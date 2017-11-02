Политик с дальним прицелом: что известно о новом главе минобороны Британии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новый Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон

Кресло министра обороны Соединенного Королевства недолго оставалось пустым. Майкл Фэллон заявил о своей отставке вечером в среду, а в четверг утром дела уже принимал 41-летний Гэвин Уильямсон.

Между тем о человеке, который теперь занимает одну из самых высоких должностей в британском правительстве, известно не так уж много. Вернее не так уж многим.

До 2 ноября его имя редко упоминалось журналистами и практически совсем не интересовало широкую публику, за исключением жителей округа Южный Стаффордшир, которые избрали его в парламент.

Биография

Правообладатель иллюстрации Эммануэль Гилб / Wikimedia Commons Image caption Гавань в Скарборо, где будущий министр обороны ходил в школу

Гэвин Уильямсон родился в 1976 году в Йоркшире, в семье, которая традиционно поддерживала Лейбористскую партию.

Как так получилось, что в этой семье вырос сын, занявший третье место в консервативной иерархии - большой вопрос, на который пока нет ответа.

По окончании самой обычной средней школы он стал изучать социологию в Университете Бредфорда. Первым местом работы Уильямсона был завод по производству керамических изделий, где он заведовал производством. Помимо того будущий министр обороны подвизался в качестве консультанта по недвижимости.

Первый раз Уильямсон получил выборную должность в 2001 году, став членом местного совета, каковую оставил в 2005-м, чтобы баллотироваться в парламент от округа Северный Блэкпул и Флитвуд.

Однако в Вестминстер ему удалось попасть только через пять лет, где он сразу же был допущен в ряды правительства.

Стремительная карьера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Говорят, что Уильямсон поклялся, что не допустит на Даунинг-стрит, 10 бывшего мэра Лондона, и нынешнего министра иностранных дел Бориса Джонсона.

С 2010 по 2012 год Уильямсон занимал самый низкий правительственный пост, будучи частным секретарем министра по делам Северной Ирландии.

В следующем году он занимал тот же пост, но поменял шефа, став частным секретарем министра транспорта.

Ну а после этого в его карьере произошел стремительный скачок, и Уильямсон стал частным секретарем самого премьер-министра, которым в 2013 году был Дэвид Кэмерон.

Гэвин Уильямсон честно работал в секретариате Кэмерона вплоть до его отставки в прошлом году. При этом он разделял точку зрения бывшего премьера о том, что Британии следует остаться в ЕС.

Во время выборов нового председателя Консервативной партии - и одновременно нового премьера - Уильямсон прозорливо сделал ставку на Терезу Мэй, чем обеспечил себе еще более стремительный карьерный рост.

По некоторым сообщениям (а коридоры британской власти полны слухами, утечками и недомолвками), Уильямсон дал клятву, что сделает все от него зависящее, чтобы не допустить к власти нынешнего главу британского МИДа Бориса Джонсона.

Сразу после отставки Кэмерона Джонсон считался наиболее вероятной кандидатурой на пост премьера, как одно из главных действующих лиц кампании за выход из Евросоюза - так называемых брекситеров.

Еще до того, как Джонсон заявил, что на лидерство не претендует, Уильямсон позвонил Терезе Мэй (прежде всего, как человеку, разделяющему его взгляды на ЕС) и предложил свою помощь. Мэй поддержку оценила, и назначила молодого политика главой своего избирательного штаба.

Ну а после переезда на Даунинг-стрит, 10 бывшая министр внутренних дел и новая премьер-министр назначила нового соратника главным организатором в парламентской фракции консерваторов.

Кто такой парламентский "кнут"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После отставки Дэвида Кэмерона Уильямсон грамотно поставил на терезу Мэй

Должность эта на самом деле имеет большое политическое значение. Организатор фракции отвечает за то, чтобы все члены парламента от его партии следовали партийной линии.

Есть вопросы, по которым правительство разрешает своим однопартийцам голосовать так, как им хочется. Есть такие, когда им "настоятельно рекомендуют" придерживаться партийной линии. Но бывают и ситуации, когда строптивых избранников народа предупреждают: или вы голосуете так, как вся фракция, или пеняйте на себя.

В задачу организатора фракции, который в Вестминстере и называется "кнут", как раз и входит разумное убеждение коллег в том, чтобы они вели себя должным образом.

Так Уильямсон получил первую должность, которая давала ему реальную власть и помогала установить полезные личные связи.

Тарантул по имени Кронос

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подобная милая зверушка живет у министра обороны на столе. Это не сам Кронос, но его ближайший родственник

Главной новостью после вступления Гэвина Уильямсона в должность организатора партии стало сообщение о том, что у него на столе в кабинете живет тарантул по имени Кронос.

Администрация, отвечающая за состояние Вестминстерского дворца (так официально называются здания парламента) потребовала, чтобы Уильямсон от паука избавился.

Однако сила убеждения нового консервативного "кнута" оказалась таковой, что Кронос остался, а сам он ласково отзывался о своем питомце, что тот являет собой "великолепный образец чистого, безжалостного убийцы, растить которого страшно интересно".

"Далеко шагает мальчик"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уильямсон, еще в должности "кнута" рядом с премьер-министром Терезой Мэй во время переговоров с лидерами североирландских юнионистов

Судя по всему, нынешний премьер Тереза Мэй по-прежнему доверяет своему ставленнику. Недаром именно Уильямсон был командирован в Белфаст после провальных для консерваторов июньских выборов, чтобы договориться о сотрудничестве с юнионистской партией DUP, чьи голоса теперь помогают тори проводить через парламент сложные законы.

В парламенте все знают, что Уильямсон не жалеет времени на культивирование контактов. Он может часами беседовать с коллегами в чайной комнате Вестминстерского дворца.

Соратники по партии неофициально говорят, что он метит гораздо выше министерского кресла.

"Один из руководителей министерства сказал, что Уильямсон практически назначил сам себя, а Тереза Мэй слишком слаба, чтобы ему помешать, - пишет политический обозреватель Би-би-си Лора Кунсберг. - Другой же отметил, что тори в парламенте очень недовольны тем, что Уильямсон воспользовался должностью "кнута", чтобы продвинуть свою карьеру, после чего бросил ее в самый критический момент, преследуя личные интересы".

Новый министр обороны женат. Дома у него растут две дочери, а в рабочем кабинете - тарантул Кронос.