"Мы снимали квартиру Манафорта в Нью-Йорке через Airbnb"
31-страничный обвинительный акт против бывшего руководителя президентской кампании Трампа Пола Манафорта содержит примечательную деталь: одну из своих нью-йоркских квартир он размещал на сайте краткосрочной аренды квартир Airbnb.
ФБР предъявило бывшему главе избирательного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США. Он помещен под домашний арест решением федерального судьи.
Корреспонденты Би-би-си поговорили с одной из семей, которая, не ведая того, арендовала квартиру Манафорта на несколько дней.
Как любой осторожный пользователь сервиса Airbnb, Сюзанн сначала отнеслась с недоверием к объявлению о сдаче в аренду "потрясающего лофта в Сохо".
"Я очень долго не верила, что я вижу это на самом деле. Это было слишком прекрасно, чтобы быть правдой".
Дело было в декабре 2014 года, отец Сюзанн только вернулся домой после продолжительной госпитализации, и Сюзанн хотела организовать короткую поездку всей семьей куда-нибудь на несколько дней.
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Четыре ночи в Нью-Йорке для семьи из пяти человек (у Сюзанн и ее мужа Джеффа трое детей) обойдутся недешево, поэтому-то Сюзанн решила посмотреть варианты и на Airbnb. Квартира в Сохо, хоть и казалась подозрительной, была настолько привлекательна, что семья решила рискнуть.
Когда они приехали на Говард-стрит, 29, в Манхэттене, их встретил человек, который значился на сайте как хозяин квартиры. Он представился Джимми (на сайте было указано полное имя Джеймс), показал им, как пользоваться лифтом, который поднимался прямо в квартиру. Когда они приехали на четвертый этаж, их поразило увиденное.
Необычайно просторная квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами была оборудована работающим камином, кухней профессионального уровня. Из окон открывался вид на популярнейший район Манхэттена. На стене висел портрет Курта Кобейна, а квартира выглядела только что отремонтированной - все в ней казалось абсолютно новым.
"Я помню, мы называли лофт "квартирой рок-звезды". Все было ровно так, как на фотографиях в описании. Это место было просто восхитительным, прекрасным!".
Даже встреча с Джимми напоминала встречу со знаменитостью. Хозяин сказал, что был актером, снимавшимся в 1999 году в комедии "Детройт - город рока". Он рассказывал, что проводит время между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом и зарабатывает на жизнь сдачей квартир в аренду.
Вспоминая ту поездку, Сюзанн говорит, что не понимает, как она не задумалась, каким образом такой молодой человек, как Джимми, мог стать обладателем такой огромной квартиры класса люкс. Было очевидно, что в квартире никто не живет. Джефф нашел даже полиэтиленовую упаковку от их постельного белья, а в платяных шкафах не было никакой одежды.
По возвращении из Нью-Йорка в родной Чикаго Сюзанн оставила на Airbnb восторженный отзыв о квартире, отметив, что надеется снова там остановиться. Она не припоминает, ответил ли ей Джимми, но и не пробовала вновь бронировать эту квартиру. С сайта листинг исчез.
Через три года от журналиста Би-би-си они узнали, что квартира на самом деле принадлежала советнику Трампа Полу Манафорту.
В обвинительном акте утверждается, что в 2012 году он купил квартиру по указанному адресу за 2 миллионов 850 тыс. долларов США. Покупка была оформлена через фиктивную компанию.
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"Деньги, которые были использованы для покупки кондоминиума, были получены от зарегистрированной на Кипре компании MANAFORT, - говорится в обвинительном акте. - MANAFORT использовала эту недвижимость как минимум с января 2015 года плоть до 2016 года для получения дохода от сдачи в аренду, получая тысячи долларов в неделю через сдачу на Airbnb, а также в других местах".
В документе также говорится, что Манафорт получил ипотечный кредит на сумму 3 миллиона 180 тыс. долларов США, после того, как велел своей дочери и зятю сказать в банке при подаче заявки на кредит, что недвижимость на Говард-стрит, 29 является их вторым домом.
Хотя эта квартира и перестала сдаваться в аренду через Airbnb, профиль Джимми (полное имя - Джеймс ДеБелло) остается действующим.
Би-би-си связалось с ним по телефону, и ДеБелло подтвердил, что был исполнителем одной из главных ролей в фильме "Детройт - город рока" и в прошлом передавал ключи от квартиры Говард-стрит, 29 арендаторам. Но он утверждает, что это не он, а его друг Кевин сдавал квартиру по указанному адресу, используя профиль Джимми на Airbnb, а людей в квартиру он пускал по просьбе Кевина.
ДеБелло заявил, что никогда не встречался с Манафортом, и у него нет контактов Кевина, с которым он уже три года не общался. "Думаю, это просто смешно", - оценил он свою роль в скандале с Манафортом.
Несколько агентств недвижимости размещали информацию о сдаче квартиры на четвертом этаже дома на Говард-стрит, 29, и ряд американских СМИ писали, что эта квартира точно принадлежит Манафорту. Местоположение квартиры и ее внешний вид полностью соответствуют фотографиям, сохранившимся после той поездки у Джеффа и Сюзанн. Джефф уверен, что это "абсолютно точно та же самая квартира".
Сюзанн и Джефф до сих пор с ностальгией вспоминают "волшебную" квартиру, где им довелось недолго пожить.