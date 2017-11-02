Пресса Британии: российские тролли нацелились на Шотландию

В обзоре британских газет:

Чего добивается Москва в Шотландии?

Daily Telegraph пишет, что российские тролли нацелились на Шотландию. Газета цитирует американского сенатора Ангуса Кинга, заявившего на слушаниях в сенатском комитете, что после прошлогодних попыток повлиять на исход президентских выборов в США Кремль заинтересовался Шотландией.

Выступая в сенатском комитете по вопросам разведки, Кинг сказал: "Мы знаем, что Россия вмешивалась в выборы во Франции. Мы знаем, что она вмешивалась в выборы в Германии. Нам стало известно, что они замешаны в испанских событиях. И они нацелились на Шотландию, где ходят разговоры об отделении от Великобритании. Это тщательно разработанная глобальная стратегия", - цитирует сенатора Daily Telegraph.

При этом, отмечает газета, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в парламенте, что не видел никаких доказательств российкого вмешательства в британские выборы или референдумы, добавив при этом по-русски: "Нет, нет, нет".

Ранее в этом году бывший британский посол в России сэр Эндрю Вуд сказал, что Кремль может попытаться повлиять на результат второго референдума в Шотландии по вопросу о независимости этой страны, если он состоится.

По словам сэра Эндрю, Россия хотела бы раскола Соединенного Королевства и поэтому представляет собой угрозу британской демократии.

Ангус Кинг сделал свое заявление во время заседания сенатского подкомитета, на котором представители Facebook, Twitter и Google объясняли, как их компании собираются предотвращать в будущем использование их платформ Россией.

По словам Кинга, сенатский комитет уже опросил более 100 свидетелей и рассмотрел сотни тысяч страниц документов.

Выступая перед началом заседания комитета, Кинг сказал: "Русские вопиющим образом вмешались в наш демократический процесс в 2016 году, они продолжают это делать, они будут и дальше продолжать этим заниматься. Они обнаружили способ использовать нашу систему против нас же. Я бы назвал это политическим джиу-джитсу: они используют нашу свободную прессу и наше открытое общество для того, чтобы сеять в нем раскол".

Ангус Кинг, независимый сенатор, который обычно голосует вместе с демократами, добавил: "Это информационная война, такая же, как и вооруженный конфликт", пишет Daily Telegraph.

"Брексит" и Кремль

Times пишет, что избирательная комиссия Великобритании приступила к расследованию возможного вмешательства России в политические дебаты в преддверии референдума о выходе страны из состава Европейского союза.

Комиссия сообщает, что приступила к диалогу с Facebook и Twitter. Она рассмотрит растущую роль, которую играют социальные сети во время предвыборных кампаний.

Службы безопасности обеспокоены тем, что Москва, может пытаться дестабилизировать демократические процессы в Великобритании.

"Мы задаем вопросы компаниям Facebook и Twitter, и этот процесс продолжается, - цитирует газета главу избирательной комиссии Боба Познера. - Мы не сидим сложа руки и не ждем, когда все это обрушится на наши головы".

"Конечно, мы знаем об обвинениях, касающихся вмешательства в предвыборный процесс в США, и мы должны теперь контактировать с такими компаниями как Facebook, чтобы не произошло чего-то подобного и здесь", - продолжает Боб Познер.

Комиссия также рассматривает заявления о том, что некоторые организации, выступавшие в преддверии референдума за выход Британии из ЕС, могли получать финансирование из России.

"Если наше расследование обнаружит доказательства того, что существующие правила финансирования кампаний могли быть нарушены, мы еще тщательнее рассмотрим этот вопрос. Если мы придем к выводу, что было нарушено законодательство, мы передадим это досье полиции", - сказал Боб Познер.

Службы безопасности считают, что главная цель Москвы - дестабилизировать политическую систему в странах Запада в целом, а не поддерживать какую-то определенную партию или движение.

По словам представителя Facebook, компания не думает, что те же самые российские группировки, которые оплачивали политическую рекламу во время американских выборов, действовали и в Британии, пишет Times.

Белый дом готовится к допросам

Times пишет, что адвокаты Белого дома готовятся к тому, что специальный прокурор Роберт Мюллер, рассматривающий возможные связи между Москвой и предвыборным штабом тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа, вскоре потребует опросить самого Трампа.

Расследование Мюллера затрагивает все больше приближенных Трампа, замечает газета.

Директор по стратегическим коммуникациям Белого дома 29-летняя Хоуп Хикс, давно работающая с Дональдом Трампом, будет допрошена командой Мюллера в течение ближайших двух недель.

Тай Кобб, адвокат Трампа, сказал в интервью Times, что Белый дом будет полностью сотрудничать с расследованием Мюллера.

При этом, отмечает газета, не ясно, как сам Трамп отреагирует на перспективу допроса.

Газета цитирует вашингтонского аналитика Норма Айзена, по словам которого, Мюллер практически наверняка потребует личной встречи с президентом.

Насколько известно, продолжает Times, Мюллер рассматривает возможность того, что Трамп препятствовал расследованию деятельности Майка Флинна, его бывшего советника по вопросам национальной безопасности.

Для того, чтобы разобраться, препятствовал ли Трамп этому расследованию, проводившемуся ФБР, Мюллеру необходимо понять, какими именно были намерения президента.

По словам Айзена, для этого он должен встретиться с ним лично. "Нужно посмотреть человеку в глаза, оценить его жесты и как часто он моргает", - цитирует Айзена газета.

В прошлом многие президенты давали показания. Билл Клинтон дал показания по видеосвязи в связи с обвинениями Моники Левински. Рональд Рейган в письменном виде отвечал на вопросы, связанные со скандалом "Иран-контрас". Джордж Буш-младший был допрошен в связи с разглашением имени агента ЦРУ.

Скорее всего, Трамп даст показания в Белом доме, хотя его адвокат говорит, что на данный момент не получал запроса на подобный разговор.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон призывает Трампа затормозить расследование Мюллера, просто прекратив его финансирование, отмечает Times.

Спецпрокурор как светоч демократии

Financial Times публикует статью своего аналитика Эдварда Люса, который пишет, что американцы, считающие, что демократия в их стране вот-вот рухнет, произносят лишь два слова в доказательство своей теории: Дональд Трамп.

Те, кто с ними не согласны, тоже произносят лишь два слова: Роберт Мюллер.

Пока Мюллер остается на своем посту, американская система продолжает функционировать, как и положено.

Бывший глава ФБР был назначен специальным прокурором администрацией Трампа. Если политическую систему судить по тому, как она реагирует на обвинения в преступлениях в высших эшелонах власти, этот пример достоен быть включенным в учебники.

Репутация всей системы зависит от работы Мюллера. Но с каждым днем у Трампа растет искушение его уволить.

Сложно представить себе, что на Мюллера можно найти какой-либо компромат. В отличие от многих его оппонентов, он воевал во Вьетнаме. Он был ранен, но добровольно вернулся командовать своим взводом. Он награжден орденами и медалями.

Он республиканец. Когда Мюллер возглавлял ФБР, он руководил крупнейшим в истории расследованием преступлений мафии. На должность главы ФБР его назначил Джордж Буш-младший, за неделю до нападения на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.

Это означает не только то, что он классический американский герой, но и то, что его сложно запугать. И именно поэтому Трамп хотел бы его уволить.

Роберт Мюллер - человек настолько принципиальный, что по спинам членов президентской администрации бегают мурашки.

К какому бы выводу ни пришло расследование Мюллера, этот человек будет непоколебим. Перед нами государственный служащий, серьезно относящийся к идее службы.

Обычно патриоты лишь приветствуют подобных людей. Но сейчас протрамповские СМИ пытаются его очернить.

Перед Мюллером стоит лишь одна задача - расследовать все существующие обвинения сотрудников предвыборного штаба Трампа в связях с Россией.

Он прекрасно знает, как проводить расследования. Но именно этот профессионализм Мюллера опасен для него самого.

Чем дальше он заходит в своем расследовании, тем более опасен он для Трампа. Ведь про Мюллера говорят, что он предъявил бы обвинения и своей собственной матери, если бы она нарушила закон.

Существовали ли связи между Трампом и Россией? Мы этого не знаем. Но Мюллер уже изучает все аспекты прошлого Трампа, включая его финансы, несмотря на то, что ранее Трамп уже заявлял, что это недопустимо.

Мюллер идет ва-банк. Именно так и работает демократия. Некоторые сказали бы, что он ставит Америку превыше всего. К сожалению, именно из-за этого он может быть уволен, пишет Эдвард Люс в Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com