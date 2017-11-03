Теракт в Нью-Йорке: что говорят соседи и учителя Сайфулло Саипова

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На фото - дом, в котором живут родители Саипова

Независимый журналист из Ташкента Тимур Карпов рассказал Би-би-си, как он побывал в доме Саипова в Ташкенте, в школе, где тот учился, и в гостинице, где работал человек, которого обвиняют в террористическом нападении на Манхэттене.

Я нашел дом, где жила семья Сайфулло Саипова, но там никого не оказалось. Думаю, из забрали в правоохранительные органы.

По словам соседей, Саипов был неплохим парнем. Они также рассказали, что в среду видели возле дома неизвестных людей в штатском. Сегодня глава местного совета подтвердил, что в этом доме действительно проживала семья Саиповых, но сейчас их всех забрали в полицейский участок. Но я сомневаюсь в том, что ему известно, что на самом деле происходит.

Дом находится в районе Яккасарай. Несколько лет назад эту землю раздали людям, у которых были разрушены дома, и Саиповы тоже сюда переселились. Это очень чистый, тихий, ухоженный район. Здесь живет много весьма состоятельных семей.

Би-би-си: А чем занималась его семья?

Т.К.: Сегодня я побывал на рынке, и мне там рассказали, что отец Сайфулло Саипова занимался торговлей. Его магазин расположен на рынке строительных материалов. Я нашел это место, но отца Саипова там не оказалось. По словам соседей, мать Сайфулло в июле вернулась из США и рассказала, что ее сын возвращаться в Узбекистан не собирается. Однако вся семья очень хотела вернуться в Ташкент.

Правообладатель иллюстрации Facebook/Timur Karpov Image caption Независимый журналист Тимур Карпов

Би-би-си: Вы сходили и в школу, где учился Сайфулло?

Т.К.: Да, я сходил в его школу. Это школа номер 75 Яккасарайского района.

Но директор и другие не захотели разговаривать с журналистом. Они сразу же вызвали участкового, а тот, в свою очередь, вызвал сотрудников отдела внутренних дел. Из следственного отдела прибыл следователь.

Собралась толпа, и меня два часа допрашивали прямо в школе. Интересно, что все они говорили: "Нет, нет, он не учился здесь". Но одна учительница случайно проговорилась, она сказала, что учителя видели его в новостях, и он действительно здесь учился. Вероятно, ее не успели предупредить.

Би-би-си: Значит ли это, что было официальное указание молчать?

Т.К.: Да, это обычная практика для Узбекистана. Даже когда я пошел в гостиницу "Саёхат", где работал Саипов, со мной побоялись говорить открыто.

Но мне рассказали, что до меня приходили люди из правоохранительных органов. Следовательно, их предупреждают.

Интересно, что простые люди говорят весьма охотно, если их не предупредят. Например, я нашел квартиру Саипова в районе Шайхонтохур, где семья проживала между 1996 и 2006 годами, и поговорил с их бывшим соседом. Он говорил открыто.

Однако когда я нашел человека, сдававшего квартиру Саипову, по тому, как он беспокоился, было ясно, что его уже запугали. Сосед же рассказал, что Сайфулло был хорошим мальчиком, единственным сыном в семье, у него две сестры, одна замужем, а младшая учится в колледже.

Би-би-си: У вас возникли проблемы, когда вы начали собирать информацию о семье Саиповых?

Т.К.: Да. Меня задерживали неофициально. Это было очень странно.

Я попросил адрес Саипова, обратившись в ближайшее отделение УВД. Они сразу повели меня к начальнику адресного стола. Он пригласил трех неизвестных людей. Эти люди вели себя очень грубо, не представились, отобрали паспорт, посадили в машину и с угрозами и оскорблениями повезли в районное отделение МВД.

Когда мы почти доехали, кто-то позвонил им и приказал немедленно отпустить меня. Они вернули мой паспорт, а когда я открыл его, то обнаружил адрес на вложенном туда листе бумаги.

Би-би-си: Да, странно - они дают вам адрес, но при этом предупреждают людей, чтобы они не разговаривали с журналистами.

Т.К.: Действительно, это странно. Я не понимаю, зачем мешать деятельности журналиста?

К примеру, я видел на рынке, где торговал отец Саипова, сотрудника Wall Street Journal. Мы работаем, чтобы рассказать миру, что Узбекистан - это не Афганистан или Пакистан, где ситуация и жизнь совершенно иные. Но из-за недостатка знаний и неопытности полиция мешает работе журналистов.