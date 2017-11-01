"Кирпичи в стеклянной банке": реакция "Иркута" на санкции США

Правообладатель иллюстрации Tatyana Belyakova/TASS Image caption "Иркут" планирует построить тысячу МС-21 за 20 лет

В корпорации "Иркут" рассчитывают, что санкции США против ряда российских предприятий и организаций не помешают развитию проекта среднемагистрального авиалайнера МС-21, заявил в интервью Би-би-си вице-президент корпорации "Иркут" по маркетингу и продажам Кирилл Будаев на авиатранспортном форуме "Крылья будущего".

Причина в том, что российская корпорация не собирается строить настолько много самолетов, чтобы они помешали бизнесу крупнейших корпораций, считает Будаев.

"Иркут" входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, попавшей в новый санкционный список США из 39 предприятий и ведомств. Теперь американские власти намерены вводить санкции в отношении граждан США и других стран, которые совершают "существенные" сделки с этими российскими организациями.

В связи с этим появились вопросы, как санкции скажутся на проекте МС-21. Это первый российский среднемагистральный лайнер, спроектированный после развала СССР.

"Мы надеемся, что ситуация рано или поздно нормализуется, и что санкции как средство конкурентной борьбы будут отменены. Потому что мне кажется, что это как-то не корпоративно. Тем более, что в том же МС-21 много элементов, которые поставляются из Соединенных Штатов", - сказал Будаев Би-би-си.

Рассказывая об участии американских компаний в проекте МС-21, Будаев отметил, что "санкции, это меч такой обоюдоострый - определенно американские производители тоже пострадают".

"Насколько я знаю, самое большое overseas design bureau (конструкторский центр Boeing - Би-би-си) в Москве находится, отрасль глобальная, можно и в стеклянной банке кирпичами кидаться", - сказал он и добавил, что "Иркут" не собирается производить много самолетов, а потому "никакой глобальной угрозы для больших компаний" не представляет.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption На МС-21 установлены двигатели Pratt & Whitney PW1000G

Ранее руководитель отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев в разговоре с Русской службой Би-би-си говорил, что если санкции США будут приняты, Россия может пойти на ответные меры.

"Поставки российской гражданской авиации за границу, вероятнее всего, подпадать под санкции не будут. В противном случае Россия будет принимать болезненные и для себя, и для Соединенных Штатов меры. Следствием этого может стать потеря американской компанией Boeing бизнеса в России. Мы понимаем, что если стороны дойдут до крайности, то мало не покажется никому", - заявил он.

Двигатели - основной риск

Самой большой американской частью российского самолета пока остаются двигатели. На первом опытном образце МС-21 установлены двигатели Pratt & Whitney PW1000G.

В перспективе на МС-21 планировалось установить российские авиационные двигатели ПД-14, однако цикл испытаний этих моторов пока не завершен, и серийное производство не началось. В любом случае, как говорилось в пресс-релизе "Пермских моторов", которые разрабатывают ПД-14, к 2026 году компания сможет выпускать до 50 двигателей в год.

Ими можно будет оснащать не более 25 самолетов ежегодно.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption "Пермские моторы" к 2026 году смогут выпускать не более 50 двигателей ПД-14

Первые 175 самолетов, заказы на которые уже заключила компания "Иркут", будут поставлены с двигателями ПД-14. На вопрос, какой процент самолетов, по прогнозам компании, в будущем будет оснащаться ПД-14, представитель компании не ответил, сказав, что все будет зависеть от воли заказчика.

Как заявил Кирилл Будаев, "Иркут" планирует построить до тысячи самолетов в течение 20 лет. Даже без учета динамики развития производства двигателей и самих авиалайнеров, в лучшем случае российскими двигателями на начальном этапе можно будет оснастить не более половины из них.