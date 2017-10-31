Ведьмы и колдуны Лондона: от Средневековья до наших дней
В последний день октября в Британии и во многих других странах отмечается Хеллоуин - шутовское веселье, уходящее корнями в церковное празднование Дня Всех святых. Издавна это время года связано с магией, колдовством, привидениями и ведьмами.
Мы решили вспомнить наиболее известных ведьм Лондона, причем вполне реальных.
Повешенная ведьма, вдохновившая на пьесу
Туристы, затоваривающиеся на щедрых распродажах знаменитой Оксфорд-стрит, возможно, не догадываются, что еще сравнительно недавно в начале этой улицы, у самой кромки Гайд-парка, находилась трехногая виселица.
Простояла она там больше шестисот лет, а называлась по имени местной деревни - Тайберн. Там, на глазах у достопочтенной публики, повесили немало воров, грабителей с большой дороги и, конечно же, ведьм.
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19 апреля 1621 года там казнили Элизабет Сойер или, как ее прозвали, Ведьму из Эдмонтона, про которую злые языки рассказывали, что сам Сатана в образе черного пса по кличке Том поставил ее себе на службу.
Вероятно, зрелища самого повешения оказалось лондонцам недостаточно, потому что в том же году группа авторов, вдохновившись историей Элизабет, написала пьесу, которая тогда же и была поставлена.
Более того - она так и осталась с елизаветинских времен в репертуаре британских театров. Последний раз в 2014 году ее ставила Королевская Шекспировская компания с бесподобной Эйлин Аткинс в главной роли.
Ведьма, которая отказалась пойти на оговор
Джоан Петерсон, или "ведьма из Уоппинга", жила себе преспокойно, лечила травками, помогала женщинам бороться с мигренью, пока в один ненастный день не оказалась в центре интриги, связанной с наследственными деньгами.
А началось все со смерти в 1652 году 80-летней леди Пауэлл, которая все свои деньги завещала одной своей родственнице - Энн Ливингстон, - обойдя вниманием всех остальных. Эти "остальные" обвинили Энн Ливингстон в колдовстве, но поскольку реальных свидетельств тому не было никаких, они решили подбить на показания Джоан Петерсон - тетя, как-никак, разбиралась в растениях и занималась целительством - значит, тут дело нечисто.
И пошли про нее басни: как она превратилась в черную кошку, как она напугала до смерти пекаря, как она "проговорилась" о своих злодеяниях рыжей белке - а все с тем, чтобы она оговорила Энн Ливингстон в ведьмовстве.
Доподлинно неизвестно, разговаривала ли Джоан с белками (что само по себе еще не образовывало состава преступления), но что можно сказать наверняка, так это то, что она оказалась крепким орешком, отказавшись сотрудничать со следствием, чт ов итоге и привело ее к печальному концу на Тайберне.
Ведьма в красной шапочке
Дело было во второй половине XVII века. Родившаяся в лондонском Кентиш-тауне в семье каменщика Джинни Бингэм к 16 годам уже родила ребенка от местного жулика, который был вскоре был отправлен "на Запад" то есть на печально известное Тайбернское дерево.
Тогда Джинни вышла замуж повторно, но вскоре муж номер 2 бесследно исчез, а Джинни сочеталась браком в третий раз - с неким мистером Питчером, который через какое-то время сгорел в домашней печке. Джинни обвинили было в убийстве, однако выяснилось, что муж номер 3 имел обыкновение залезать в печь и прятаться там от бесконечных попреков докучливой супруги.
Либо печьу Джинни была огромной, либо Питчер обладал скромными габаритами, но историю сочли правдоподобной, Джинни оправдали, и она снова вышла замуж за мужа номер 4, который не замедлил вскоре отправиться к праотцам, обеспечив безутешную вдову состоянием до конца дней.
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На Джинни вновь пали подозрения, стали поговаривать о ее колдовских наклонностях, но она в очередной раз отболталась. Больше она счастья с мужчинами не искала, но любила посидеть-посквернословить на крыльце своего дома в красной шапочке и черной шали на плечах с преданным котом, свернувшимся у ее ног.
Соседи прозвали ее "Мамаша Красная шапочка"; кто-то бросал ей в лицо оскорбления, а кто-то приходил за снадобьями от разных хворей. Джинни и ее кот умерли в один день в результате отравления, а было ли оно результатом ее собственной оплошности или же подсыпано "доброжелателем" - об этом история умалчивает.
Ныне на месте ее коттеджа стоит известный в районе хиппового Кэмдена паб и рок-площадка World's End ("Конец света"), хранящая историю "Мамаши Красная шапочка".
Колдун из Гатвика
XVII век был щедр на обвинения в колдовстве и черной магии. Выдвигались они в основном против женщин, хотя изредка не везло в этом отношении и мужчинам. Одним из них был английский ботаник, врачеватель, астролог Николас Калперер, державший аптеку в районе Шордича.
Он был просвещенным человеком, причем не только для своего, но и для любого другого времени, считавшим, что снадобья и лекарственные средства это народное достояние, а не коммерческий секрет, и что врачи и фармацевты просто хотят удержать власть в своих руках, используя непонятную латынь и запрашивая огромные гонорары за лечение.
В 1643 году, уже после начала английской гражданской войны, усилиями некой Сары Линдж он был обвинен в дьявольщине, поскольку одно из прописанных им снадобий якобы привело к тому, что она стала чахнуть.
Он был отстранен от врачевания и в расстроенных чувствах отправился в том же году на войну, где начал проводить операции на раненых.
С войны он вернулся и умер уже у себя дома, в Лондоне, от туберкулеза в возрасте 37 лет, а написанная им в 1653 году книга "The Complete Herbal" ("Травник") до сих пор переиздается.
Более того, прилетая или улетая из Лондона, вы можете закусить и выпить в аэропорту Гатвик в ресторане его имени - The Nicholas Culperer Pub and Dining, поскольку талантливый врачеватель родился в двух милях от места, где теперь располагается этот лондонский аэропорт.
Виккан, отогнавший нацистов от Британии
Еще один мужчина, попавший в наш список, - это Джеральд Гарднер, любитель антропологии и археологии, которому в первой половине XX века пришло в голову возродить древние народные колдовские традиции - ричем не только свои, английские, но и других народов.
Ему довелось немало путешествовать - и так родилось неоязыческое учение о магии Викка (образованного, возможно, от староанглийского слова witch - ведьма).
В 1950-е годы он был директором и главным колдуном Музея магии и колдовства на острове Мэн, позднее отпочковавшегося в другой музей в графстве Корнуолл.
В чем, собственно, заключалась практическая магия Гарднера, не очень ясно, однако один свой ритуал "отец викканства" описал довольно подробно.
В 1940-м году в районе Нового Леса (The New Forest) Гарднер провел "Операцию Конус силы" с целью отвадить гитлеровские силы от вторжения в Британию.
Под "конусом" понимался пучок магической энергии, который, согласно Гарднеру, был поднят с земли и послан в Берлин с наговором: "Вы не сможете переплыть море, вы не сможете переплыть море, вы не придете, вы не придете". Немцы в итоге не переплыли и не пришли.
Последняя осужденная ведьма
В 1736 году в Британском королевстве был принят Закон о колдовстве (Witchcraft Act), запрещавший объявлять о наличии у себя каких-либо магических способностей или практиковать их. Последней женщиной, осужденной по этому закону в суде Олд-Бейли в 1944 году, стала медиум из Шотландии Хелен Данкан.
Известно, что в 1941 году она провела в церкви в Портсмуте (стратегически важном в те годы портовом городе) спиритический сеанс, во время которого дух погибшего моряка якобы поведал ей о гибели британского линкора "Барнхем". Он действительно был потоплен в том же году немецкой подлодкой, однако этот факт не был известен широкой публике.
Деятельностью Данкан заинтересовалось военно-морское ведомство. Прорицательница была арестована во время еще одного сеанса в 1944 году и обвинена в госизмене; ее приговорили к 9 месяцам тюрьмы.
Учитывая, что в тот момент шла Вторая мировая, правительство это дело попыталось замять, но, говорят, что Уинстон Черчилль назвал его допотопным фиглярством.
Колдовской Кройдон наших дней
Викканство, запущенное в массы Гарднером и позднее подхваченное хиппи в 1960-е, проникло и в XXI век.
Согласно данным переписи населения, проведенной в 2011 году Национальным статистическим управлением Великобритании, изрядное число жителей лондонского района Кройдон указали в графе "религиозная принадлежность" викканство.
Но почему именно в Кройдоне?
Как и всё, связанное с колдовством, точного ответа этот вопрос не имеет, но одна из версий гласит, что на это могло повлиять ежегодное проведение там крупнейшего в мире международного фестиваля магии и колдовства Witchfest.
Он, правда, не так давно переехал в Брайтон, но Лондон трудно лишить его магии: с некоторых пор в районе Хакни открылся Музей чудес, изящных искусств и естественной истории Виктора Уинда, и именно туда 3 ноября приедет специальная выставка из корнуольского Музея магии и колдовства.
Обещано много интересных предметов, включая колдовское зеркало.
В материале использована информация лондонского издания журнала TimeOut