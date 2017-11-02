СМИ России: минюст защитит население от западного влияния

В обзоре российских газет:

СМИ и соцсети станут иностранными агентами

Минюст готовит ответ на дискриминацию российских СМИ в США, пишут "Ведомости". Это может потребовать законодательного регулирования, заявил замминистра юстиции Олег Плохой заявил в среду на заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу вмешательства во внутренние дела России, посвященном блокировке рекламных аккаунтов Russia Today и Sputnik в Twitter.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что у его службы есть достаточно механизмов для "зеркального ответа" на такое давление: "Твиттер" не сразу удаляет запрещенные материалы, Роскомнадзор нашел там семь ссылок на детскую порнографию и 139 подпадающих под понятие "экстремизм", что дает основания к мгновенной блокировке ресурса.

По словам Плохого, Минюст уже официально предупредил ряд зарубежных СМИ, в частности "Радио Свобода", о возможности применения ограничительных мер.

Произойдет это в случае реализации американскими властями всех их угроз в отношении российских СМИ.

"Видимо, мы будем вынуждены имплементировать нормы по усилению контроля за деятельностью иностранных некоммерческих организаций, их филиалов, представительств. И степень этого контроля практически зеркальна тем мерам, которые осуществляются в США сегодня против российских СМИ", - сказал Плохой.

В отношении иностранных СМИ могут быть введены меры контроля, повторяющие требования американского закона FARA (он обязывает лоббистские фирмы, у которых есть иностранные правительственные клиенты, регистрироваться в минюсте США и регулярно отчитываться о своей деятельности).

Минюст также обещает не оставить без законодательного реагирования информацию ФСБ о том, что американская система массовой пропаганды методично усиливает свое информационное присутствие в рунете.

По данным представителя ФСБ Василия Дворникова, на покорение российского информационного пространства "Голос Америки" получит дополнительно 30 млн долларов, а "Радио Свобода" - 24 млн долларов на "воздействие на широкие слои населения России".

Политолог Алексей Макаркин советует готовиться к новым ограничениям - на фоне конфронтации с Западом такая перспектива выглядит вполне реальной, говорит он.

Причем ждать их следует не только по линии СМИ. Скорее всего, меры будут приняты по всем направлениям и затронут, как соцсети, так и граждан, сотрудничающих с нежелательными организациями.

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Крым получит щедрые дотации

Бюджет Крыма в следующие три года будет бездефицитным, пишет РБК. Почти 80% его доходов обеспечат безвозмездные поступления, дотации и субсидии из федерального бюджета.

В 2018 году объем безвозмездных перечислений составит 129,5 млрд руб. при совокупных доходах 168 млрд руб. В 2019 году Крым получит от федерального центра 143 млрд руб. (из 181 млрд руб. доходов), а в 2020-м - 150 млрд руб. (из 190 млрд руб.).

Таким образом, объемы федерального финансирования будут расти намного быстрее собственных доходов Крыма, которые планируются в диапазоне 38-40 млрд руб.

Крым далеко не единственный регион, чьи доходы формируются преимущественно за счет федеральных трансфертов, отмечает директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин.

"Бюджет Крыма в среднесрочной перспективе будет продолжать формироваться в основном за счет федеральных трансфертов", - полагает директор группы суверенных рейтингов S&P Карен Вартапетов. По его мнению, если изменения и будут, то очень небольшие.

При этом Крым планирует увеличивать и собственные доходы. Но в целом это выглядит как перестраховка, отмечает он: "Они ничем не рискуют. Будут дополнительные деньги - значит, у них будет возможность дополнительно что-то профинансировать. В таких условиях закладывать себе слишком оптимистичный прогноз тоже не надо".

Крым несильно зависит от собственных доходов, поэтому может себе позволить занизить ожидания по налоговым и неналоговым поступлениям хоть до нуля, добавляет эксперт, зато региону не придется ломать голову над тем, какие статьи сократить.

Политика федерального центра - улучшить инфраструктуру полуострова до уровня остальных субъектов, рассуждает Дерюгин. Высокая дотационность возникает не потому, что Крым патологически беден, подчеркивает эксперт. Чтобы на полуострове не было "неправильных" настроений, Москва хочет показать, что страна о нем заботится.

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Кто утроил диверсии в Крыму?

На юге Крыма менее чем за сутки произошли несколько чрезвычайных происшествий на энергетических объектах - с разницей в несколько часов были повреждены два газопровода и обрушилась опора ЛЭП.

"Независимая газета" пишет, что без газа остались 3 тыс. человек, длительных отключений электричества удалось избежать.

Самая обсуждаемая версия - украинский след: аварийные ситуации могли возникнуть в результате целенаправленного подрыва.

В пользу диверсий говорят как характер повреждений, нанесенных в результате внешнего воздействия, так и реакция правоохранителей, усиливших меры безопасности вплоть до временного закрытия границы с Украиной, пишет издание.

Директор "Крымгазсетей" Сергей Тарасов, ссылаясь на характер повреждений трубопроводов, не исключил, что аварии могли произойти в результате диверсий. Точные причины аварий должна установить межведомственная комиссия.

Поврежденные участники газопроводов вырезаны и переданы следственным органам для проведения экспертизы.

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Граждане меняют депозиты в банках на вклады в МФО

Микрофинансовые организации (МФО), столкнувшись с недостатком банковского финансирования, все активнее привлекают деньги населения. "Коммерсант" пишет, что граждане ищут альтернативу подешевевшим вкладам и за год увеличили вложения в МФО почти на четверть.

В результате объем средств населения в МФО уже превысил объем банковских кредитов. Однако для самих граждан эти инвестиции несут серьезные риски.

"Банки до сих не понимают бизнес МФО и не хотят в нем разбираться, - комментирует заместитель директора СРО МиР Андрей Паранич. - Они в принципе воспринимают кредитование широких слоев населения организациями без банковской лицензии как высокорисковый бизнес".

Отчасти это мнение оправданно: только во втором квартале 2017 года число МФО в реестре ЦБ сократилось на 132 компании (до 2330 организаций). В то же время имидж микрофинансового рынка действительно оставляет желать лучшего.

По мнению Андрея Паранича, происходит это во многом из-за большого числа нелегальных кредиторов, активная борьба с которыми на уровне госорганов, по сути, только началась и не всегда идет успешно.

"Видя ненадежность банков для больших вложений наряду с низкими ставками, инвесторы, что логично, ищут другие способы заработать: вырос интерес к облигациям, МФО предлагает хорошую доходность, - считает главный экономист "ПФ-Капитала" Евгений Надоршин. - Не факт, что инвесторы, вкладываясь в МФО, не видят риски, но, возможно, в их глазах с учетом предлагаемой доходности они сопоставимы с банковскими или даже ниже".

Тем не менее заменить финансирование банков в достаточном для роста микрофинансового сектора объеме граждане не способны. То, что банки снижают объем финансирования МФО, - сдерживающий фактор для развития микрофинансового рынка, указывает Андрей Паранич.

К тому же по закону привлекать средства граждан могут только микрофинансовые компании (МФК), микрокредитные (МКК) такой возможности лишены. Разделение действует с весны 2016 года.

К МФК предъявляются более жесткие требования, в основном это крупнейшие игроки на рынке микрокредитования. Как отмечается в обзоре ЦБ, по итогам второго квартала статус МФК имели лишь 42 компании, то есть всего 2% от общего числа МФО.

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