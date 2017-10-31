Все ядовитые твари Земли: внушающие страх, несущие пользу

Правообладатель иллюстрации Harry Taylor / NHM Image Resources Image caption Летучие мыши-вампиры в самом деле сосут кровь, а чтобы она лучше текла, впрыскивают жертвам антикоагулянт

Постарайтесь вызвать в своем воображении самого страшного из всех монстров, какие только водятся в самом темном уголке вашего сознания.

Ладно, сразу скажу - не напрягайтесь, потому что такое вам никогда не представить.

В самом деле, что может сравниться с омерзительного вида червеобразным организмом, который впивается в вас своими четырьмя армированными металлом челюстями?

После того, как эти острые шипы прочно вонзились в вас, они впрыскивают парализующий яд, растворяющий вашу плоть, которую этот червь потом всасывает. Мило, не правда ли?

Хорошо еще, что эта тварь размером не длиннее вашего мизинца, но увеличенная фотография этого монстра заставляет перевернуться всё у вас внутри.

Правообладатель иллюстрации NHM Image caption Этот ужас и кошмар на самом деле - мечта нейроспециалистов

Этот червь шистосома - лишь одна из многочисленных "звезд", которые будут явлены во всей красе на выставке, посвященной ядовитым организмам и открывающейся в лондонском Музее естествознания.

Конечно, если вас страшат пауки, змеи, муравьи, осы, скорпионы или даже утконосы (да-да, они тоже ядовитые, вы не знали?), то лучше вам на эту выставку не ходить.

Даже любимое вами красное вино часто осветляют с помощью плавательных пузырей ядовитых видов сомов. Об этом вам не расскажет никакая этикетка, но ядовитые щупальца глубоко проникли в вашу жизнь. доктор Роналд Дженнер, Музей естествознания

Но если вас интересует процесс эволюции и удивительные биохимические эксперименты, проделанные природой за последние полмиллиарда лет, то эта выставка позволит вам совершить массу захватывающих открытий.

К тому же надо признать, что мы все равно не можем отгородиться от окружающего мира со всеми его, порой не самыми обаятельными созданиями.

Неспроста в английском языке существует выражение, что вас никогда не отделяет больше шести футов от ближайшей крысы. Это в равной степени относится и к ядовитым существам, или, по крайней мере, продуктам, созданным на основе их ядов.

Так что расслабьтесь и окунитесь в этот ужас.

Правообладатель иллюстрации NHM Image caption Немки - мастера камуфляжа, на самом деле это осы, напоминающие муравьев

"Вы едите фрукты, их опыляют пчелы, а они - ядовитые, - говорит специалист по эволюции ядов Музея естествознания доктор Роналд Дженнер. - Фиги тоже опыляются ядовитыми осами-паразитами. Если вы любите кальмаров или осьминогов - они ядовитые. Даже если вы пользуетесь косметикой - в ней содержится яд: к примеру, в состав маски для лица входит синтезированный змеиный пептид, расслабляющий мышцы".

"Быть может, вы и не догадываетесь, но в лекарстве от диабета, скорее всего, содержится синтетический вариант яда, - продолжает доктор Дженнер. - Даже любимое вами красное вино часто осветляют с помощью плавательных пузырей ядовитых видов сомов. Об этом вам не расскажет никакая этикетка, но ядовитые щупальца глубоко проникли в вашу жизнь.

Да что там говорить, возьмите одежду из хлопка. Мы можем выращивать эту монокультуру в таких объемах только благодаря осам-паразитам, которые уничтожают многочисленных насекомых, питающихся соком из хлопковых коробочек. Если бы не эти осы, не видать бы нам никакого урожая хлопка. Так что без яда нам и шагу не ступить".

Доктор Рональд Дженнер буквально заражает вас энтузиазмом, когда демонстрирует своих любимых чудовищ.

Правообладатель иллюстрации NHM Image caption Яд комодского варана, которого еще называет драконом острова Комодо, резко понижает кровяное давление жертвы, которая впадает в кому

К счастью, все они мертвы. Да к тому же большинство хранится за стеклом, погруженными в консервирующий раствор, так что их боевой арсенал можно безбоязненно рассмотреть с близкого расстояния.

Сам Рональд много работает именно с шистосомой. Этот паразит вырабатывает нейротоксин, который используется в лабораториях всего мира, где изучается передача информации между нервными клетками.

"Когда шистосома впрыскивает яд в свою жертву - обычно какое-нибудь ракообразное - у того наступает спастический паралич, - поясняет доктор Дженнер. - Но самое удивительное заключается в том, что этот процесс является обратимым".

"Ученые разложили токсин на составляющие, чтобы извлечь именно тот белок, который активизирует каналы связи нервных клеток. Они применяет его к клеточной культуре, изучают процесс передачи информации, а затем "стирают" эффект паралича. Полную молекулярную структуру этого белка мы расшифровали только в этом году, это огромная молекула, и ничего подобного мы в природе еще не видели".

Правообладатель иллюстрации NHM Image caption Яд египетской кобры может быть смертельным, однако некоторые потенциальные жертвы сумели выработать к нему иммунитет

Некоторые яды сгущают кровь, у жертвы образуются тромбы, это ведет к инсульту и быстрой смерти. Другие токсины, наоборот, разжижают кровь. Ими пользуются летучие мыши-вампиры: они питаются кровью из раны животных, которая под воздействием этого токсина долго не свертывается.

Несмотря на все неприятные ассоциации, фармацевтический потенциал таких токсинов просто огромен.

Один из самых знаменитых примеров - бразильская копьеголовая змея, яд которой резко понижает кровяное давление жертвы. После укуса та быстро теряет сознание и падает.

Яд этих змей навел ученых на мысль о создании ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые позволяют справиться с повышенным давлением у людей.

Правообладатель иллюстрации NHM Image caption Паук-павлин ядовит, как и большинство его собратьев

Ну и, конечно, еще есть так называемый "Гила монстр" - аризонский ядозуб, ящерица, болезненный укус которой содержит пептид, способный регулировать уровень сахара в крови.

Фармацевтическая компания AstraZeneca продает основанное на этом пептиде лекарство Эксенатид, которое позволяет держать под контролем диабет второго типа. Лекарство приносит компании сотни миллионов долларов годовой прибыли.

Правообладатель иллюстрации NHM Image caption Благодаря этому страшилищу компания AstraZeneca получает сотни миллионов долларов в год

Но конечно, всем хочется знать, кто же самый ядовитый в коллекции Рональда. "Да, - признается доктор Дженнер, - меня всегда спрашивают, так кто же всё-таки самый страшный из всех".

Действительно, сравнивать яды непросто, потому что в этой химической войне у всех своя, порой очень узкая, специализация. Один и тот же яд может отлично сработать в случае с одной жертвой и оказаться бесполезным применительно к другой.

И все же у Рональда есть свой "любимчик" - тайпан, обитающий на северном побережье Австралии и в Папуа - Новой Гвинее.

В токсикологии для описания силы яда исследователи применяют термин "средняя летальная доза" - то количество смертоносного вещества, при котором погибает половина испытуемых.

"Если взять дозу самого сильного измеренного яда тайпана, доставленного за один укус, то он способен убить 50% из 3,3 млн мышей, это просто безумие какое-то", - восхищается доктор Дженнер.

Правообладатель иллюстрации NHM Image caption У разных видов имеются свои механизмы доставки яда

В живой природе насчитывается около 90 различных способов доставки яда в тело жертвы - для убийства добычи или защиты от хищника, и сейчас ими пользуется около 200 тыс. видов живых существ.

Это наглядное свидетельство эффективности ядов. И практически у каждого живого организма имеется генетический набор инструментов для того, чтобы развить этот механизм.

"При желании можно сделать ядовитыми даже людей, - смеется Рональд. - Правда, для этого понадобится вдумчивая селекция и около двух миллионов лет, но это вполне достижимо. И начал бы я со слюны".

Выставка "Яд: убийца и целитель" открывается в лондонском Музее естествознания 10 ноября.