Самое крупное нападение в Америке после 9/11: фоторепортаж

Правообладатель иллюстрации EPA

В результате самого крупного после теракта 11 сентября 2001 года нападения в Нью-Йорке погибли 8 человек.

Белый пикап во вторник неожиданно въехал на пешеходную и велосипедную дорожку в нижнем Манхэттене в Нью-Йорке и сбил несколько пешеходов и велосипедистов.

Погибли не менее восьми человек, 11 получили тяжелые травмы. На дорожке остались обломки изуродованных велосипедов. Шесть велосипедистов - все мужчины - скончались на месте, еще двое умерли в больнице. Среди погибших оказалось пятеро друзей из Аргентины.

Правообладатель иллюстрации Reutes

Пикап продолжал движение по дорожке в южном направлении, сообщила полиция, и столкнулся со школьным автобусом, после чего его двигатель заглох.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images

Водитель пикапа выскочил из него, размахивая двумя пистолетами - пневматическим и для пейнтбола. Он был ранен и затем задержан полицией. По данным журналистов, это 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Он получил ранение в живот и отправлен под охраной полиции в больницу.

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO / ST. CHARLES COUNTY POLICE DEPARTMENT

О Саипове полиции почти ничего не известно, кроме того, что в апреле 2016 его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения в штате Миссури.

В последние месяцы для террористических нападений всё чаще используются автомашины, так как злоумышленникам из-за мер полиции становится всё труднее обзавестись оружием и взрывчаткой.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Некоторым из пострадавших была сразу оказана первая помощь...

Правообладатель иллюстрации Reuters

... а других отправили в больницы.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images

Многие очевидцы получили психические травмы. Полиция призывала людей избегать места происшествия, чтобы не мешать действиям чрезвычайных служб.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Для осмотра припаркованных автомобилей использовались полицейские собаки. Пока неизвестно, были ли у Саипова сообщники.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Дети из начальной школы Стайвесант в этом районе были немедленно переданы родителям, а район оцеплен полицией.

Правообладатель иллюстрации EPA

На место преступления прибыли представители городской администрации и властей штата. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что совершен террористический акт против мирных граждан.

.