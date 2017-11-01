Пресса Британии: Лондонград может пострадать из-за Трампа

В обзоре британских газет:

Мюллер лишь только начал

Газета Guardian в своей редакционной статье отмечает, что американское расследование попыток России повлиять на исход президентских выборов в США вошло в активную стадию.

Но тут, отмечает газета, не следует забывать, что это длительный процесс. Во времена Уотергейтского скандала прошло два года между назначением специального прокурора и отставкой президента Никсона. Между назначением специального прокурора и импичментом президента Клинтона в палате представителей прошло четыре года.

Другими словами, специальный прокурор Роберт Мюллер, выдвинувший обвинения троим приближенным предвыборной кампании Дональда Трампа, еще не сказал своего последнего слова.

Тут не стоит забывать: что бы ни заявлял сам президент Трамп, речь идет о расследовании чрезвычайно серьезных и беспрецедентных обвинений, а именно - что представители штаб-квартиры президента могли сотрудничать с враждебной державой.

Само это обвинение заслуживает серьезного рассмотрения, что бы ни говорил сам Трамп, пишет газета.

Расследование Роберта Мюллера следует всем предписаниям закона, и рассматривает чрезвычайно важные вопросы. И он абсолютно прав, скрупулезно следуя всем правилам.

Также и президент Трамп, делая вид, что он занят более серьезными делами, отдает себе отчет, что дело серьезное.

Действия Роберта Мюллера указывают на то, что расследование ведется серьезно, а также служит предупреждением другим: что лгать специальному прокурору - вещь опасная.

Это также указывает на то, что Мюллер заинтересован действиями других приближенных Трампа.

Да, уникальное и хаотичное президентство Трампа продолжается, игнорируя многие политические правила. Но он не может игнорировать законы США, пишет Guardian.

Daily Mail публикует статью своего колумниста Макса Хейстингса, в которой тот пишет, что до тех пор, пока Роберт Мюллер не обнаружит доказательств прямых финансовых связей Дональда Трампа с Россией, скорее всего, президенту удастся избежать импичмента.

Трамп по-прежнему пользуется солидной поддержкой своих избирателей, которые считают его противников представителями элиты и не верят ни одному слову критики в его адрес.

Но не стоит забывать, что Трамп может создать конституционный кризис в США, либо уволив Мюллера, либо отменив его расследование. Это было бы слишком даже для республиканцев в конгрессе.

Благосостояние США и стабильность демократии этой страны чрезвычайно важны для союзников: американские скандалы нас затрагивают напрямую.

Как мы можем утверждать, что американские ценности превосходят ценности России или Китая, в то время как специальный прокурор выдвигает серьезные обвинения против тех, кто приближен к власти в Вашингтоне?

Но не стоит терять надежды или веры в талант Америки в том, что касается обновления и возрождения.

Однако сейчас мы проходим черную полосу истории, которая вряд ли станет лучше, пока Дональд Трамп остается в Белом доме, пишет Макс Хейстингс в Daily Mail.

Лондонград под угрозой

Daily Telegraph публикует статью своего обозревателя Кона Кохлина, который напоминает, что богатые москвичи называют британскую столицу Лондонградом, так как они вложили огромные деньги в местную экономику с тех пор, как Владимир Путин пришел к власти в России.

Каждый десятый дом в Лондоне, стоящий более полутора миллиона фунтов стерлингов, был куплен россиянами.

Но российские инвестиции в Лондон этим не ограничились. Спецслужбы считают, что число российских шпионов в Лондоне находится на том же уровне, что и в самый разгар холодной войны.

Учитывая уровень российской активности в Лондоне, очевидно, что некоторые из самых сенсационных обвинений в том, что касается возможных связей Дональда Трампа с Москвой, как-то затрагивают Лондон.

И вот теперь стало известно, что некий лондонский профессор во время предвыборной кампании предлагал одному из помощников Трампа организовать встречу с представителями России, у которых, якобы, был компромат на Хиллари Клинтон.

Как бы то ни было, сам факт того, что очередной житель Лондона может быть как-то связан с расследованием возможных связей кампании Трампа с Россией, поднимает вопрос: достаточно ли делают британские власти?

Американские власти, например, обеспокоены тем, что российские олигархи, тесно связанные с президентом Путиным, по-прежнему получают доступ к лондонскому Сити.

США наложили санкции на целый ряд российских банков три года назад, после того как Россия незаконно аннексировала Крым. Но Вашингтон озабочен тем, что Москве удается обойти санкции благодаря тесным связям сторонников Путина с финансовым сектором в Лондоне.

Но, если появятся новые доказательства подозрительного поведения российских олигархов в нашей столице, на Британию будет оказано давление закрыть Лондонград, пишет Кон Кохлин в Daily Telegraph.

Киев и Facebook

Financial Times пишет, что правительство Украины заявляет, что оно предупреждало Facebook и власти США несколько лет назад о том, что Россия проводит кампании дезинформации в соцсетях, от фейковых новостей до попыток закрывать аккаунты неугодных ей пользователей.

Дмитрий Шимкив, один из заместителей главы администрации президента, сказал в интервью Financial Times, что Киев предупреждал уже в 2015 году Facebook и правительство США об агрессивной политике России в сфере распространения дезинформации и пропаганды.

"Мы поделились с ними нашей обеспокоенностью распространением фейковых новостей и попытками повлиять на поведение людей", - цитирует газета Шимкива.

"По-моему, Facebook предупреждали, о том, что может произойти в США. Они лишь сказали: "Мы открытая платформа, мы даем возможность всем выражать свою точку зрения".

В докладе Оксфордского интернет-института говорится, что Украина стала одной из первых стран, оказавшихся мишенями массированной кампании дезинформации

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Facebook с просьбой открыть офис в его стране, так как он опасался, что российские тролли контролируют процесс запрета тех или иных постов или аккаунтов в "Фейсбуке".

Но компания отказалась это делать, заявив, что у нее нет офиса в России, а кроме того, она и так закрывает аккаунты, распространяющие ненависть, в том числе и по отношению к русским, пишет Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com