У родственника Путина нашли миллионы. Что известно о нем?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Состостояние Шеломова оценивают в 573 миллиона долларов

Компании, принадлежащие двоюродному племяннику российского президента Владимира Путина Михаилу Шеломову получили 2,04 млрд рублей чистой прибыли за 2016 год.

Внимание на это обратил телеканал "Дождь", подсчитав, что средний доход Шеломов пропорционально его доле владения составил свыше 5,5 млн рублей в день.

Родственник Путина владеет по меньшей мере тремя компаниями, которые занимаются вложениями в ценные бумаги и управлением недвижимостью, следует из публикации "Дождя". А что известно о самом Шеломове?

Кто такой Шеломов?

Михаил Шеломов - личность непубличная. Он сын двоюродной сестры Путина, писала газета "Ведомости". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал родство.

В конце 2000-х он работал главным специалистом в государственной судоходной компании "Совкомфлот" в Петербурге. Телеканалу "Дождь" в "Совкомфлоте" сказали, что он последние четыре месяца не работает в этой компании.

"Он скромен, вежлив, сам отвечает на телефонные звонки и ничем не напоминает миллиардера", - писала о Шеломове "Новая газета".

На данный момент, судя по данным системы СПАРК, Шеломов владеет 99,99% компании "Акцепт", а та в свою очередь компаниями "Платинум" и "Согаз-Недвижимость".

"Акцепт" и "Платинум" владеют 8,4% акций банка "Россия". Основным акционером банка является Юрий Ковальчук, бизнесмен из ближнего круга президента. Так его, в частности, называли журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В октябре 2016 года "Акцепт" приобрел 50% компании "Игора драйв", которая занимается строительством автогоночной трассы недалеко от горнолыжного курорта Игора под Петербургом. Агентство Рейтер писало, что там состоялась свадьба предполагаемой дочери Владимира Путина Екатерины и бизнесмена Кирилла Шамалова, сына старого знакомого президента Николая Шамалова.

Согласно данным СПАРК, больше всего чистой прибыли по итогам прошлого года получил "Платинум" - более 1 млрд рублей. Чистая прибыль "Согаз-Недвижимость" составила 62,4 млн рублей, "Акцепта" - 889,7 млн рублей.

Правообладатель иллюстрации IGORA OFFICIAL SITE Image caption Горнолыжный курорт "Игора" под Петербургом

Когда "Новая газета" попросила Шеломова прокомментировать проект автодрома, родственник президента спросил: "А почему вы мне-то звоните, ко мне обращайтесь?" Когда Шеломову напомнили, что его фирма владеет половиной "Игоры драйв", он заметил: "Я знаю, да. Я слышал, конечно. Слышал, но не больше".

В 2009 году в интервью изданию Шеломов назвал "Акцепт" своим личным проектом.

"Друзья Путина" с 24 млрд долларов

В конце октября журналисты OCCRP опубликовали расследование о совокупном состоянии так называемого ближнего круга Владимира Путина, оценив его в 24 млрд долларов.

Шеломов за последние несколько лет приобрел активы на сумму 573 миллиона долларов, следовало из публикации.

Помимо Шеломова в расследовании фигурировали Юрий Ковальчук, Сергей Ролдугин, Аркадий, Борис, Игорь и Роман Ротенберги, Геннадий Тимченко, Юрий и Кирилл Шамаловы и другие.

Региональный директор OCCRP Роман Шлейнов в разговоре с "Дождем" уточнил, что родственник президента может не иметь реальной возможности распоряжаться своим состоянием.

В OCCRP отмечают, что бизнес людей из "ближнего круга" Путина связан либо с крупными нефтяными и газовыми госкомпаниями, либо с другими государственными корпорациями: "Общая черта всех этих историй успеха - связь с президентом".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос Би-би-си назвал расследование OCCRP "очередным клеветническим опусом", который "внимания не заслуживает".