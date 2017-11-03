СМИ России: правительство отказалось от налоговой реформы

В обзоре российских газет:

"Ведомости": лучшая реформа - ее отсутствие

Налоговая реформа в России может вызвать эффект домино, пишут "Ведомости". После года споров правительство вероятнее всего предложит сохранить действующую систему, рассказали газете четыре чиновника финансово-экономического блока. Как считает один из них, президенту могут посоветовать оставить все как есть.

Газета напоминает, что единственным активно обсуждавшимся вариантом реформы был налоговый маневр - снижение страховых взносов и повышение НДС до 22%. И хотя эта идея официально не отвергнута, она встретила сопротивление социального блока, поддержки не получила и, по сути, умерла, объяснил изданию один из чиновников.

Среди причин - маневр привел бы к изменениям в пенсионной системе. Пришлось бы менять ее структуру, источники финансирования пенсионных выплат. А вот достичь "обеления рынка труда" с его помощью вряд ли бы удалось. Этого можно добиться мерами налогового контроля, например, с помощью новых онлайн-касс, признает один из экспертов.

Остаются два варианта, рассказал собеседник "Ведомостей": обтекаемо написать в докладе о необходимости снизить нагрузку на труд, повысив взамен косвенные налоги, либо ограничиться точечной настройкой - уже одобренными или даже предусмотренными трехлетним бюджетом мерами.

Больше всего от маневра должны были выиграть секторы госуправления, бюджетники и сельское хозяйство, оценивал Минфин, а проиграть - строительство, добыча и частные услуги.

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"Коммерсант": "Руслану" откроют границы"

Россия и Украина готовы возобновить сотрудничество по самолетам Ан-124-100. Об этом "Коммерсанту" рассказали несколько источников в авиаотрасли. По информации издания, оказавшись в тупике после взаимных угроз, стороны все же начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества. Однако из-за сложных отношений между двумя странами окончательное решение пока не принято, отмечает газета.

По итогам переговоров украинское ГП "Антонов" может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма.

Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса самолетов Ил-76. Но, уточняют источники "Коммерсанта", сделка рискует сорваться, если "Верховная рада поставит политическую целесообразность выше здравого смысла".

Конфликт не только остановил перспективные совместные проекты, но и создал для компании "Волга-Днепр" серьезные трудности с продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла Ан-124-100 "Руслан" - крупнейшего в мире грузового гражданского самолета. Газета уточняет, что в парке перевозчика 12 "Русланов", которые выполняют чартерные грузовые перевозки.

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"Ведомости": МВД проследит за клиентами банков

МВД может стать оператором Единой биометрической системы, стало известно "Ведомостям". Такое предложение обсуждалось в начале осени на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказали газете три знакомых с участниками встречи человека.

Биометрическая система - часть механизма удаленной идентификации россиян, позволяющего получать онлайн финансовые и другие услуги. В частности, удаленно можно будет открывать счета, что повысит эффективность бизнеса, позволит привлекать больше клиентов и сократит издержки банков. Газета уточняет, что в мае оператором новой системы был выбран "Ростелеком". В октябре госкомпания представила первые наработки.

Система должна работать так: клиент проходит первичную идентификацию, лично явившись в банк и предоставив паспорт. Банк направляет его данные в Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг), а также снимает на видео изображение лица и записывает голос. Эта информация будет храниться в биометрической системе.

В дальнейшем клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка - для этого нужно будет ввести свой логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, подтвердить номер телефона по смс и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с данными в системе. Теперь участием в разработке биометрической системы заинтересовалось МВД, отмечают "Ведомости".

Ожидается, что система удаленной идентификации появится в российских банках уже в 2018 году.

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"Московский комсомолец": дачные репрессии

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о самовольных постройках. По значению он сопоставим с "лесной амнистией" и не менее спорный, комментирует "Московский комсомолец".

С 1 июля 2018 года хозяину земли, который не снес незаконное сооружение в установленный срок, будет грозить не только штраф до 50 тысяч рублей, но и изъятие земельного участка.

Самовольной признается постройка, которая возведена на не оформленном должным образом земельном участке или участке, для строительства вообще не предназначенном, а также постройка, сооруженная с нарушением градостроительных и строительных требований, поясняет "МК".

Распоряжаться и пользоваться самостроем будет нельзя: он должен быть или снесен, или реконструирован. Заплатит за это тот, кто строил. Но если найти его невозможно, обязанность взять на себя издержки исполнения решения о сносе или реконструкции впредь будет возложена на собственника земельного участка.

Эта оговорка очень важна, потому что в Гражданском кодексе может появиться норма, разрешающая лишать собственности на землю при неисполнении хозяином участка решения о сносе или реконструкции в срок. Сроки тоже пока уточняются: сейчас определен лишь максимальный - 12 месяцев, предлагается же установить минимальный срок для сноса в три месяца, а на перестройку отводить от 6 месяцев до 3 лет.

Еще одна новация - власти обещают компенсировать рыночную стоимость снесенного объекта, если покупатель приобрел его, не зная о том, что на самом деле приобретает самострой, потому что незаконно сооруженный объект был зарегистрирован. Однако, отмечает газета, получить компенсацию можно будет только в том случае, если решение о сносе или реконструкции принято после 1 июля 2018 года.

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Обзор подготовила Марина Долматова, служба Мониторинга Би-би-си.