Как купить новый iPhone и не попасть на мошенника

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Первую партию iPhone X в России раскупили за несколько часов в первый день продаж

В день старта продаж iPhone X в Москве смартфоны раскупили в первые часы. Следующую партию ритейлеры ожидают не раньше, чем через неделю, но дороже телефоны можно приобрести и сейчас - у перекупщиков. На волне ажиотажа с новым iPhone активизировались мошенники.

В пятницу, 3 ноября стартовали продажи нового iPhone X корпорации Apple. В Москве в магазине Re:Store новые телефоны раскупили за час, а очереди за телефонами появились за три дня до старта продаж.

На фоне ажиотажа вокруг новых iPhone в интернете появились более 500 мошеннических сайтов по продаже новой модели, выяснили эксперты компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений.

Одна из самых распространенных схем - предоплата 100% по выгодной цене. Официальная цена iPhone X начинается с 79 900 рублей (1370 долларов). На одном из таких сайтов цены на 30% ниже официальных.

"Айфономаны" рискуют так остаться без смартфона и денег", - говорится в сообщении Group-IB.

"В лучшем случае вам привезут поддельный телефон, в худшем - мошенники украдут деньги", - поясняет специалист Group-IB Андрей Бусаргин.

Эксперты выявили связь этого ресурса с еще 10 такими же сайтами. Месячная аудитория каждого такого ресурса - около 6 тысяч человек. Если предположить, что 1% месячной аудитории закажут смартфоны, то выручка одного сайта может составить около 70 тысяч долларов в месяц.

Кроме этого используются схемы с бесплатным розыгрышем iPhone. Авторы таких схем просят оставить личные данные или скачать программу с вирусом. В обоих случаях злоумышленники получают данные, которые затем продают.

Общий потенциальный ущерб от действий таких сайтов эксперты оценили в 34 млн долларов.

Плата за стояние

Еще один способ заработать, правда, не имеющий ничего общего с кибирпреступлениями, - продать место в очереди. Очереди за iPhone X выстроились по всему миру, в том числе в Москве. У дверей re:Store на Тверской в ночь перед стартом продаж стояли около 300 человек.

На сайте объявлений Avito было размещено несколько предложений о продаже места в очереди за 10-40 тысяч рублей. Места в начале очереди продавались дороже, чем сам смартфон.

В Москве покупатель привел к магазину ветерана войны и требовал пропустить его без очереди, написал один из пользователей в Instagram.

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Еще до старта продаж на Avito появились объявления о продаже новых телефонов.

К примеру, вот такие: "Покупался по предзаказу mvideo, можем вместе с вами забрать его 3 ноября из магазина".

Цены на iPhone X 64GB на Avito по состоянию на 3 ноября начинаются от 89 тыс. рублей - это на 12% выше, чем официальные цены. Цены на iPhone X 256GB начинаются от 110 тыс. и доходят до 180 тыс. рублей - при официальной цене 91 990 рублей (1580 долларов).

Есть ли еще способы купить новый iPhone в России?

Предзаказ на iPhone X был открыт 27 октября, причем смартфоны с доставкой 3-7 ноября закончились через несколько минут. Сейчас в AppStore можно купить iPhone X с доставкой через 3-4 недели.

У российских ритейлеров новые смартфоны появятся быстрее. "Связной" получит iPhone X на следующей неделе, сообщил Русской службе Би-би-си представитель компании Сергей Тихонов. "Приоритетом, как и в случае со стартом продаж, будут пользоваться предоплаченные заказы, оформленные в "Связном" и С-store", - отметил он.

"М.Видео" ожидает следующую поставку в течение 1-2 недель, говорит представитель компании Валерия Андреева. По ее словам, в день старта продаж в "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" смартфоны раскупили в течение первого часа.

В re:Store следующую партию ждут "в ближайшее время", в "Эльдорадо" - после 6 ноября. "Мегафон" получит смартфоны на следующей неделе, но эта партия будет меньше первой, уточнили в пресс-службе компании.

"Евросеть" также ожидает поставки следующей партии. "Во многих магазинах "Евросети" iPhone X в прямой продаже уже закончились. В течение нескольких месяцев на рынке будет наблюдаться дефицит данной модели", сообщила Александра Перцева, директор компании по PR.