Ведьмы и колдуны Лондона: от Средневековья до наших дней

В последний день октября в Британии и во многих других странах отмечается Хеллоуин - шутовское веселье, уходящее корнями в церковное празднование Дня Всех святых. Издавна это время года связано с магией, колдовством, привидениями и ведьмами.

Мы решили вспомнить наиболее известных ведьм Лондона, причем вполне реальных.

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Повешенная ведьма, вдохновившая на пьесу

Туристы, затоваривающиеся на щедрых распродажах знаменитой Оксфорд-стрит, возможно, не догадываются, что еще сравнительно недавно в начале этой улицы, у самой кромки Гайд-парка, находилась трехногая виселица.

Простояла она там больше шестисот лет, а называлась по имени местной деревни - Тайберн. Там, на глазах у достопочтенной публики, повесили немало воров, грабителей с большой дороги и, конечно же, ведьм.

19 апреля 1621 года там казнили Элизабет Сойер или, как ее прозвали, Ведьму из Эдмонтона, про которую злые языки рассказывали, что сам Сатана в образе черного пса по кличке Том поставил ее себе на службу.

Вероятно, зрелища самого повешения оказалось лондонцам недостаточно, потому что в том же году группа авторов, вдохновившись историей Элизабет, написала пьесу, которая тогда же и была поставлена.

Более того - она так и осталась с елизаветинских времен в репертуаре британских театров. Последний раз в 2014 году ее ставила Королевская Шекспировская компания с бесподобной Эйлин Аткинс в главной роли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так, очевидно, в старые времена простых крестьянок вербовали в ведьмы

Ведьма, которая отказалась пойти на оговор

Джоан Петерсон, или "ведьма из Уоппинга", жила себе преспокойно, лечила травками, помогала женщинам бороться с мигренью, пока в один ненастный день не оказалась в центре интриги, связанной с наследственными деньгами.

А началось все со смерти в 1652 году 80-летней леди Пауэлл, которая все свои деньги завещала одной своей родственнице - Энн Ливингстон, - обойдя вниманием всех остальных. Эти "остальные" обвинили Энн Ливингстон в колдовстве, но поскольку реальных свидетельств тому не было никаких, они решили подбить на показания Джоан Петерсон - тетя, как-никак, разбиралась в растениях и занималась целительством - значит, тут дело нечисто.

И пошли про нее басни: как она превратилась в черную кошку, как она напугала до смерти пекаря, как она "проговорилась" о своих злодеяниях рыжей белке - а все с тем, чтобы она оговорила Энн Ливингстон в ведьмовстве.

Доподлинно неизвестно, разговаривала ли Джоан с белками (что само по себе еще не образовывало состава преступления), но что можно сказать наверняка, так это то, что она оказалась крепким орешком, отказавшись сотрудничать со следствием, чт ов итоге и привело ее к печальному концу на Тайберне.

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Ведьма в красной шапочке

Дело было во второй половине XVII века. Родившаяся в лондонском Кентиш-тауне в семье каменщика Джинни Бингэм к 16 годам уже родила ребенка от местного жулика, который был вскоре был отправлен "на Запад" то есть на печально известное Тайбернское дерево.

Тогда Джинни вышла замуж повторно, но вскоре муж номер 2 бесследно исчез, а Джинни сочеталась браком в третий раз - с неким мистером Питчером, который через какое-то время сгорел в домашней печке. Джинни обвинили было в убийстве, однако выяснилось, что муж номер 3 имел обыкновение залезать в печь и прятаться там от бесконечных попреков докучливой супруги.

Либо печьу Джинни была огромной, либо Питчер обладал скромными габаритами, но историю сочли правдоподобной, Джинни оправдали, и она снова вышла замуж за мужа номер 4, который не замедлил вскоре отправиться к праотцам, обеспечив безутешную вдову состоянием до конца дней.

На Джинни вновь пали подозрения, стали поговаривать о ее колдовских наклонностях, но она в очередной раз отболталась. Больше она счастья с мужчинами не искала, но любила посидеть-посквернословить на крыльце своего дома в красной шапочке и черной шали на плечах с преданным котом, свернувшимся у ее ног.

Соседи прозвали ее "Мамаша Красная шапочка"; кто-то бросал ей в лицо оскорбления, а кто-то приходил за снадобьями от разных хворей. Джинни и ее кот умерли в один день в результате отравления, а было ли оно результатом ее собственной оплошности или же подсыпано "доброжелателем" - об этом история умалчивает.

Ныне на месте ее коттеджа стоит известный в районе хиппового Кэмдена паб и рок-площадка World's End ("Конец света"), хранящая историю "Мамаши Красная шапочка".

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Image caption Калперер был просвещенным человеком не только для своего, но и для любого другого времени

Колдун из Гатвика

XVII век был щедр на обвинения в колдовстве и черной магии. Выдвигались они в основном против женщин, хотя изредка не везло в этом отношении и мужчинам. Одним из них был английский ботаник, врачеватель, астролог Николас Калперер, державший аптеку в районе Шордича.

Он был просвещенным человеком, причем не только для своего, но и для любого другого времени, считавшим, что снадобья и лекарственные средства это народное достояние, а не коммерческий секрет, и что врачи и фармацевты просто хотят удержать власть в своих руках, используя непонятную латынь и запрашивая огромные гонорары за лечение.

В 1643 году, уже после начала английской гражданской войны, усилиями некой Сары Линдж он был обвинен в дьявольщине, поскольку одно из прописанных им снадобий якобы привело к тому, что она стала чахнуть.

Он был отстранен от врачевания и в расстроенных чувствах отправился в том же году на войну, где начал проводить операции на раненых.

С войны он вернулся и умер уже у себя дома, в Лондоне, от туберкулеза в возрасте 37 лет, а написанная им в 1653 году книга "The Complete Herbal" ("Травник") до сих пор переиздается.

Более того, прилетая или улетая из Лондона, вы можете закусить и выпить в аэропорту Гатвик в ресторане его имени - The Nicholas Culperer Pub and Dining, поскольку талантливый врачеватель родился в двух милях от места, где теперь располагается этот лондонский аэропорт.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Средневековый колдовской знак, обнаруженный на одной из построек в графстве Уилтшир

Виккан, отогнавший нацистов от Британии

Еще один мужчина, попавший в наш список, - это Джеральд Гарднер, любитель антропологии и археологии, которому в первой половине XX века пришло в голову возродить древние народные колдовские традиции - ричем не только свои, английские, но и других народов.

Ему довелось немало путешествовать - и так родилось неоязыческое учение о магии Викка (образованного, возможно, от староанглийского слова witch - ведьма).

В 1950-е годы он был директором и главным колдуном Музея магии и колдовства на острове Мэн, позднее отпочковавшегося в другой музей в графстве Корнуолл.

В чем, собственно, заключалась практическая магия Гарднера, не очень ясно, однако один свой ритуал "отец викканства" описал довольно подробно.

В 1940-м году в районе Нового Леса (The New Forest) Гарднер провел "Операцию Конус силы" с целью отвадить гитлеровские силы от вторжения в Британию.

Под "конусом" понимался пучок магической энергии, который, согласно Гарднеру, был поднят с земли и послан в Берлин с наговором: "Вы не сможете переплыть море, вы не сможете переплыть море, вы не придете, вы не придете". Немцы в итоге не переплыли и не пришли.

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Image caption Данкан во время одного из своих ранних сеансов с имитацией эктоплазмы. Некоторые мистики полагали, что из этой субстанции состоят призраки.

Последняя осужденная ведьма

В 1736 году в Британском королевстве был принят Закон о колдовстве (Witchcraft Act), запрещавший объявлять о наличии у себя каких-либо магических способностей или практиковать их. Последней женщиной, осужденной по этому закону в суде Олд-Бейли в 1944 году, стала медиум из Шотландии Хелен Данкан.

Известно, что в 1941 году она провела в церкви в Портсмуте (стратегически важном в те годы портовом городе) спиритический сеанс, во время которого дух погибшего моряка якобы поведал ей о гибели британского линкора "Барнхем". Он действительно был потоплен в том же году немецкой подлодкой, однако этот факт не был известен широкой публике.

Деятельностью Данкан заинтересовалось военно-морское ведомство. Прорицательница была арестована во время еще одного сеанса в 1944 году и обвинена в госизмене; ее приговорили к 9 месяцам тюрьмы.

Учитывая, что в тот момент шла Вторая мировая, правительство это дело попыталось замять, но, говорят, что Уинстон Черчилль назвал его допотопным фиглярством.

Правообладатель иллюстрации The Museum of Witchcraft and Magic Image caption На выставке в Музее чудес, изящных искусств и естественной истории Виктора Уинда обещаны колдовские экспонаты

Колдовской Кройдон наших дней

Викканство, запущенное в массы Гарднером и позднее подхваченное хиппи в 1960-е, проникло и в XXI век.

Согласно данным переписи населения, проведенной в 2011 году Национальным статистическим управлением Великобритании, изрядное число жителей лондонского района Кройдон указали в графе "религиозная принадлежность" викканство.

Но почему именно в Кройдоне?

Как и всё, связанное с колдовством, точного ответа этот вопрос не имеет, но одна из версий гласит, что на это могло повлиять ежегодное проведение там крупнейшего в мире международного фестиваля магии и колдовства Witchfest.

Он, правда, не так давно переехал в Брайтон, но Лондон трудно лишить его магии: с некоторых пор в районе Хакни открылся Музей чудес, изящных искусств и естественной истории Виктора Уинда, и именно туда 3 ноября приедет специальная выставка из корнуольского Музея магии и колдовства.

Обещано много интересных предметов, включая колдовское зеркало.

В материале использована информация лондонского издания журнала TimeOut