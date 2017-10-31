Фотограф из Румынии ломает стереотипы о женской красоте

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc Image caption Микаэла сделала эти снимки в Непале (слева) и Исландии

"Откройте Google Images прямо сейчас и забейте в поисковой строке словосочетание "красивые женщины", - говорит мне фотограф из Бухареста Микаэла Норок.

Я следую ее указаниям: перед глазами появляются миллионы фото.

"Что вы видите? Очень сексуальные снимки, верно?" - интересуется Микаэла.

И правда. Большинство женщин в верхних рядах снимков - в туфлях на шпильках и открытой одежде. Практически все вписываются в один шаблон - молодые худые блондинки с идеальной кожей.

"Красота все время представляется такой: создавать из женщины объект желания, изображать ее сексуальной, и это очень печально", - сокрушается Микаэла.

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc Image caption Эти портреты сняты в Германии, Италии и Франции (слева направо)

"На самом деле женщины не такие. У нас есть свои истории, свои страдания, своя сила, и нам просто нужно это показать. Потому что молодые девушки каждый день видят только такие изображения, и им нужно больше уверенности, что они имеют право быть естественными и считаться при этом красивыми", - отмечает она.

Микаэла с сожалением отмечает, что фотографии из Google сильно влияют на сознание людей.

Недавно Микаэла опубликовала свой первый фотоальбом Atlas of Beauty ("Атлас красоты"), где собрано 500 женских портретов, которые она сделала в разных странах мира.

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc, India Image caption Пушкар, Индия: "Я была рада узнать, что женщины работают в силовых структурах во всем мире"

Фотограф считает, что у красоты не может быть единого определения. Все женщины разные - по возрасту, профессии, уровню знаний.

"Людям интересны мои фотографии, потому что на них изображены люди вокруг нас, обычные люди на улице", - говорит Микаэла.

"Обычно, когда мы говорим о красоте и женщинах, нам представляется очень высокопарный, какой-то недостижимый способ их изображения. А мои снимки очень естественны и просты. Как ни странно, это очень удивляет людей. Потому что обычно нас (женщин) воспринимают по-другому", - объясняет она.

Каждый из 500 портретов сопровождается подписью с указанием, где он был сделан, а иногда и информацией о самой модели.

География проекта широка. Фотографии сделаны в Непале, Тибете, Эфиопии, Италии, Мьянме, Северной Корее, Германии, Мексике, Индии, Афганистане, Британии, США и в джунглях Амазонки.

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc Image caption Микаэла сделала эти снимки в Колумбии (слева) и в Милане, Италия

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc Image caption Капитан Беренис Торрес работает пилотом вертолета в полиции Мексики

В некоторых местах фотографирование женщин оказалось непростой задачей.

"Я подхожу к женщинам, которых хочу сфотографировать, на улице, рассказываю им о своем проекте. Иногда получаю согласие, иногда отказ, в зависимости от страны, в которой нахожусь", - рассказывает Микаэла.

"В более консервативном обществе на женщину обычно оказывается усиленное давление, ее повседневная жизнь контролируется. Поэтому она не позволит сразу сфотографировать себя. Возможно, ей придется получить разрешение от мужчины из своей семьи", - делится впечатлениями фотограф.

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc Image caption Портрет сестер Эбби и Анджелы сделан на улице Нью-Йорка

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc Image caption Женщина-гид в военном музее в Пхеньяне, КНДР

"В некоторых уголках мира они (женщины) очень-очень аккуратны, поскольку обеспокоены своей безопасностью. Например, в Колумбии, где еще помнят времена Пабло Эскобара и наркомафии. Поэтому они говорят: "Хорошо, вы снимете меня, но потом меня могут похитить, так как вы не фотограф никакой, а работаете на мафию", - рассказывает Микаэла.

"Если бы кто-то задумал такой же проект про мужчин, это было бы гораздо проще, потому что им не пришлось бы спрашивать разрешения у их жен, сестер и матерей", - добавляет она.

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc Image caption Фото слева: Покхара, Непал. Фото справа: "Так выглядит поход за продуктами во многих странах", - говорит Микаэла о портрете, сделанном в Нампане, Мьянма

Микаэла признается, что обычно обрабатывает свои снимки в "Фотошопе", однако совсем не по той причине, которая сразу приходит на ум.

"Когда вы делаете фото, изображение обычно получается сырым, блеклым: вы не видите цветов, которые были в реальности. Поэтому я стараюсь сделать их столь же живыми и яркими, какими они были на месте съемки. Но я никогда не делаю кого-то более худым или еще как-то обрабатываю, потому что это все печально", - объясняет автор проекта.

"По мере взросления я тоже страдала от разных комплексов: я хотела быть стройнее, выглядеть определенным образом, и это подпитывалось изображениями, которые я видела каждый день", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc Image caption Лагерь беженцев "Идомени", Греция. Эта женщина и ее дочери убежали от войны в Сирии

Можно смело сказать, что фотоальбом Микаэлы сильно отличается по тональности от, например, книги селфи Ким Кардашьян, изданной в 2015 году.

"Сегодня многие блогеры, разные знаменитости в нашем мире установили этот недостижимый и ложный стандарт красоты, и нам, женщинам, очень сложно ему соответствовать", - говорит она.

"У Ким Кардашьян 100 миллионов подписчиков в "Инстаграме", а у меня 200 тысяч, так что представьте разницу - это поразительно. Однако постепенно, я думаю, образы натуральной и простой красоты будут распространяться по миру", - надеется Микаэла.

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc Image caption Слева направо: портреты сделаны в Центре Помпиду в Париже, долине реки Омо в Эфиопии и в Дельфах, Греция

Итак, какой же совет может дать Микаэла тем, кто хочет заниматься фотографией? Купить хорошую камеру? Изучить оптику и ракурсы? Не совсем.

"Купите хорошую обувь, ведь вам придется много ходить и узнавать", - шутит она.

Правообладатель иллюстрации Mihaela Noroc Image caption Лиза путешествовала с рюкзаком по Берлину, когда Микаэла сфотографировала ее

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