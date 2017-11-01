Суд над сыном главы МВД Украины Авакова: что происходит?

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Арсен Аваков заявил, что его сын будет доказывать непричастность к предъявленным ему обвинениям в суде

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря. Это дело может обернуться распадом правящей коалиции и новыми выборами.

Их обвиняют в растрате 14 млн гривен (почти 500 тыс. долларов) при закупке рюкзаков для сотрудников МВД.

Минувшую ночь задержанные провели в следственном изоляторе, в среду суд в Киеве избирал для них меру пресечения.

Александр Аваков был освобожден под "личное обязательство". Он обязался носить электронный браслет и уведомлять следствие о своем месте жительства.

Арсен Аваков отвергает обвинения в адрес сына и бывшего подчиненного. Его партия "Народный фронт" заявляет о политической подоплеке преследования Авакова-младшего.

Обыск, минирование, изолятор

В обед 31 октября на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) - недавно созданного правоохранительного органа "нового типа", призванного бороться с самыми масштабными коррупционными преступлениями, - появилось короткое сообщение.

"Детективы НАБУ… осуществили ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате 14 млн гривен задержали трех лиц: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одно частное лицо", - говорилось в сообщении.

На тот момент обыск в харьковской квартире 29-летнего предпринимателя Александра Авакова уже был темой номер один в украинском информационном пространстве.

Квартал вокруг дома, в котором живет сын министра внутренних дел, был оцеплен полицейскими и бойцами Нацгвардии: правоохранители заявили, что получили анонимный звонок о минировании. Соцсети иронизировали: странное, мол, совпадение.

По итогам обысков детективы НАБУ задержали Александра Авакова, экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и харьковского предпринимателя, фамилию которого пока официально не называют.

Ближе к вечеру журналисты подтянулись к Соломенскому районному суду Киева - именно он должен был определить меру пресечения для задержанных. Однако во вторник до суда дело не дошло: в его канцелярии сообщили, что прокуратура не успела подать материалы следствия, поэтому рассмотрение переносится на среду.

Задержанная троица провела ночь в следственном изоляторе.

Министр внутренних дел заявил, что его сын в суде докажет непричастность к предъявленным обвинениям.

Дорогие рюкзаки

О деталях "дела рюкзаков" на сегодня известно довольно мало.

В скупом сообщении НАБУ речь идет о том, что в 2015 году задержанная троица была причастна к "закупке на средства МВД Украины рюкзаков по цене существенно выше среднерыночной".

Расследовать обстоятельства этого тендера начали в прошлом году.

"По информации досудебного следствия, товар не был поставлен вовремя и к тому же не соответствовал требованиям, выставленным МВД, в результате чего государству были причинены убытки в размере свыше 14 млн гривен", - заявляют в антикоррупционном бюро.

В случае если вину подозреваемых докажут, им грозит наказание от семи до 12 лет лишения свободы.

Правообладатель иллюстрации MVS.GOV.UA Image caption НАБУ заявляет, что закупка рюкзаков для бойцов МВД проходила с нарушениями, в МВД говорят, что тендер прошел по правилам.

В ведомстве Арсена Авакова говорят, что цена рюкзаков была адекватной и поставили их в срок, а претензии к качеству товара называют сомнительными из-за того, что экспертиза НАБУ якобы проводилась на "образцах непонятного происхождения".

Отдельный вопрос - возможная причастность к тендеру Авакова-младшего. О ней украинские СМИ писали еще в феврале прошлого года.

Тогда журналисты киевской редакции "Радио Свобода" опубликовали результаты расследования, во многом основанного на видеозаписи в YouTube, выложенной анонимным пользователем сервиса.

На записи человек, похожий на тогдашнего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, обсуждает в его кабинете подробности будущей закупки министерством рюкзаков с человеком, которого журналисты назвали похожим на Александра Авакова.

Судя по всему, эта запись фигурирует в материалах нынешнего дела против Авакова-младшего.

Во всяком случае, МВД заявляет о том, что к этому делу приобщено "фальсифицированное видео разговора (Чеботаря) и якобы сына министра внутренних дел, подлинность которого не была доказана следствием".

Арсен Аваков утверждает, что ни его сын, ни учрежденные им фирмы "не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины".

Друзья-соперники

О чем в Киеве сегодня говорят больше всего - так это о возможной политической составляющей "дела рюкзаков". В НАБУ подобные допущения отвергают. Однако есть и другая точка зрения.

Дело в том, что нынешняя украинская правящая коалиция держится на двух китах: парламентских фракциях пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" и партии "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка.

После отставки последнего роль неформального лидера "фронтовиков" во властных структурах выполняет именно Арсен Аваков.

Отношения между Петром Порошенко и Арсеном Аваковым сложно назвать безоблачными.

Один из ближайших сотрудников Авакова, депутат Верховной рады Антон Геращенко, несколько недель назад заявил, что конфликт между президентом и главой МВД существует "с первого же дня" после избрания Порошенко главой государства.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а "Народный фронт", я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", - рассказал Геращенко о подоплеке взаимодействия между "топами" украинской политики.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Конфликт между Петром Порошенко и Арсеном Аваковым существовал едва ли не с первого дня президентства Порошенко, заявил недавно один из соратников главы МВД

С другой стороны, "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" просто обречены на сотрудничество. В случае распада правящей коалиции на Украине будут назначены внеочередные парламентские выборы, на которых обе эти силы, скорее всего, проведут в Раду значительно меньше депутатов, чем имеют там ныне.

В этой ситуации интерес правоохранительных органов к сыну одного из лидеров "Народного фронта" вполне мог восприниматься в Киеве как своеобразный сигнал, адресованный Авакову и его политсиле.

Один из депутатов Рады от "Народного фронта" Николай Княжицкий вечером во вторник опубликовал изобилующую жесткой лексикой в адрес Петра Порошенко колонку, в которой, в частности, обвинил президента в желании "воспользоваться ситуацией и получить монополию на власть" с помощью "попытки взять в заложники сына Авакова".

Заявления самого Авакова-старшего подобной остротой не отличаются.

Запад много вложил в НАБУ, поэтому они должны показывать результат Владимир Фесенко, политолог

"Все процедуры, интриги и потуги стравить одних с другими... поколебать мою эмоциональную стабильность и принципы - бесполезны", - написал он в своем "Фейсбуке".

В обширном посте министра не упоминается фамилия Порошенко. И это вкупе с отсутствием комментариев со стороны самого президента, пребывающего с визитом в Саудовской Аравии, вынуждает киевских экспертов искать альтернативные объяснения происходящему вокруг Авакова-младшего.

Например, говорит политолог Владимир Фесенко, стремление НАБУ продемонстрировать успехи новых антикоррупционных структур.

"Запад много вложил в НАБУ, поэтому они должны показывать результат", - говорит он.

Такое объяснение выглядит тем более вероятным на фоне продолжающихся разговоров о грядущем аудите деятельности антикоррупционного бюро. Часть политиков, в том числе выходцев из провластного лагеря, обвиняют НАБУ в слабой эффективности работы и намекают на вероятную смену нынешнего руководства бюро.

Тем не менее, антикоррупционные органы до последнего времени пользовались практически безусловной поддержкой со стороны западных посольств в Киеве. Более того, сейчас от украинской власти требуют создать систему антикоррупционных судов, которые могли бы эффективнее рассматривать наработанные НАБУ уголовные дела.

Что дальше?

А тем временем в Соломянский суд, который должен определять меру пресечения для Авакова-младшего, подтянулись несколько депутатов парламента от "Народного фронта" и больше десятка молодых людей в камуфляже под командованием бывшего советника главы МВД Ильи Кивы.

Наблюдая за картинкой из зала суда, киевский политолог Алексей Гарань говорит, что последние события наводят его на мысль о том, что украинские политики утратили чувство реальности.

"Если перетягивание каната и война всех против всех будет продолжаться, возможным результатом станет полный паралич правовых институтов страны", - рассказывает он.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Больше десятка молодых людей в камуфляже во главе с бывшим советником Арсена Авакова Ильей Кивой пришли в суд, чтобы "контролировать его работу".

Другой возможный исход дела Авакова в широком смысле, прогнозирует он, - распад правящей коалиции и назначение внеочередных парламентских выборов.

"Но политически мне это представить очень сложно", - констатирует Гарань.

Напротив, его коллега Владимир Фесенко уверен, что до этого не дойдет.

"Взаимное недоверие Порошенко и Авакова усилится, но обе стороны понимают, что выжить смогут только вместе. Для них коалиция - это совместная формула выживания, особенно для "Народного фронта" (обладающего, по данным последним социсследований, довольно низким электоральным рейтингом. - Ред.). До выборов Порошенко и Аваков будут вместе", - говорит он.

А пока представители обоих лагерей, по крайней мере, на словах декларируют готовность к досрочным выборам, которые вполне могут привести к полному переформатированию украинской власти.