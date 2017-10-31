Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption На строительстве канала имени Москвы, по официальным данным, погибли более 22 тыс. человек

В 2017 году исполняется 80 лет каналу имени Москвы, связавшему Волгу с Москвой-рекой. Канал, сначала носивший имя Сталина, был построен силами заключенных ГУЛАГа. Одни считают канал в первую очередь одним из величайших инженерных сооружений советского времени, а другие напоминают, что на строительстве погибли более 22 тысяч человек.

Идея строительства канала от Волги до Москвы-реки не нова. Еще в 1722 году Петр I поручил разработать проект "водяной коммуникации". Через три года император умер, и о проекте забыли. Через столетие власти Российской империи вспомнили о канале, но идея опять осталась только на бумаге.

К концу 20-х годов XX века стало ясно, что пресной воды в Москве становится катастрофически мало. В июне 1931 года на пленуме центрального комитета коммунистической партии был представлен генеральный план реконструкции и развития Москвы.

"ЦК считает необходимым коренным образом разрешить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее с верховьем реки Волги", - докладывал первый секретарь московского ЦК ВКП(б) Лазарь Каганович. Строительство канала Москва-Волга имени Сталина поручили Народному комиссариату водного транспорта (Наркомвод). Начало работ запланировали на 1932 год.

После проработки трех проектов канал решили строить по так называемому "дмитровскому" варианту - от деревни Иваньково у устья реки Дубны через Дмитров и Мытищи до Москвы в районе Тушина. Поскольку уровень воды в Волге был ниже, воду решили закачивать в Москву-реку с помощью насосных станций. Суда по каналу пойдут по системе шлюзов как по лестнице, писали авторы проекта.

Image caption Длина канала имени Москвы составляет 128 км

На канале планировалось построить 11 шлюзов, три железобетонные плотины, семь земляных дамб, восемь гидроэлектростанций, семь водосбросов, пять насосных станций.

Стало ясно, что Наркомвод своими силами не справится с таким огромным проектом, и строительство передали Объединенному государственному политическому управлению (ОГПУ), которое в 1934 году вошло в состав НКВД.

Штаб строительства организовали в подмосковном Дмитрове, отдельным приказом был создан Дмитровский исправительный трудовой лагерь (Дмитлаг).

Кадры решают

Начальником строительства назначили Лазаря Когана, бывшего руководителя ГУЛАГа. Коган также возглавлял строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море с Онежским озером. Это была первая стройка, осуществленная силами заключенных ГУЛАГа. Из-за голода и тяжелых условий труда на строительстве Беломорканала погибли несколько десятков тысяч человек, оценивает на основе архивных данных историк "Мемориала" Никита Петров.

С беломорской стройки в Подмосковье перебросили и другие руководящие кадры. Главный инженер Беломорканала Сергей Жук занял такую же должность на строительстве канала Москва-Волга. Начальником Дмитлага стал замглавы ГУЛАГа Семен Фирин, ранее возглавлявший Белбалтлаг.

Зачастую специалистов случайно обнаруживали среди заключенных. На стройке были очень нужны почвоведы, потому что на отдельных участках песок-плывун сильно замедлял строительство. Одного такого специалиста - Валерия Крутиховского - обнаружили во время переклички.

Крутиховскому предложили назвать фамилии специалистов, которых он хотел бы иметь под своим руководством. Академики, доктора - руководство лагеря обещало достать кого угодно. Крутиховский понимал, каким образом эти люди окажутся в лагере - приговор по 58-й "контрреволюционной статье". Он не назвал ни одной фамилии.

Image caption Канал имени Москвы начинается немного южнее Химкинского водохранилища между станциями "Спартак" и "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии метро

В 1935 году, когда в лагере обострилась санитарная ситуация, стало ясно, что срочно нужен врач-эпидемиолог. Чекисты нашли в архивах дело инфекциониста Александра Воскресенского, которого превентивно допросили в 1921 году. У Воскресенского был сан священника, а его братья и младшая сестра жены эмигрировали в США. Тогда с него взяли подписку о невыезде из Москвы.

В итоге в отношении Воскресенского в 1935 году возбудили дело и осудили на три года лагерей. После вынесения приговора врача срочно отправили в Дмитров. Подобных историй было немало: для зэков обладание ценной специальностью могло быть спасением от тяжелых земляных работ, а для вольных людей - напротив, причиной отправки в ГУЛАГ.

"Перековка"

Правительство поставило задачу строить канал "дешево, но чтобы прочно и красиво". Это означало, что денег на импортное оборудование не выделяется. Строительный материал пришлось добывать на месте - местную глину, песок, гравий, торф с близлежащих карьеров.

Первые эшелоны с заключенными начали прибывать в Дмитров в октябре 1932 года. Сюда привозили как уголовников-рецидивистов, так и "врагов народа", а также осужденных за пустяковые проступки. На строительстве работали зэки всех возрастов, в том числе молодые женщины.

Изначально правительство поручило закончить строительство к ноябрю 1934 года, однако к августу 1933 года удалось выполнить только 30% работ. Стало ясно, что для продолжения строительства нужно привлечь несколько тысяч специалистов и увеличить число строителей как минимум в десять раз. К тому моменту в Дмитлаге было чуть больше 10 тысяч заключенных.

В августе 1933 года руководители строительства решили провести слет с участием опытных каналоармейцев (так называли зэков, строивших Беломорканал). Главная задача этого собрания была пропагандистской - настроить заключенных на рабочий лад. На слете было произнесено много пафосных речей.

"По идее и заданию товарища Сталина мы строили каналы силами заключенных, перековывая их в честных тружеников, - вещал с трибуны начальник Дмитлага Семен Фирин. - Если мы вас карали, если мы вас изымали из общества, то только потому, что вы жили в нем как паразиты. Мы помогаем вам забыть прошлое, мы даем вам квалификацию. И таким образом открываем вам путь к личному счастью".

Правообладатель иллюстрации Naum Granovsky/TASS/Archive Image caption Речной вокзал в Химках стал главным зданием комплекса сооружений канала

Максим Горький рассказывал на слете, что с 1928 года наблюдает, как ОГПУ "перевоспитывает людей". Писатель нахваливал ОГПУ за это "великое дело", а каналоармейцев - за то, что "дали стране Беломорско-Балтийский канал".

"Перевоспитав себя в труде, вы дали стране отличных, квалифицированных работников, которые будут заняты на других стройках. Я чувствую себя счастливым человеком, что дожил до такого момента, когда могу говорить о таких вещах и чувствовать, что это правда. (...) Я поздравляю работников ОГПУ с их удивительной работой, я поздравляю нашу мудрую партию и ее руководителя - железного человека товарища Сталина", - говорил писатель.

Пресса в то время часто писала про "великие стройки". Стиль таких публикаций был примерно таким же, как и выступления на слете каналоармейцев в Дмитрове. "Увлекателен и заманчив по своей большевистской смелости и исполинскому размаху гениальный план великого Сталина о коренной реконструкции внутренних водных путей Советского союза", - писал журнал "Техника молодежи" в 1936 году.

Про гибель заключенных от тяжелых условий труда и голода в советской прессе ничего не сообщалось.

Премблюдо за норму

Зэки на строительстве канала Москва-Волга работали по 10 часов в день.

"Подъем в лагере начинался в шесть утра, - пишет в своих воспоминаниях бывший заключенный Дмитлага Леонид Гайдукевич. - Каторжане во дворе быстро умывались без мыла у самодельных жестяных умывальников. Каждый брал свою убогую посудину - старый котелок, жестяную банку из-под консервов и им подобную - и быстро направлялся к открытому окну кухни".

"У окна стоял небольшой котел с холодной овсяной или иной кашей. Повар брал из него кашу маленьким черпачком, словно для детсадовского малыша, по одному черпачку перекладывал в посудину. И это на целый день работы".

Тем, кто выполнял нормы выработки, в обед приносили по пирожку с квашеной капустой - так называемое "премблюдо". Вечером каналоармейцам выдавали хлеб: от тысячи до 1200 граммов, если норма перевыполнена, и от 600 до 800 граммов, если норма выполнена на 100%. Если зэк не выполнял норму, пайку снижали до 300 граммов хлеба. Многие вообще оставались без ужина - в лагере хозяйничали уголовники, которые забирали хлеб у других заключенных.

При этом работа была изнурительной - строители в основном таскали тачками землю и замешивали бетон. Многие такой работы не выдерживали и умирали. Некоторым удавалось выполнять и даже перевыполнять норму. Их награждали знаменами, а по окончании строительства - освобождали досрочно.

Чтобы хоть как-то заглушить голод, заключенные ели сладкие корни растений - порой ядовитых - а потом погибали от отравления. Умерших отвозили в телегах и хоронили в братских могилах. Там же хоронили расстрелянных за побег.

Иногда хоронили еще живых, но полностью обессилевших зэков, говорится в книге Николая Федорова "Была ли тачка у министра" со ссылкой на воспоминания санитара Г. Долманова (имя не уточняется). В некоторых случаях была проведена эксгумация - похороненных заживо определяли по мелким кровоизлияниям в легких.

Особенно сложным было строительство зимой. В книге Валентина Маслова "Канал имени Москвы. Стройка века. Судьбы людей" рассказывается о строительстве Истринской плотины зимой 1933 года. Тогда стояли морозы до 36 градусов. Строительство нужно было закончить до весеннего паводка.

Строительные материалы приходилось постоянно согревать: глина смерзается при 10 градусах мороза, а бетон теряет вяжущие свойства даже при легких заморозках. Глину и бетон помещали в специальные амбары, которые обогревали самодельными печками. Обмороженные и обессилевшие зэки перевозили цемент на вагонетках, днища которых подогревались углями.

Вопреки сообщениям газет, в которых массово тиражировались фотографии экскаваторов, техники в первые годы строительства не было - почти все работы выполнялись вручную. После 1935 года на строительстве стало заметно больше экскаваторов, грузовых машин и другой техники. Были электрифицированы насосные станции.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS/Archive Image caption Официальная печать старалась показать, что канал роют с помощью техники, а не руками заключенных

Условия труда были немного улучшены стараниями медиков. Главный санитарный инспектор Дмитлага Петр Триодин отличался жесткой и принципиальной позицией. Благодаря его настояниям в лагере был организован санитарный городок для заключенных, которые не могли работать из-за истощения.

В санитарном городке побывал Леонид Гайдукевич. По его словам, этот городок по сравнению с лагерем был курортом - кормили три раза в день, от работ освобождали. Тем не менее смертность все равно оставалась высокой: каждый день кто-то умирал. "Трупы их без каких-либо гробов и похоронных процедур зарывались в откосе канала", - писал он своих воспоминаниях.

Культпросвет

Спасением от катания тачек была также работа в агитбригадах. Как и на строительстве Беломорканала, в Дмитлаге были культурно-воспитательный отдел и культурно-воспитательная часть. В лагере было собственное издательство, которые выпускало книги и брошюры, боевые листки, стенгазеты и другую агитацию.

Идеологические работники из числа зэков были любимчиками начальника Дмитлага Семена Фирина наравне с ударниками. У начальника Дмитлага, судя по свидетельствам заключенных, была неоднозначная репутация. Одни видели в нем спасителя, другие - душегуба. Фирин действительно мог скостить срок, а мог отправить человека на трудный участок на самые тяжелые работы.

Глава Дмитлага раньше работал в разведке, знал пять языков, очень любил стихи и вообще искусство. Из числа заключенных он выделял талантливых людей и давал им возможность реализовать себя на идеологической службе.

Для работы в издательстве Фирин специально выбирал зэков, а не вольнонаемных - ему нравились "перековавшиеся" воры и бандиты. "Необходим перевоспитавшийся элемент, а не вчерашние студенты, приехавшие на стройку по велению сердца", - говорил он.

Правообладатель иллюстрации Naum Granovsky/TASS/Archive Image caption Возле Дубны, где заканчивался канал, установили памятники Сталину и Ленину. В период десталинизации название канала изменили, а памятник Сталину снесли.

Художники агитбригад рисовали плакаты, призывающие каналоармейцев работать "жарче", а корреспонденты рассказывали о том, как счастливо живется советскому человеку в СССР и на строительстве канала имени Сталина.

У самых талантливых работников сложились достаточно доверительные отношения с начальником Дмитлага. Впоследствии это стоило многим из них жизни.

В марте 1937 года был арестован бывший нарком НКВД Генрих Ягода, занимавший на тот момент должность главы Наркомсвязи. Фирина же месяц спустя сняли с должности, а в августе того же года расстреляли как участника "антисоветского заговора в органах НКВД".

Подопечных Фирина из Дмитлага признали соучастниками "контрреволюционной организации", которая якобы хотела уничтожить руководителей партии силами заключенных. По делу Фирина репрессировали 218 человек, среди которых были писатели, художники и режиссеры.

Цена великой стройки

Всего на строительстве канала имени Москвы погибли как минимум 22 842 человека - такие данные в своей книге "Сталинские стройки ГУЛАГ" приводят архивист Александр Кокурин и историк Юрий Моруков со ссылкой на данные ГУЛАГа. Авторы предупреждают, что информация может быть неполной.

Историк "Мемориала" Дмитрий Котилевич считает, что эти данные в определенной степени соответствуют действительности. "Естественно, учет производился не совсем добросовестно. Но большое число погибших там скрыть было достаточно сложно, потому что высший аппарат НКВД был заинтересован в более-менее точном подсчете рабочей силы. Они рассматривали ее как ресурс, и им надо было понимать, сколько рабочих рук есть в наличии", - говорит эксперт.

Что стало с архивом Дмитлага - неизвестно. Бывший сотрудник канала Валентин Барковский в своей книге "Тайны Москва-Волгостроя" пишет, что осенью 1941 года архив эвакуировали в Ульяновск по Волге. Там документы сожгли, пишет автор со ссылкой на сотрудников канала Николая Изотова и Евдокима Тельпуховского, сопровождавших груз в Ульяновск.

Также в книге сообщается, что в 70-е годы среди чертежей технического архива канала стали попадаться расстрельные списки. Руководство канала организовало специальную комиссию, чтобы профильтровать технический архив. Собранные бумаги в итоге "были увезены в неизвестном направлении", пишет автор. Списки своими глазами видел один из членов комиссии С. Н. Шевердяев, говорится в книге.

Численность заключенных Дмитлага изначально составляла чуть более 10 тысяч человек. К 1 января 1936 года количество строителей выросло до максимальной отметки - 192 тысячи человек. Осенью того же года численность зэков начала снижаться и к апрелю 1937 года составила 147 тысяч человек. В январе 1938 года в лагере было 16 тысяч человек, а через месяц - 6,8 тысячи человек.

Канал Москва-Волга торжественно открыли 15 июля 1937 года.