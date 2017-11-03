Электронные классные журналы: спокойствие родителей или тотальный контроль?

Правообладатель иллюстрации Moshkov Nikolay/TASS Image caption "Аналоговые" классные журналы школьники сжигали, исправляли в них оценки, и уголовных дел на них за это не заводили

В Новосибирске на школьника завели уголовное дело за исправление оценок в электронном классном журнале. Русская служба Би-би-си выяснила, что думают об электронных журналах психологи, учителя и IT-специалисты.

16-летнего ученика гимназии из Новосибирска будут судить за взлом электронного журнала, где отображаются все оценки школьников, сообщили в МВД Новосибирской области. В полиции утверждают, что весной прошлого года с помощью компьютерной программы ученик раздобыл логин и пароль к журналу, и после этого целый месяц исправлял себе и товарищам плохие оценки. В ноябре 2016 года учителя заметили подделку оценок и обратились в полицию. Теперь юношу обвиняют в неправомерном изменении компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК).

Случай в Новосибирске - не единичный, а инструкция о том, как взломать электронный дневник, гуляла по интернету еще в 2012 году. Правда, об уголовных делах за это раньше не сообщалось. Психологи обращают внимание, что ребенок не полезет исправлять свои оценки, если не боится собственных родителей.

Ирина Лукьянова, учитель литературы московской школы "Интеллектуал":

Электронный журнал - это полезный способ извещать о задании на дом. Может быть, в журнале и есть дисциплинирующий момент. При этом это такой инструмент для тревожной матери. Бывают мамы, у которых дневник открыт на рабочем столе компьютера на работе, и, вместо того чтобы работать, она присматривает за ребенком. Это ужасно нервирует и родителей, и ребенка. Он еще, бедненький, домой не пришел, а его уже спрашивают: "Почему у тебя тройка?"

Я вообще не очень понимаю, зачем постоянно следить за оценками ребенка. Хорошие и плохие оценки почти ничего не говорят о том, есть ли у ребенка проблемы. Понятно, что если сплошные двойки, нужно встревожиться и поговорить с учителем. Но с учителем вообще стоит говорить, он все равно скажет больше, чем какая-то колонка цифр.

Сергей Никитин, замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB:

Судя по всему, речь идет не совсем про взлом. Когда мы говорим про технологический взлом, имеется в виду уязвимость на самом портале. Но здесь, судя по всему, речь идет о банальной краже паролей учителей, которые либо не очень стойкие, либо учителя вводят их где-то в школе, и их оттуда можно украсть. Нужно понимать, что не все учителя разбираются в IT. Школьники просто узнают пароли и меняют оценки. Есть так называемые логгеры или просто программы, которые вытаскивают сохраненные пароли из браузеров. То есть ничего сложного и технологичного.

Типичная схема защиты от кражи пароля - двухфакторная идентификация: кроме обычных логина и пароля требуется еще одноразовый пароль, который приходит в смс.

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Александра Яковлева, психолог, редактор рубрики "Психология" на телеканале "Дождь":

Источник проблемы - не электронный журнал, а то, какое у членов этой семьи отношение друг к другу. Это значит, что в этой семье ребенок боится или не хочет показывать родителям реальное положение дел. Это вопрос не к ребенку, это вопрос к родителям.

Если раньше ребенок сознательно портил дневник - в это вмешивались родители, школа. Но не государство. Теперь, когда дневник стал электронный, испортить его так, как раньше, уже нельзя. Это другая плоскость. Это отношения с законом, правовые рычаги. Вряд ли ребенок осознает степень ответственности и последствий. Эта сфера новая для всех: государства, учителей, родителей и детей.

Если раньше дети могли со школьного урока убежать во двор и покурить, то теперь не могут, потому что там висит камера. А с точки зрения психологии свобода в детстве очень нужна. Детям нужно давать возможность делать ошибки, а потом их исправлять. И положительный, и отрицательный опыт одинаково важен для взросления. И вот этой свободы больше нет.

Кроме того, из-за электронного журнала у родителя создается иллюзия, что он зашел в интернет и увидел, как живет его ребенок. Но на самом деле журнал - это только узкая щель. А дальше там поля, реки и бездонные глубины. Все дворы теперь в "Майнкрафте", там дети находят новых друзей, строят сложные системы взаимоотношений.