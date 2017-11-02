Богатые тоже плачут: на чем в России экономит средний класс

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"Богатые тоже плачут… причем сильнее, чем бедные", - говорится в исследовании Центра развития Высшей школы экономики. Эксперты центра проанализировали, как кризис сказался на российском среднем классе и выделил категории товаров, на которых экономят его представители.

Эксперт Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина проанализировала статистику выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, публикуемую Росстатом. Ведомство в основном собирает данные о расходах домохозяйств и дополняет их другой статистикой, например, из банковской отчетности по выданным кредитам. Это позволяет получить более полную информацию о состоянии финансов населения.

Эксперт разделила все население России на пять групп по уровню доходов и сравнила, как пережили кризис самая бедная часть населения и группа людей с относительно высокими доходами. Она также проанализировала, какая группа выиграла от восстановления экономики в 2017 году.

К пятой, наиболее обеспеченной группе, которая упоминается в исследовании, относятся люди, в распоряжении которых в прошлом году было 58 тысяч рублей в месяц после вычета всех обязательных платежей (коммунальные расходы и прочее). В эту сумму входили не только доходы и накопления, но и взятые кредиты. Учитывались, к примеру, и "поступления из личного натурального хозяйства" - иными словами, урожай с дачи или огорода.

Данные Росстата не охватывают самую богатую часть населения. Обычно эти люди не участвуют в опросах ведомства или предпочитают не афишировать свои доходы.

Можно ли назвать этих людей представителями среднего класса?

Для причисления к среднему классу важен не только доход выше среднего. У человека должно быть высшее образование, наличие сбережений и недвижимости, а также работа, не связанная с физическим трудом. Но с учетом того, что среднемесячная заработная плата в сентябре 2017 года, по данным Росстата, составила 37,5 тысяч рублей (640 долларов), по уровню доходов люди, попавшие в пятую группу, могут считаться средним классом.

Бедным экономить не на чем

Кризис 2015-2016 годов ударил не только по бедным, но и по наиболее обеспеченной части населения, следует из материалов исследования.

Наиболее острый период кризиса пришелся на 2014-2015 годы: в это время у населения резко упали доходы. Люди с относительно высокими доходами начали экономить: по сравнению с 2014 годом средний класс сократил расходы на 15,7%. Самое бедное население в этот период сократило расходы на 4,8%.

"Социально-экономический кризис заметнее повлиял на более обеспеченное население, - пишет Светлана Мисихина. - Его потребление сократилось сильнее, чем у бедного населения".

"Правда, для малоимущего населения и небольшое сокращение доходов сильно заметно", - оговаривается эксперт.

На чем экономят представители среднего класса?

Работодатели из-за кризиса начали сокращать размеры соцпакетов. В 2016 году сильнее всего, судя по статистике, сократились траты по направлению "услуги, предоставленные работодателем бесплатно или по льготным ценам".

С началом кризиса в 2015 году обеспеченные россияне начали экономить на алкоголе, табаке, одежде и обуви, походах в рестораны и кафе, на покупке бытовой техники и товаров для дома, на транспорте, услугах связи.

В 2016 году российский средний класс увеличил расходы на потребление на 10,6%. Обеспеченные люди продолжили экономить на транспорте, зато резко увеличили расходы на алкоголь, табак, одежду и обувь, стали вновь ходить в рестораны и тратить деньги на культурные мероприятия.

Небольшое восстановление экономики в 2017 году мало изменило ситуацию. В первом квартале года у наиболее обеспеченного населения снова стало меньше свободных денег, люди стали откладывать крупные покупки, сокращать расходы на мебель, бытовую технику, одежду, обувь и топливо.

Снижаются расходы на здравоохранение. У более обеспеченных россиян сокращение выглядит более драматичным - почти минус 15% за первый квартал этого года по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

У менее обеспеченных снижение расходов на здравоохранение составило минус 1,7%, но нужно учитывать, что для них даже такое сокращение может быть серьезным.

Условный Иванов

Потребительская уверенность россиян, которые причисляют себя к среднему классу, снизилась во II квартале этого года, показал в июле "потребительский индекс Иванова" от Sberbank CIB. В этом исследовании центральный персонаж - условный Иванов - "типичный представитель российского среднего класса".

Показатели снижались по всем компонентам индекса - оценке личного благосостояния (за последние 12 месяцев и ожидания на следующий год), оценке условий для крупных покупок, а также оценке национального благосостояния. Последняя отражает, насколько опрошенные верят в экономический рост в стране. Аналитики Сбербанка объясняли такое снижение ослаблением рубля.

Другое исследование обеспеченных потребителей от международной компании IPSOS в июне этого года показало, что изменение экономической ситуации в худшую сторону за 12 месяцев, предшествовавших опросу, отметили более половины (58%) опрошенных. Всего опросили 2,8 тысячи человек - жителей крупных российских городов (более 500 тысяч жителей), с высоким доходом. В выборку попали жители Москвы с уровнем личного дохода или дохода на члена семьи выше 70 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - выше 60 тысяч рублей. Для других городов планка составила 50 тысяч рублей.

Только для 15% опрошенных экономическая ситуация за год стала лучше. Улучшения ситуации в течение ближайшего года ожидают 30% респондентов, а 38% предполагают, что ситуация будет ухудшаться.

Пять основных направлений расходов на ближайший год обеспеченная аудитория определила так: путешествия, здоровый образ жизни, ремонт квартиры, дома или дачи, сбережения или инвестиции, а также покупка автомобиля.