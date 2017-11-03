"Ну... Простите" - новая работа Бэнкси в Вифлееме

Новая работа анонимного художника Бэнкси в Вифлееме. На стене, составляющей часть израильского разделительного барьера, появилась надпись "Ну... Извините". Так Бэнкси решил высмеять власти Британии и Израиля, которые празднуют столетие декларации Бальфура.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретились в Лондоне по случаю юбилея этого документа.

На днях Тереза Мэй заявила, что британцы гордятся своей ролью в создании еврейского государства.

Это не первая работа Бэнкси, имеющая отношение к арабо-израильскому конфликту.До этого он уже рисовал графитти на заграждениях, которые Израиль возвел по периметру палестинских территорий, а весной этого года открыл отель, украшенный своими работами.