Morning Star: как газета коммунистов выжила без денег Москвы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Намного важнее бороться за идеи Ленина, чем глазеть на его мертвое тело. Вождя необходимо похоронить", - считает бывший главред Morning Star Джон Хэйлетт

В редакции главного коммунистического издания Британии Morning Star мирно соседствуют икона Божьей Матери, чугунный бюст Ленина и новые компьютеры Apple. За происходящим свысока наблюдает портрет лидера лейбористов Джереми Корбина.

Сегодняшние британские коммунисты кардинально отличаются от своих предшественников.

Скорбить по Ленину - бессмысленно и стоит денег

Бывший главный редактор газеты и ее нынешний политический обозреватель Джон Хэйлетт считает, что если содержание Ленина в мавзолее и было оправдано в 1920-х, то теперь скорбить по вождю бессмысленно и к тому же стоит денег.

"Намного важнее бороться за идеи Ленина, чем глазеть на его мертвое тело. Вождя необходимо похоронить", - считает Джон, который работает в газете с 1983 года.

Правообладатель иллюстрации Marx Memorial Library Image caption Во время Второй мировой войны тираж Morning Star достигл своего пика - 100 тысяч в день

Похоронить хотели и саму газету Morning Star, некогда Daily Worker, которая подвергалась критике с начала основания в 1931 году.

Тони Блэр: "Morning Star еще существует"?

"Когда вышел первый номер газеты в 1930 году, журналист из газеты Daily Herald позвонил в редакцию и спросил: "А завтра вы выходите?", - рассказывает Хэйлетт.

В начале 1930-х Ассоциация газетных издателей Британии отказалась перевозить газету на поездах, предназначенных для доставки прессы.

"Читателям приходилось тащить кипы газет на фабрики и в угольные шахты на себе в прямом смысле слова", - говорит 72-летний Джон Хэйлетт, который работает в Morning Star политическим обозревателем.

Правообладатель иллюстрации John Haylett Image caption Бывший главред Morning Star Джон Хэйлетт (на фото справа) подсчитывает средства с пожертвований читателей газете в начале 1980-х

"Тони Блэр однажды спросил: "Morning Star еще существует?" - вспоминает нынешний редактор газеты Бен Чако. - К подобным комментариям мы привыкли".

Morning Star критиковала политику СССР

С момента основания и до начала 1980-х годов Morning Star была рупором коммунистической идеологии Советского Союза и финансировалась из Москвы.

Она была одним из немногих зарубежных изданий, которые в СССР можно было найти на прилавках Союзпечати. Именно по этой газете изучали английский целое поколение советских школьников.

Однако, по словам Джона Хэйлетта, Morning Star не всегда соглашалась с политикой СССР: издание открыто критиковало суд над писателями-диссидентами Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, а также вторжение советских войск в Афганистан и Чехословакию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британский лейборист Джереми Корбин - ярый сторонник Morning Star

Во время Второй мировой войны Morning Star и компартия завоевали авторитет как борцы против фашизма в Британии. Именно тогда Morning Star издавалась максимальным тиражом около 100 тысяч экземпляров в день.

"Непорядочный СССР"

С развалом CCCР у газеты Morning Star появилась редакционная свобода и закончились деньги. Финансовая поддержка из Москвы прекратилась неожиданно.

"Контракт аннулировали за пару недель, что никак не укладывалось в наши понятия о порядочных деловых отношениях. Но нам пришлось смириться с этим", - вспоминает Джон Хэйлетт.

По его словам, все думали, что газета не выживет, но руководство изменило политику финансирования и обратилось за помощью к профсоюзам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До развала СССР газеты получала финансирование из Москвы

Сегодня Morning Star существует на пожертвования читателей, волонтеров и членов рабочих организаций, которым ежемесячно необходимо собрать для газеты 18 тысяч фунтов (24 тысячи долларов).

"Каждый день нам звонят люди, которые хотят сделать пожертвование, - говорит секретарь группы читателей Мэри Адосидес. - Однажды в редакцию пришла бедно одетая женщина и принесла две тысячи фунтов наличными. Ей очень понравился спецвыпуск газеты, посвященный Восьмому марта. "

У читателей Morning Star есть такая практика: они завещают часть своего имущества газете. Терри собирается сделать то же самое.

Социализм и компьютеры Apple

Сегодня Morning Star выходит шесть раз в неделю тиражом 10 тысяч экземпляров. Причем только один из десяти читателей - коммунист.

"Работники газеты должны придерживаться левых взглядов, хотя им не обязательно быть коммунистами", - говорит нынешний редактор, коммунист Бен Чако.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Газета широко освещает события, связанные с рабочим движением, забастовками, британскими и международными профсоюзами", - отмечает 28-летний член лейбористской партии Навенду Мишра

33-летний Бен Чако верит в Бога и Ленина, придерживается модели коммунизма в китайском варианте и с теплотой отзывается о достижениях советских времен.

"На счету Советского Союза много впечатляющих достижений, причем не только в победе над нацисткой Германией, но и в науке, космосе и других отраслях", -говорит он.

Тем не менее, в редакции бывшего рупора СССР мало что напоминает о советском прошлом, за исключением красного вымпела и бронзового бюста Ленина среди компьютеров Apple.

"Журналистам и дизайнерам удобно работать на компьютерах Apple, - объясняет Бен. - Я не припомню, чтобы мы когда-то использовали технологии из Советского Союза".

"Путин тоскует по советскому могуществу"

На современную политическую ситуацию в России Чако смотрит с долей скептицизма. По его мнению, ностальгия Владимира Путина по Советскому Союзу связана не с поддержкой левого движения, а с потерей былой силы и влияния, которые были у СССР.

"Находясь у власти, Путин пытается возродить международное влияние и престиж России", - считает Бен Чако.

Правообладатель иллюстрации Marx Memorial Library Image caption По мнению Тэрри Макарти, который читает газету уже 50 лет, современному изданию не хватает серьезности и идеологии

"Я не эксперт современного российского движения, но мне кажется, что оно остается разъединенным. Если бы я жил в России, то вероятнее всего проголосовал бы за компартию, а не за Единую Россию", - добавил он.

"Будущее тиража Morning Star в наших руках"

С тех пор как советская идеология стала достоянием истории, по словам Бена Чако, Morning Star по-прежнему связана с коммунистами, хотя ориентируется на многочисленную аудиторию левого спектра.

"Газета широко освещает события, связанные с рабочим движением, забастовками, британскими и международными профсоюзами", - отмечает 28-летний член лейбористской партии Навенду Мишра.

"Но это далеко не единственный источник новостей. Я люблю сидеть в "Твиттере", читать новости Би-би-си и Buzzfeed", - добавил он.

По словам Навенду Мишра, который покупает газету каждый день в местном магазине, с приходом молодого редактора контент издания стал шире: для газеты начали писать представители разных политических объединений, включая лейбористов и членов национальной партии Шотландии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Редактор газеты Бен Чако - сторонник идеи коммунизма в китайском варианте

Сегодня газета борется за эмансипацию рабочего класса, половое и расовое равенство, выступает против мер жесткой экономии и, не в последнюю очередь, отстаивает идеи социализма.

У издания многолетняя дружба с лидером лейбористской партии Джереми Корбином, который в свое время писал для Morning Star. Его кандидатуру редакция планирует поддержать на предстоящих выборах.

"Будущее тиража в наших руках. Мы должны выпускать газету, для которой уже есть рынок в лице рабочего класса", - утверждает Джон Хэйлетт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сегодня газета Morning Star по-прежнему придерживается идей коммунизма, хотя ориентируется на более широкую аудиторию левого спектра

"Morning Star по-прежнему далека от тиражей, которыми издавалась в прошлом, "- добавляет Джон.

По словам преданного читателя и историка Тэрри Макарти, современной газете не хватает серьезноcти и идеологии по сравнению с изданием советского периода.

"Газета должна измениться, ее будущее - в интернете, где уже сейчас можно найти cвежий номер издания", - отмечает Тэрри Макарти, читающий газету последние 50 лет.

"В основном я читаю газету для того, чтобы узнать, кто умер. В моем возрасте такие новости, увы, не редкость", - добавил он.