"Утечка биоданных": кто и зачем собирает биоматериалы россиян

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Споры о том, представляет ли сбор биоматериалов какую-либо угрозу для россиян, не утихают уже почти две недели. В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала у Пентагона доказательств того, что подобные исследования не нарушают нормы международного права.

Русская служба Би-би-си спросила у ученых, кто и зачем на самом деле собирает биоматериалы и чем это может грозить россиянам.

Чего боятся российские власти

"Считаем, что министерство обороны США должно представить убедительные доказательства того, что проводимые американскими военно-воздушными силами [...] исследования, в частности, не нарушают соответствующие нормы международного права", - заявила Мария Захарова на брифинге.

"Такая транспарентность является необходимой в силу сильно подмоченной репутации Пентагона в биологической сфере", - добавила она.

Скандал начался еще 30 октября. Тогда президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека при президенте заявил, что иностранцы "целенаправленно и профессионально" собирают биоматериалы россиян.

"Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации", - сказал Путин.

После поднявшейся волны шуток в соцсетях пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил журналистам: "Действительно, некоторые эмиссары, представители неправительственных организаций и других органов ведут такого рода деятельность".

Этим летом СМИ писали о том, что американские военные открыли тендер на закупку образцов РНК живых тканей россиян европеоидной расы. Именно его, по-видимому, на брифинге упоминала Захарова.

Вскоре в Пентагоне подтвердили, что для исследования опорно-двигательного аппарата собирают биоматериалы россиян, однако подчеркнули, что выбор именно "российских" образцов был непреднамеренным, сообщало РИА Новости.

На следующий же день после выступления Путина Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, предложил контролировать деятельность иностранных компаний, занимающихся клиническими исследованиями в России.

Правообладатель иллюстрации GEORGES GOBET/AFP/Getty Images Image caption Чтобы получить ДНК человека, достаточно взять у него немного слюны.

Онищенко обвинил лабораторию "Инвитро" в утечке биоданных россиян за рубеж, в ответ компания заявила, что об этом "технически речи не может быть".

2 октября основатель и совладелец "Инвитро" Александр Островский объявил, что у его компании может не остаться другого выхода, кроме как подать против Онищенко иск, потому что речь идет о репутации всей российской лабораторной медицины.

Что такое биоматериалы

Биоматериалом считаются клетки любых тканей организма - будь они живые (замороженные при температуре жидкого азота стволовые клетки человека и др.) или неживые (клетки крови, биопсийного материала и т.д.).

В речи российского президента можно усмотреть опасения, что биоматериалы россиян собираются тайком, незаконно и могут использоваться в опасных целях представителями других наций. Однако опыт международного научного сообщества показывает, что интерес ученых из разных стран вызывает биоматериал представителей всех возможных наций.

Биоматериалы россиян собираются целенаправленно и профессионально уже давно: как иностранцами, так и российскими исследователями. Исследования этих материалов носят различный характер, но их объединят одно: цель у таких исследований - научная, а забор идет добровольно и конфиденциально.

Например, проект "Российские геномы", запущенный еще в 2015 году на базе СПбГУ, ставит целью создание основы для разработки медицины будущего.

Еще один проект, который занимается масштабным сбором и комплексным анализом биоданных россиян, - "CoBrain-Аналитика". Это государственная инициатива, развивающаяся на базе Сколтеха и дорожной карты "Нейронет" Национальной технологической инициативы.

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Зачем собирать биоматериалы

В мире исследования ДНК сейчас проводятся по трем основным направлениям, объяснил Русской службе Би-би-си заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики им. Н.И. Вавилова, доктор биологических наук, профессор РАН Олег Балановский:

Фундаментальные исследования генетики народонаселения с целью узнать больше о происхождении человечества, его расселении по планете и адаптации к условиям среды; Медицинское направление, рассматривающее геном человека, чтобы понять связь генов с развитием болезней; Определение происхождения человека по его ДНК (как по инициативе самого человека, так и в криминалистических целях).

"Фундаментальные исследования истории народов проводят государственные научные институты, фирмам это не нужно. Но вот медико-генетические исследования, конечно, проводят организации разных форм собственности, например, фармацевтические компании," - поясняет ученый.

По его мнению, страх того, что какая-то секретная лаборатория "взломает" генетический код, например, россиян, и сможет как-то это использовать в пагубных целях, необоснован.

"Генофонд популяций народа многолик - он как ковер, сплетенный из множества нитей, соединяющих его с другими популяциями других народов. Поэтому нет такой "генетической метки" народа, которая была бы только почти у всех его представителей, а больше ни у кого бы нигде ее не было", - объясняет Балановский.

Правообладатель иллюстрации Mario Tama/Getty Images Image caption Во всем мире народы давно уже превратились в генетический "суп".

Тем более не стоит бояться того, что кто-то может украдкой собирать биоматериалы россиян. Можно только догадываться, как это можно делать тайно - например, ходить по общественным биотуалетам или собирать слюну с окурков, валяющихся на земле.

"Собрать просто биоматериалы - без нормальной информации о доноре - наверное, можно, ведь люди оставляют свою ДНК на всем, к чему прикасаются. Но это будет бессмысленно, ведь, как говорят специалисты по биобанкингу, "банк образцов без подробной информации о доноре - это мусорбанк", - замечает Балановский.

Ведущие научные журналы публикуют только те исследования, которые учли общепринятые правила этики: по ним человек, сдающий образец, подписывает информированное согласие, в котором оговаривается, для чего именно будет использован его образец, рассказывает ученый.

Это учитывается как при сдаче биоматериала в лаборатории, так и в случаях, когда ученые выезжают собрать генетический материал изолированных популяций в глубинке.

Правообладатель иллюстрации JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images Image caption По тому же лезвию ножа, как и генетики, ходят исследователи стволовых клеток, считает Юлдашева.

Чем грозят ученым слова Путина

Балановский опасается, что после заявления Путина исследователи в области генетики столкнутся с еще неведомыми им бюрократическими задержками при согласовании сбора образцов, хотя обычно местные власти идут ученым навстречу.

Старший научный сотрудник Лидского университета в Британии, исследователь в области популяционной генетики Надира Юлдашева считает, что закрытие границ для зарубежных специалистов в популяционной генетике пагубно скажется на развитии местных научных сотрудников и самой науки в целом.

К тому же это просто бессмысленно - многие выходцы из России проживают за рубежом, и если кому-то понадобятся биоматериалы для какой-либо темной цели, то необязательно ехать за ними в Россию, объяснила она Русской службе Би-би-си.

"Настороженность Путина объяснима. Президент думает о безопасности своей нации. Но если кто-то хочет использовать хорошие начинания в плохих целях, это никто не в состоянии предотвратить. Если будет стоять цель в охарактеризовании генетического кода нации в связи с глобальной миграцией людей, остановить этот процесс будет невозможно", - предостерегает ученый.

Что касается возможности создания биологического оружия против какой-либо конкретно нации, то, по словам Юлдашевой, это, возможно, реально, но не сейчас и не при современном развитии науки. Для этого потребуются колоссальные финансовые расходы и научные ресурсы, на это не пойдут даже США, не говоря уж о менее развитых странах.

Даже если пофантазировать и представить, что кому-то удалось создать биологический агент, нацеленный на определенную нацию, то отнюдь не факт, что он сработает в больших масштабах.

"Необходим биологический агент, действующий на жизненно важные отделы генома. В таком случае, какие отделы генома более важны и какие менее? К тому же организм обладает защитными свойствами и будет бороться с биологическим агентом", - говорит Юлдашева.

"Я не могу категорически утверждать, что настороженность по этому вопросу не обоснована, но научный уровень еще не готов. Возможно, это дело времени", - добавляет она. К тому же, отмечает Юлдашева, русская популяция имеет высокое разнообразие внутри генов.

"В дополнение к этому внутри самой России есть огромное количество народностей и этносов, которые сами уже превратились в сложный "суп", - поясняет она. - Теоретически можно выбрать какой-то определенный ген. Просканировать его у одной тысячи человек. А у второй тысячи, а у третьей - что будет?"

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO/Peter PARKS Image caption Только живущие в полной изоляции народности сейчас могут нести генотип хотя бы XVII-XVIII-го веков.

"Даже нам, ученым, досконально неизвестно, в каких лабораториях и на каком уровне проводятся эксперименты в генной инженерии. Но именно этот раздел генетики на данный момент является отправным моментом и, скорее всего, воротами к излечению таких неизлечимых заболеваний, как рак", - поясняет Юлдашева.

"Поэтому говорить "давайте не будем развивать ни популяционную, ни какую другую генетику" мы не в праве. Я считаю это категорически невозможным. Международная коллаборация же между научными центрами является движущим механизмом в развитии науки", - говорит генетик.