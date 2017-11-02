"Мы снимали квартиру Манафорта в Нью-Йорке через Airbnb"

31-страничный обвинительный акт против бывшего руководителя президентской кампании Трампа Пола Манафорта содержит примечательную деталь: одну из своих нью-йоркских квартир он размещал на сайте краткосрочной аренды квартир Airbnb.

ФБР предъявило бывшему главе избирательного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США. Он помещен под домашний арест решением федерального судьи.

Корреспонденты Би-би-си поговорили с одной из семей, которая, не ведая того, арендовала квартиру Манафорта на несколько дней.

Как любой осторожный пользователь сервиса Airbnb, Сюзанн сначала отнеслась с недоверием к объявлению о сдаче в аренду "потрясающего лофта в Сохо".

"Я очень долго не верила, что я вижу это на самом деле. Это было слишком прекрасно, чтобы быть правдой".

Дело было в декабре 2014 года, отец Сюзанн только вернулся домой после продолжительной госпитализации, и Сюзанн хотела организовать короткую поездку всей семьей куда-нибудь на несколько дней.

Четыре ночи в Нью-Йорке для семьи из пяти человек (у Сюзанн и ее мужа Джеффа трое детей) обойдутся недешево, поэтому-то Сюзанн решила посмотреть варианты и на Airbnb. Квартира в Сохо, хоть и казалась подозрительной, была настолько привлекательна, что семья решила рискнуть.

Image caption Джефф, Сюзанн и их дети в знаменитой квартире

Когда они приехали на Говард-стрит, 29, в Манхэттене, их встретил человек, который значился на сайте как хозяин квартиры. Он представился Джимми (на сайте было указано полное имя Джеймс), показал им, как пользоваться лифтом, который поднимался прямо в квартиру. Когда они приехали на четвертый этаж, их поразило увиденное.

Необычайно просторная квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами была оборудована работающим камином, кухней профессионального уровня. Из окон открывался вид на популярнейший район Манхэттена. На стене висел портрет Курта Кобейна, а квартира выглядела только что отремонтированной - все в ней казалось абсолютно новым.

"Я помню, мы называли лофт "квартирой рок-звезды". Все было ровно так, как на фотографиях в описании. Это место было просто восхитительным, прекрасным!".

Даже встреча с Джимми напоминала встречу со знаменитостью. Хозяин сказал, что был актером, снимавшимся в 1999 году в комедии "Детройт - город рока". Он рассказывал, что проводит время между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом и зарабатывает на жизнь сдачей квартир в аренду.

Image caption Джефф в гостиной квартиры в Сохо

Вспоминая ту поездку, Сюзанн говорит, что не понимает, как она не задумалась, каким образом такой молодой человек, как Джимми, мог стать обладателем такой огромной квартиры класса люкс. Было очевидно, что в квартире никто не живет. Джефф нашел даже полиэтиленовую упаковку от их постельного белья, а в платяных шкафах не было никакой одежды.

По возвращении из Нью-Йорка в родной Чикаго Сюзанн оставила на Airbnb восторженный отзыв о квартире, отметив, что надеется снова там остановиться. Она не припоминает, ответил ли ей Джимми, но и не пробовала вновь бронировать эту квартиру. С сайта листинг исчез.

Через три года от журналиста Би-би-си они узнали, что квартира на самом деле принадлежала советнику Трампа Полу Манафорту.

В обвинительном акте утверждается, что в 2012 году он купил квартиру по указанному адресу за 2 миллионов 850 тыс. долларов США. Покупка была оформлена через фиктивную компанию.

"Деньги, которые были использованы для покупки кондоминиума, были получены от зарегистрированной на Кипре компании MANAFORT, - говорится в обвинительном акте. - MANAFORT использовала эту недвижимость как минимум с января 2015 года плоть до 2016 года для получения дохода от сдачи в аренду, получая тысячи долларов в неделю через сдачу на Airbnb, а также в других местах".

В документе также говорится, что Манафорт получил ипотечный кредит на сумму 3 миллиона 180 тыс. долларов США, после того, как велел своей дочери и зятю сказать в банке при подаче заявки на кредит, что недвижимость на Говард-стрит, 29 является их вторым домом.

Хотя эта квартира и перестала сдаваться в аренду через Airbnb, профиль Джимми (полное имя - Джеймс ДеБелло) остается действующим.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеймс ДеБелло (третий слева) в фильме "Детройт - город рока"

Би-би-си связалось с ним по телефону, и ДеБелло подтвердил, что был исполнителем одной из главных ролей в фильме "Детройт - город рока" и в прошлом передавал ключи от квартиры Говард-стрит, 29 арендаторам. Но он утверждает, что это не он, а его друг Кевин сдавал квартиру по указанному адресу, используя профиль Джимми на Airbnb, а людей в квартиру он пускал по просьбе Кевина.

ДеБелло заявил, что никогда не встречался с Манафортом, и у него нет контактов Кевина, с которым он уже три года не общался. "Думаю, это просто смешно", - оценил он свою роль в скандале с Манафортом.

Несколько агентств недвижимости размещали информацию о сдаче квартиры на четвертом этаже дома на Говард-стрит, 29, и ряд американских СМИ писали, что эта квартира точно принадлежит Манафорту. Местоположение квартиры и ее внешний вид полностью соответствуют фотографиям, сохранившимся после той поездки у Джеффа и Сюзанн. Джефф уверен, что это "абсолютно точно та же самая квартира".

Сюзанн и Джефф до сих пор с ностальгией вспоминают "волшебную" квартиру, где им довелось недолго пожить.