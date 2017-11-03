7 тем недели, которые вы могли пропустить
В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.
1. Ксения Собчак: "Меня пытаются задушить в кремлевских объятиях"
Объявление Ксении Собчак о намерении соперничать с Владимиром Путиным на выборах стало главной неожиданностью политического сезона. В интервью Би-би-си Собчак рассказала, когда задумалась о выдвижении, как помогала Алексею Навальному и как вновь появилась в эфире федеральных каналов.
2. Запах забытой войны: Chanel No 5 и "Остров смерти" в Белом море
Парфюмер Эрнест Бо известен как создатель легендарного аромата Chanel No 5. Но мало кто знает, что родился он в России, и до переезда во Францию - в годы Первой мировой войны и последовавшей Интервенции - был куратором концлагеря под Архангельском, где и вдохновился на создание знаменитого аромата. Однако на российском Севере он оставил о себе совсем другие воспоминания.
3. "Такой же, как мы": почему глухие не хотят возвращать своим детям слух
С начала нулевых годов кохлеарную имплантацию делают и в России, возвращая слух после травм и давая его тем, кто родился глухим. Но глухие родители не спешат делать операции своим детям.
4. Канал имени Сталина: как зэки ГУЛАГа соединяли Волгу с Москвой-рекой
В 2017 году исполняется 80 лет каналу имени Москвы, связавшему Волгу с Москвой-рекой. Он был построен силами заключенных ГУЛАГа. Одни считают канал в первую очередь одним из величайших инженерных сооружений советского времени, а другие напоминают, что на строительстве погибли более 22 тысяч человек.
5. Блог Владимира Пастухова. 30 Серебренниковых
Задержание и арест театрального директора Софьи Апфельбаум показали, что "Дело Серебренникова" - это не одноактный криминальный балет, а долгоиграющий политический сериал с неограниченными возможностями для развития сюжета, пишет политолог Владимир Пастухов.
6. Носенко, Лесник и Освальд: советский след в убийстве Кеннеди
Русская служба Би-би-си выбрала самые интересные документы из опубликованного американскими властями рассекреченного архива о расследовании убийства Джона Кеннеди, которые содержат информацию о роли СССР в этом деле.
7. Владимир Ашкенази: "В России я понимал, что есть и другие духовные начала"
Один из величайших пианистов второй половины ХХ века Владимир Ашкенази поговорил с Русской службой Би-би-си о революции 1917 года, музыке в СССР и о все уменьшающейся роли национальных границ в музыкальном мире.