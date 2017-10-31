Правообладатель иллюстрации VC.COM/Alexander Stepantsov Image caption Молодой человек главы кемеровского штаба убежден, что его отчислили из вуза из-за работы его девушки

Глава кемеровского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Ксения Пахомова заявила, что на ее близких оказывают давление: во вторник с работы уволили мать, а три недели назад отчислили из университета молодого человека.

Мама Ксении, Наталья Пахомова, работала завучем в кемеровской школе искусств №50. Две недели назад ее назначили директором, а во вторник, 31 октября, сняли с должности. В приказе об увольнении говорится, что договор расторгается по инициативе работодателя.

"Ей раньше говорили, что ее уволят из-за меня", - говорит Ксения. По ее словам, мама не рассказывала ей об этом раньше, чтобы не волновать.

Из вуза в военкомат

10 октября из Кузбасского технического университета отчислили молодого человека Ксении, Александра Степанцова. Он закончил предыдущий год на отлично и с сентября начал получать увеличенную стипендию.

Однако через месяц учебы на втором курсе магистратуры Степанцова вызвали в деканат и сказали, что у него задолженность за прошлый семестр: не отчитался об учебной практике. Обычно студенты отчитываются о ней устно, на собраниях. Последнее собрание Александр пропустил.

По его словам, декан дал ему неделю на то, чтобы сдать "хвост". Александр написал письменную работу и отдал преподавателю. Тот сказал, что возражений не имеет, но в зачетку отметку не поставил. В тот же день Александра отчислили. Уже после этого он узнал, что у многих его однокурсников оценка по практике тоже не стояла: раньше никто ее не требовал.

Вскоре пришла повестка в военкомат: туда Александр должен явиться 2 ноября. Он подал в суд на вуз и ходатайствовал, чтобы на время судебного процесса приказ об отчислении считался недействительным (призвать в армию студента очного отделения нельзя).

Александр был только на одном - разрешенном властями - митинге 12 июня. В штабе Навального он не состоит волонтером, и единственное, что связывает юношу с кампанией оппозиционера - его девушка, которую он поддерживает.

"Я и раньше негативно относился [к происходящему в стране]: я же новости читаю, читаю "Лентач". Я уже даже думаю от него отписаться: иной раз такие новости, что страшно жить", - говорит Александр.

"Раз на нас давят, значит, хорошо работаем"

Ксения училась в Томском государственном университете на заочном отделении, но, попав на работу в штаб Навального, сделала паузу в обучении: не хватает времени.

Она пришла в штаб Навального волонтером еще весной, когда он только открывался: "Я посмотрела фильм "Он вам не Димон" и поняла, насколько гадко у нас все во власти. Одно дело, когда просто понимаешь, что все воруют. Другое, когда точно знаешь, кто и сколько украл. И буквально через две недели в Кемерово приезжал Навальный. Я пришла на открытие штаба и так там и осталась".

Правообладатель иллюстрации VC.COM/Ksenia Pachomova Image caption Весной Ксения пришла в штаб Навального волонтером и осталась там

"У нас тут государство в государстве, с таким же режимом, как у Путина, только у нас [губернатор Кемеровской области Аман] Тулеев, - говорит она. - Политическое поле зачищено, регион не привык к тому, что какие-то люди ведут тут политическую деятельность. А мы провели три митинга, которых в Кузбассе не было много лет".

Ксения говорит, что ожидала проблем из-за того, что поддерживает оппозиционного политика, но не предполагала, что давить начнут не на нее, а на близких.

Официальной реакции на жалобы активистки, обвиняющей власти в давлении, пока не последовало.

Администрация Кузбасского технического университета, где учился Александр, и городское управление культуры, в подчинении которого находится школа искусств №50, где работала мама Ксении, не смогли оперативно предоставить комментарии Русской службе Би-би-си.

"Я буду за Навального, это точно. О том, чтобы прекратить деятельность, не может быть и речи. Ведь они этого и хотят, зачем идти на поводу, - говорит глава кемеровского штаба. - Мы каждый день ведем агитацию на улицах".

Навальный заявлял, что намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Власти считают, что судимость не позволяет ему это делать. Политик развернул штабы во многих городах России, их задача - собрать 300 тысяч подписей, необходимых для выдвижения в президенты.

"Нам нужно собрать на регион 7500 подписей за Навального, а у нас уже только в Кемерово 5000 человек готовы оставить подпись, плюс есть еще новокузнецкий штаб. Я считаю, что раз они так на нас давят, значит, мы хорошо работаем", - говорит его соратница.

В региональные штабы Навального нередко приходят правоохранители с обысками, координаторов штабов задерживают, штрафуют, отправляют под административный арест.

Ксения - будущий юрист, после вуза она подумывала пойти работать в полицию. Теперь в полиции разочаровалась: "У нас же полиция работает по приказу. Мне скажут идти оппозиционеров наказывать - и что, я пойду их наказывать? Нет, конечно".

В кемеровский штаб Навального дважды приходила полиция и изымала агитационные газеты. "Все переворошили, изъяли газеты, даже одну книжку умудрились утащить. Я говорю: у вас есть документы, по которым вы имеете право что-то изымать? А они мне отвечают: а у вас есть документы, по которым мы не имеем права?" - вспоминает Ксения.

Мать Ксении знала о работе дочери в штабе Навального, и, по словам девушки, на нее не в обиде: "Это знаете, как работает? Они лишний раз убеждают тех, кто сомневался, в том, что мы правы".