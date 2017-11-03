Сексуальные домогательства и моральный релятивизм

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кевину Спейси дали "Оскара" (дважды) за актерское мастерство или за образцовое поведение?

Если последить за новостями последней недели, начинает казаться, что предыдущие полсотни лет население планеты занималось почти исключительно сексуальными домогательствами друг к другу.

Список тех, кто объявил себя жертвами "сексуального хищника", голливудского продюсера Харви Вайнштейна дополняется и уточняется едва ли не в ежедневном режиме. Параллельно выясняется, что в недостойном поведении ранее были замечены и другие звезды кино, и список провинившихся тоже пополняется регулярно - тут и Кевин Спейси, и Бретт Рэтнер, и Дастин Хоффман.

Голливуд, как мы знаем, не единственное средоточие разврата на планете: ведущий Би-би-си Джимми Сэвил вообще оказался серийным насильником, совершившим, как оказалось, 214 преступлений сексуального характера, включая 34 изнасилования. Правда, выяснилось это уже после его смерти.

Но было бы наивным думать, что лишь работники индустрии развлечений грешат половой распущенностью: в прошлом году на домогательства со стороны тренеров стали жаловаться бывшие британские футболисты, причем по ряду дел полиция начала следствие, а масштаб проблемы, по всей видимости, огромен.

Пару дней назад министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон подал в отставку, потому что в прошлом его поведение не соответствовало стандартам, принятым среди военных. "В последние дни всплыл ряд утверждений о членах парламента, в том числе и о моем прошлом поведении. Многие из них ложны, но я признаю, что в прошлом я не соответствовал высоким требованиям, которые мы возлагаем на Вооруженные силы, которые я имею честь представлять", - написал он в своем прошении об отставке.

Кстати, и сам парламент - опора и основа британской демократии, - тоже не миновала волна разоблачений. Нескольких парламентариев уже обвинили в излишних вольностях в отношениях с женщинами, да и в крупнейших политических партиях, если верить газетным заголовкам, подобное поведение встречается отнюдь не эпизодически.

Что есть домогательство?

Однако все вышеперечисленное - все же не новость. Нельзя сказать, чтобы мы не подозревали о том, что путь наверх в самых разных областях нашей жизни иногда проще проложить через постель - хотя бы потому, что примеров этого в истории великое множество. Наивно было бы предполагать, что человечество внезапно резко изменилось, и эта практика исчезла навсегда.

Интересно другое: действительно, нормы приемлемого меняются в последние годы стремительно. Заявление Майкла Фэллона служит этому хорошей иллюстрацией. То, что офицер Королевских вооруженных сил мог позволить себе в отношениях с сослуживицей десяток лет назад, не будучи обвинен в попрании этических норм, сегодня уже рассматривается как аморальный поступок со всеми вытекающими последствиями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как отличить невинный флирт от домогательства?

Аналогичным образом развиваются отношения полов и "на гражданке".

Как, например, выявил недавний опрос YouGov Eurotrack, 16% респондентов убеждены, что сказать женщине, как она хорошо выглядит - это сексуальное домогательство. 13% полагают, что подмигнуть женщине - это тоже домогательство. Половина опрошенных убеждена, что взглянуть на женскую грудь (например, в лифте) - это тоже пресловутый харасмент.

Общественное негодование растущим числом сексуальных домогательств (в самых разных его проявлениях, включая анекдотические: в упомянутом выше опросе 3% респондентов признались, что пригласить женщину выпить по рюмке после работы они тоже считают домогательством) привело к тому, что нормы морали, в отличие от норм закона, похоже, начинают приобретать обратную силу.

Новые правила

Осудить человека за некий проступок, не являвшийся уголовно наказуемым, скажем, 20 лет назад, сегодня невозможно. Однако остракизм, которому подвергаются фигуранты нынешних скандалов, наверняка будет стоить им как минимум карьеры.

(В скобках заметим, что сказанное выше ни в коей мере не относится к случаям изнасилований, сексуальных отношений с не достигшими "возраста согласия" и других деяний, описанных в уголовном законодательстве. У этих преступлений, кслову, обычно нет или очень большой срок давности, и в любом случае вердикт по ним выносит суд.)

"Правила не изменились, но изменилось все остальное. Революция в средствах контрацепции привела к значительным социальным изменениям, в результате которых миллионы женщин оказались на рабочих местах и в высших учебных заведениях на всех уровнях общества. Это ключевой момент", - считает писатель Нил Линдон, автор книги "No more sex war" ("Долой войну полов").

"Изменения в последние полвека примечательны тем, как гармонично они происходили, а несчастье наше в те же полвека в том, что эти изменения описывались в терминах тоталитаризма XIX века, как будто мужчины навязывают женщинам свою власть, и это единственный способ описать отношения между полами", - подчеркивает он.

С ним согласна социолог Оксана Моргунова, научный сотрудник Международного института миграции и гендерных проблем.

"Сравнительно недавно мужеложство каралось очень сурово, а секс с детьми вообще не был описан в законодательстве, - говорит она. - Сегодня мир совершенно другой. Я вообще не считаю, что мораль была дана нам изначально. Есть общие руководства, которые были спущены тому или иному пророку тем или иным богом. Но если бы все в моральной сфере было так просто, с какой стати писалось бы такое количество книг по этике, писались и переписывались законы, касающиеся моральных аспектов жизни человека? Так что не все так однозначно".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Карьеру Харви Вайнштейна в Голливуде можно считать законченной независимо от того, чем завершится расследование обвинений против него

Культ жертвы

Определенную сложность представляет и точное определение понятия "сексуального домогательства".

Флирт необходим человечеству для выживания - во всяком случае, пока мы не научимся размножаться почкованием. Психологи считают флирт вполне естественным, а вот у юристов его толкование не столь прямолинейно: что одному - флирт, другому - сексуальное домогательство.

Британский закон 2010 года о равных правах и недопущении дискриминации устанавливает, что сексуальное домогательство - это "нежелательное поведение сексуального характера", которое оскорбляет достоинство человека и "создает запугивающую, недружелюбную, деморализующую и оскорбительную обстановку".

Зачастую действия, попадающие в описанную категорию, оказываются уголовно наказуемы по другим законам, например, по закону 1997 года "Преступные действия назойливого характера" - если вам на почту или в телефон приходят непрошеные фотографии, комментарии или предложения.

Но их, как правило, легко доказать. В случаях с голливудскими звездами, например, это сделать не так-то просто - как правило, это слово одного человека против слова другого.

Для юристов не подкрепленные доказательствами обвинения - это повод для встречных исков о клевете и унижении человеческого достоинства. А вот широкая общественность, как правило, решительно солидаризируется с предполагаемыми жертвами сексуальных домогательств, не утруждая себя поиском доказательств.

"Что мне категорически претит в этой ситуации, так это гламурность скандала и создание некоего культа жертвы. Культ жертвы, как и любой культ, не полезен, - говорит Оксана Моргунова. - Даже культ красоты и здоровья, в общем-то, не полезен. Возможно, это парадоксально, и на меня сейчас набросятся, но я считаю, что любой культ, особенно навязанный общественным мнением, имеет побочные последствия".

Здесь необходимо еще раз оговориться, что многие из недавних случаев сексуальных домогательств, всплывших в связи со скандалом Вайнштейна, скорее всего, будут расследоваться полицией, поскольку там речь идет о серьезных преступлениях на сексуальной почве, в том числе изнасилованиях.

Пещерный человек и мы

Сравнительно недавно о сексуальных домогательствах в обществе практически не говорили, хотя само явление старо, как человечество. Пострадавшие от рук начальников стыдились и боялись огласки, сплетен, неодобрительных взглядов коллег. Собственно, поэтому подобные "делу Вайнштейна" разоблачения нарастают снежным комом: достаточно одному набраться смелости, и многие другие уже не чувствуют себя в одиночестве. Социальные сети тоже максимально упростили процесс.

Однако просто жаловаться, пусть и глобальной истории, на то, как к тебе приставал тренер детской спортивной школы или голливудской киностудии, недостаточно.

Корпоративный мир уже нашел решение: все, что хотя бы отдаленно напоминает сексуальное домогательство, как правило, ведет к немедленному и показательному увольнению "провинившегося". За ним как правило следует публичное заявление с экранов всех телевизоров о том, как именно в этой компании все, от генерального директора до уборщика, искренне привержены делу борьбы за равенство полов, соблюдению техники безопасности на производстве и уважению к правам личности.

Но, вероятно, задача общества в том, чтобы сексуальные домогательства предотвратить?

Об этом давно и настойчиво говорят психологи и активисты: надо менять стереотипы поведения и отношения между полами. Мужчины должны понимать, что их заигрывания не всем и не всегда приятны, женщины должны знать, куда обращаться в случае домогательств и не бояться сообщать о них, и т.д. и т.п.

Рецепты, в общем, не новые.

Применение их на практике - другой вопрос. Социальные сети проникли во все сферы нашей жизни, и, формируя свое мнение, мы зачастую не отдаем себе отчета в том, насколько оно действительно наше собственное, а насколько - плод коллективного творчества нашей френд-ленты. Впрочем, разнообразные проявления психологии толпы - тема для отдельного обсуждения.

Image caption Том Джонс знает, что советует

Никто не утверждает, что сексуальное домогательство (не говоря уже о преступлениях на сексуальной почве) - это норма, хотя, возможно, пещерный человек с нами и не согласился бы. Но, как сказал в интервью Би-би-си знаменитый британский певец Том Джонс: "Нужно понять: ты не обязан соглашаться, только потому, что тебе кажется - "я вынужден пойти на это". Ваш разум подскажет вам правильное решение. Это верно не для одного шоу-бизнеса, но для любой сферы вашей жизни".

А если вам неприятны назойливые ухаживания коллеги по работе - вам есть куда обратиться. Есть этические нормы, есть адвокаты, есть полицейские, наконец. В конце концов, этим мы и отличаемся от пещерных людей.