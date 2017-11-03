"Специфический кейс": российские силовики против "Артподготовки"

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Правоохранительные органы несколько раз задерживали Вячеслава Мальцева в 2017 году. После этого он покинул Россию

В преддверии назначенного на 5 ноября оппозиционером Вячеславом Мальцевым референдума о смене власти в стране силовики задерживают его сторонников по всей России. Серьезность заведенных дел колеблется от обвинений в публичной матерщине до подготовки взрыва ЛЭП.

Эксперты называют Мальцева авантюристом, его революцию - риторическим трюком, но не исключают появления фанатиков среди его сторонников.

Вечером 3 ноября в городе Энгельс Саратовской области шли суды: сторонников националиста Вячеслава Мальцева, призывающего россиян устроить революцию 5 ноября, обвиняли в мелком хулиганстве по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Одного из них, Александра Мололкина, 1 ноября задержали на заводе, где он работает, отвезли домой и обыскали квартиру, отпустили обратно за завод, а у проходной снова задержали и отвезли в местный отдел ФСБ для беседы. В 20:30, по словам Мололкина, его под руки вывели оттуда и втолкнули в соседнюю дверь, где работает городское отделение полиции. Там его обвинили в том, что час назад он ругался матом и замахивался кулаками на неизвестного гражданина на улице неподалеку.

Мололкин утверждает, что все это время он был с сотрудниками ФСБ внутри здания и ругаться на улице ни на кого не мог. Ночь он провел в "обезьяннике", назначенный на следующий день суд начался с опозданием на два часа и завершился возвратом дела на доработку.

Мололкин с адвокатом отправились в Следственный комитет писать заявление о незаконном задержании, а когда вышли из комитета, снова оказались окружены полицейскими машинами с мигалками и кричащими о задержании людьми в штатском. Следующую ночь сторонник Мальцева опять провел в уже знакомой ему камере - его обвинили в попытке скрыться от правосудия.

Вечером 3 ноября суд назначил Мололкину административный арест сроком на пять суток.

"Удержать и задержать"

Похожим образом проходили задержания других сторонников саратовского оппозиционера по всей России: кому-то вменяют мелкое хулиганство, кому-то действия экстремистского характера, кому-то - подготовку теракта.

Так, в городе Альметьевске республики Татарстан сторонника "Артподготовки" арестовали на 8 суток за публикацию фотографий коловрата и оккультного символа "черное солнце" в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщается на официальном сайте суда. В Красноярске группа сторонников Вячеслава Мальцева под руководством Александра Свищева планировала диверсии на объектах ЛЭП, сообщает РБК со ссылкой на источник в региональном Центре "Э".

Всего к вечеру 3 ноября, как следует из сообщений сторонников Мальцева и официальных комментариев ФСБ, в Красноярске, Томске, Сочи, Саратове, Краснодаре, Казани, Самаре и Московской области задержали 14 человек, якобы готовивших акции разного масштаба - от поджога до диверсии на ЛЭП. По данным РБК, у части задержанных изъяли холодное оружие, маски, футболки с националистической символикой, травматическое оружие и ингредиенты для приготовления "коктейля Молотова". Страницу "Артподготовки" во "ВКонтакте" заблокировали по требованию генпрокуратуры.

"Я так понял, что есть команда удержать и задержать любыми средствами, вот они нас и маринуют", - сказал Мололкин Би-би-си. На вопрос, не собирался ли он выходить на какие-либо акции 5 ноября, он удивленно ответил: "А что, пятого будут какие-то акции? Я ничего не слышал. Знаю только, что 5 ноября в центре Саратова покажут кубок чемпионата мира [по футболу]. Я бы хотел прогуляться с друзьями и посмотреть на него".

"Не умеют делать коктейли Молотова"

Вячеславу Мальцеву 63 года. Он родился и вырос в Саратове, служил в пограничных войсках и в советской милиции. Затем возглавлял сыскное бюро "Аллегро". Трижды был депутатом Саратовской областной думы. Был членом партии "Единая Россия", возглавлял "Комитет по борьбе с [тогдашним губернатором Саратовской области Дмитрием] Аяцковым" и еще ряд общественных организаций политического толка. С 2011 года Мальцев ведет на YouTube канал "Артподготовка".

Мальцев является идейным вдохновителем одноименного движения, которое ставит своей целью смену власти в России путем всенародного референдума. Мальцев призывает своих сторонников провести такое голосование 5 ноября 2017 года. В 2016 году Мальцев вошел в первую тройку предвыборного списка партии ПАРНАС, чем вызвал раскол в партии. В Госдуму в итоге не прошел.

Весной и летом 2017 года Мальцева дважды приговаривали к длительным срокам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции на акциях 26 марта и 12 июня, инициированных Алексеем Навальным. После июньского ареста Мальцев покинул Россию и находится во Франции. В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Мальцева по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. На прошлой неделе краевой суд Красноярска признал движение "Артподготовка" экстремистским и запретил его деятельность.

Ничего серьезного в движении "Артподготовка" нет, считает директор центра "Сова" Александр Верховский. В разговоре с Русской службой Би би си он называл Мальцева "политическим авантюристом, который сейчас успешно изображает национал-популистского деятеля". Реальное количество его сторонников оценить трудно: собственные мероприятия они не проводят. По оценке Верховского, по всей России в движении состоят несколько сотен человек.

"Учитывая общий упадок в политической жизни, это неплохо. Собственную программу они сознательно не формулируют, она им не нужна, это движение для всех. Там есть и националисты, и люди с очень смутными политическими взглядами, и аполитичные люди, которые заинтересовались происходящим, посмотрев ролики Мальцева на youtube", - говорит Верховский.

Разговоры о революции 5 ноября эксперт называет "риторическим трюком". "При этом уголовные дела заведены, но их серьезность непонятна. Многие активисты, кстати, просто не умеют делать коктейли Молотова: они наливают в бутылку бензин, запихивают шнур, бросают и удивляются, почему она не горит. А она и не будет гореть. Не исключаю, что среди задержанных много людей такого типа. Это было модно лет пять назад, сейчас мода возвращается. При этом я не исключаю появление фанатиков, которые действительно решатся на подготовку какого-нибудь взрыва".

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev Image caption Директор центра "Сова" Александр Верховский назвал Мальцева "политическим авантюристом, который сейчас успешно изображает национал-популистского деятеля"

"Мальцев политик, в первую очередь, региональный, его федеральная известность высокой никогда не была, - сказал Русской службе Би-би-си политолог Александр Кынев. - Всплеск его популярности случился в 2016 году в узком сегменте избирателей, обыватели его не знают".

Он назвал Мальцева "специфическим кейсом" и "достаточно экзотическим" политиком, у которого, по его мнению, вряд ли есть политические перспективы. "Реакция властей на Мальцева мне кажется чрезмерной и даже повышающей уровень его известности, - отметил политолог. - Но органам надо отчитываться о предотвращении акций протеста, какое-то количество людей делает на этих задержаниях карьеру".

2 ноября Мальцев записал обращение из поезда, сказав, что "едет по Европе в опломбированном вагоне", как большевики в 1917 году: "Туда держим, чтобы поближе к вам находиться, когда все начнется". Он заявил, что арестами его сторонников ФСБ ничего не изменит: "Такое количество людей не остановишь".