Четыре вопроса из России к будущему главе ФРС США

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Президент США Дональд Трамп в четверг номинировал Джерома Пауэлла на пост главы ФРС. На этом посту республиканцу будет нелегко: юристу по образованию придется принимать сложные экономические решения, а его ошибки могут привести не только к рецессии в США, но и к спаду в мировой экономике.

Сейчас Финансовую резервную систему США возглавляет Джанет Йеллен, возглавившая американский центробанк еще при президенте Бараке Обаме. Она профессор Калифорнийского университета в Беркли. Ее муж - нобелевский лауреат по экономике Джордж Акерлоф.

Пост главы ЦБ ей передал Бен Бернанке, автор антикризисных экспериментов, основанных на "включении печатного денежного станка" для стимулирования экономики. Перед Йеллен стояла задача свернуть прежние программы стимулирования и разработать новый курс по плавному повышению ставок ФРС для нормализации экономики.

Пауэлл с 2011 года работает в совете управляющих ФРС, но по образованию он юрист с опытом работы в инвестбанке. Он первый глава американского центробанка без докторской степени по экономике. Его резюме не подходит для этой роли, иронизируют эксперты аналитической компании Capital Economics.

"Риск серьезной ошибки при принятии решений - в том или ином направлении - будет, возможно, выше при руководстве Пауэлла, чем при Йеллен", - говорится в отчете Capital Economics.

Экономисты не ждут, что при Пауэлле денежная политика регулятора серьезно изменится. Поэтому влияние его назначения на развивающиеся рынки, в том числе и на Россию, изначально будет невелико, считают эксперты.

Какие вызовы стоят перед Пауэллом?

Основная задача, которая стоит перед новым главой ФРС, - обеспечить "мягкую посадку" экономики США, которая растет слишком быстро, пишет в колонке на сайте агентства Bloomberg профессор университета Орегона Тим Дай. Он в течение многих лет следит за политикой ФРС.

Во втором квартале экономика США выросла на 3,1%, а в третьем - на 3%. Дай предупреждает: слишком быстрый рост ВВП может привести к "перегреву" экономики страны.

В американском ЦБ ожидают, что в долгосрочной перспективе средние темпы роста составят 1,8%.

Чтобы не допустить "перегрева", ФРС должен начать повышение базовой ставки. Сейчас она составляет 1-1,25%. Пауэллу придется повышать ее осторожно и постепенно, чтобы не спровоцировать рецессию в США, полагает Тим Дай.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Трамп верит, что Пауэлл справится

В Capital Economics считают, что есть и более серьезный вызов, стоящий перед новым главой цетробанка.

ФРС, как и российский ЦБ, поддерживает инфляцию на целевом уровне (для США это 2%), но устойчивого уровня достигнуть пока не может.

Пауэллу, возможно, придется сформулировать новую концепцию денежной политики, в основе которой будет лежать не таргетирование, а нечто иное.

"Нам было бы более комфортно, если бы этими исследованиями (новой политики - Би-би-си) занималась выдающийся в академических кругах экономист Джанет Йеллен", - пишут эксперты Capital Economics.

ФРС, снизившая ставки почти до нулевого уровня после кризиса 2008-2009 годов, при Джанет Йеллен взяла курс на повышение ставок.

В банке Morgan Stanley проанализировали публичные заявления Пауэлла и пришли к выводу, что в вопросах денежной политики он разделяет те же взгляды, что и Йеллен. Поэтому в банке полагают, что в среднесрочной перспективе и денежная политика ФРС не изменится.

Экономист банка "Ренессанс Капитал" Чарльз Робертсон ожидает, что ФРС поднимет ставки в декабре этого года, а также два или три раза в 2018 году.

Будет ли Пауэлл распродавать активы ФРС?

Скорее всего, да. В Morgan Stanley отметили, что Пауэлл был одним из тех, кто разработал стратегию продажи активов, поэтому при нем продолжится постепенный процесс сокращения баланса.

В сентябре этого года ФРС объявила о программе по сокращению баланса. После активной скупки ипотечных и государственных облигаций США для стимулирования экономики баланс ФРС "раздулся" до 4,5 трлн долларов. Для сравнения, в 2008 году он составлял менее 1 трлн. Власти США печатали деньги и на них скупали бумаги.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption При Йеллен была разработана программа повышения ставок и сокращения баланса ФРС

Что будет с регулированием финансового сектора?

В Morgan Stanley отмечают, что Пауэлл, возможно, куда более либерально настроен по отношению к регулированию финансового сектора, чем Йеллен.

ФРС ужесточила регулирование после кризиса 2008-2009 годов. В своих заявлениях Пауэлл делает акцент не на снижении регулирования, а на повышении его эффективности, объясняют в банке.

В Capital Economics также отмечают, что Пауэлл говорил о необходимости упростить регулирование финансового сектора. В том числе речь шла о правиле Волкера, ограничивающем возможности банков вкладываться в высокорисковые активы. Это правило вступило в силу после кризиса, когда проблемы возникли у многих крупных американских банков.

Как политика Пауэлла отразится на России?

После кризиса 2008-2009 годов политика ФРС серьезно влияла на развивающиеся рынки и рынок нефти. Деньги, влитые в экономику, инвесторы вкладывали в более доходные активы. Это как раз бумаги развивающихся стран и нефть. В итоге цены на нефть сильно росли в 2011-2014 годах, а на рынках некоторых развивающихся стран случился инвестиционный бум.

Ужесточение денежной политики ФРС на Россию не повлияет, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

"Что касается влияния на Россию, то за последние годы экономика стала гораздо более устойчивой к колебаниям внешней конъюнктуры", - заявил он.

Чарльз Робертсон из "Ренессанс Капитала" также отметил, что ужесточение денежной политики ФРС не повлияет на Россию, так как в мире уважают достаточно консервативную политику российского центробанка.

Политика ФРС, по его мнению, вряд ли повлияет и на рынок нефти - здесь все будет зависеть от цен на сланцевую нефть и газ.

Единственный сценарий, при котором политика ФРС затронет Россию и весь мир - это ситуация, когда Пауэлл допустит какой-либо серьезный просчет.

"Всегда есть риск ошибки при принятии решения", - полагает Робертсон.

Новая глобальная рецессия затронет и Россию. "Но ей помогут пережить кризис валютные резервы, гибкий рубль и низкий долг", - уверен он.