Самое крупное нападение в Америке после 9/11: фоторепортаж
В результате самого крупного после теракта 11 сентября 2001 года нападения в Нью-Йорке погибли 8 человек.
Белый пикап во вторник неожиданно въехал на пешеходную и велосипедную дорожку в нижнем Манхэттене в Нью-Йорке и сбил несколько пешеходов и велосипедистов.
Погибли не менее восьми человек, 11 получили тяжелые травмы. На дорожке остались обломки изуродованных велосипедов. Шесть велосипедистов - все мужчины - скончались на месте, еще двое умерли в больнице. Среди погибших оказалось пятеро друзей из Аргентины.
Пикап продолжал движение по дорожке в южном направлении, сообщила полиция, и столкнулся со школьным автобусом, после чего его двигатель заглох.
Водитель пикапа выскочил из него, размахивая двумя пистолетами - пневматическим и для пейнтбола. Он был ранен и затем задержан полицией. По данным журналистов, это 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Он получил ранение в живот и отправлен под охраной полиции в больницу.
О Саипове полиции почти ничего не известно, кроме того, что в апреле 2016 его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения в штате Миссури.
В последние месяцы для террористических нападений всё чаще используются автомашины, так как злоумышленникам из-за мер полиции становится всё труднее обзавестись оружием и взрывчаткой.
Некоторым из пострадавших была сразу оказана первая помощь...
... а других отправили в больницы.
Многие очевидцы получили психические травмы. Полиция призывала людей избегать места происшествия, чтобы не мешать действиям чрезвычайных служб.
Для осмотра припаркованных автомобилей использовались полицейские собаки. Пока неизвестно, были ли у Саипова сообщники.
Дети из начальной школы Стайвесант в этом районе были немедленно переданы родителям, а район оцеплен полицией.
На место преступления прибыли представители городской администрации и властей штата. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что совершен террористический акт против мирных граждан.
.