывают.
Прошедший же в воскресенье митинг в Тамбове стал своего рода экспериментом - без какого-либо формального разрешения мероприятие было проведено на частной территории одного из торговых центров. "Навальнисты", пишет газета, уже объявили сбор предложений от владельцев цехов и ангаров, клубов и лофтов, стадионов и парковочных площадок.
Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов пояснил, что митинги на частных территориях - это действительно выход для Навального, но всего лишь временный.
"Это может кончиться претензиями к собственникам. Скорее всего, на них начнут давить - и они сломаются быстро. Властям в большинстве случаев достаточно будет сделать один звонок", - считает эксперт.
То есть первые города Навальный проскочит легко, но потом с ним начнут бороться. Впрочем, в больших городах у него будет больше места для маневра, чем в малых.
"Раньше Навальный не церемонился: если что-то не устраивает - идем на Тверскую. Сейчас он ищет способы не идти на обострение, а обойти запреты. Это говорит о снижении накала его президентской кампании", - заявил Миронов, отметив, что дело не только в сезонном похолодании, но и в объективном спаде внимания к нему "на фоне превращения выборов президента в шоу".
"Коммерсант": девочку все забудут
Журналистка Ксения Собчак по числу упоминаний в телесюжетах на пяти федеральных каналах обогнала всех "традиционных" кандидатов в президенты, за исключением Владимира Путина (который еще не объявлял о намерении участвовать в выборах).
Это следует из подсчетов, которые "Медиалогия" делает по заказу КПРФ. Она набрала 16% упоминаний в эфире, Владимир Путин лидирует с 66,4%.
"Современная российская журналистика и СМИ отличаются тем, что серьезные кандидаты их не интересуют, - заявил "Коммерсанту" вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. - Любой клоун или бомж выдвинется, и вы бросаетесь о них писать, тем более, когда они идут при поддержке административного ресурса".
В ЛДПР не видят альтернативы кандидатуре Владимира Жириновского, а "девочку все забудут, когда она не пройдет регистрацию", уверен Лебедев.
Политтехнолог Сергей Поляков отмечает, что "выборы достаточно скучные: и в выборах губернаторов, и в выборах президента также предсказуемо, кто будет победителем", а Собчак "выступила с серьезным заявлением, что она кандидат "против всех", которое стало обсуждаться.
"То есть болото она всколыхнула. Но взрывной гипертрофированный интерес спадет", - уверен Поляков.
"Ведомости": государство плодит бедность
Шестая часть всех работников в России не может обеспечить себя и свои семьи. В 2016 году их доходы были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Такими данными, полученными аналитическим центром при правительстве "Работающие бедные в России и за рубежом" делится газета "Ведомости".
По данным Росстата, зарплату ниже прожиточного минимума получает 2 миллиона россиян. Если же учесть не только зарплату, но и остальные доходы, а также то, что эти доходы тратятся и на членов семьи, количество работающих бедных возрастает в разы - около 12,1 млн человек в 2016 г., или 16,8% трудоспособного населения, рассказывает эксперт управления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин.
При этом в госсекторе доля бедных работников в четыре раза больше, чем в частном, отмечают "Ведомости".
То, что более 10 млн работающих россиян не могут обеспечить достойную жизнь себе и своей семье, нельзя считать нормальной ситуацией, говорится в бюллетене аналитического центра.
Даже если на работу выходит больше членов семьи, из бедности она, как правило, не выбирается, говорит Трубин: чтобы существенно увеличить доход, нужно приобрести новую профессию, повысить уровень образования либо переехать, а рынок труда не обеспечивает достаточно вакансий с более высокой зарплатой и сохранением профессионального статуса.
Столь большое количество бедных среди работающих говорит о слабости среднего класса в России, считает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Газета пишет, что, например, врач в России зарабатывает в среднем всего на 20% больше водителя, при этом в США разница составляет 261%, в Германии - 172% и даже в развивающейся Бразилии - 174%.
НГ: россияне не могут вылезти из долговой ямы
"Независимая газета" пишет о долговой нагрузке россиян, которые, по мнению издания, теперь делятся не только на бедных и богатых, но и на тех, кто способен или не способен вылезти из долговой ямы.
В последней группе оказались наименее обеспеченные граждане, которые все глубже влезают в долги, пишет НГ. Такую тенденцию обнаружили аналитики Национального бюро кредитных историй.
По их данным, средняя долговая нагрузка в стране постепенно снижается, тогда как у бедных она растет. И не все эти люди пьяницы или безработные. Среди них также велика доля бюджетников.
Сегодня платить по кредитам в России фактически не могут 7 млн человек, замечает предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
"При этом в целом в РФ по сравнению с другими странами уровень кредитной нагрузки не очень высокий. Но если смотреть отдельно на бюджетный сектор, то он выглядит пугающе. Долговая нагрузка среди таких специальностей, как воспитатели детских садов, учителя и медсестры, выше, чем в среднем по РФ", - приводит его слова НГ.
То, что происходит расслоение общества по уровню кредитной нагрузки, скорее всего является следствием более масштабного имущественного расслоения, считает гендиректор компании "Мани Фанни" Александр Шустов.
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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си