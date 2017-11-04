Image caption Какаду не едят кабель, но они постоянно точат клюв и ради этого грызут все подряд

Австралийская сеть интернет-кабелей стоимостью в миллионы долларов ежедневно подвергается атакам с неожиданной стороны - попугаи какаду обгрызают провода.

Представители компании National Broadband Network (NBN) заявили, что с тех пор как птицы начали грызть кабель, они нанесли ущерб, который оценивается в десятки тысяч долларов.

Австралийскую кабельную сеть и так частно критикуют за низкую скорость: согласно недавним отчетам, по этому показателю австралийский провайдер находился на 50-м месте в мире.

В NBN ожидают, что по мере обнаружения новых повреждений резко вырастут и затраты.

Средняя скорость интернет-подключения в Австралии составляет около 11,1 мегабит в секунду, что ниже, чем во многих развитых странах. Для повышения скорости в стране запущен национальный инфраструктурный проект, который должен быть полностью реализован к 2021 году.

В последнее время инженеры проекта стали замечать, что кабель на мачтах, которые используются для раздачи интернет-подключений в отдаленных районах, оказывается изжеван. Был обнаружен и вредитель. Им оказались попугаи вида какаду, которые обычно питаются фруктами, орехами, ветвями и корой деревьев.

Каждый раз NBN была вынуждена заменять и силовые, и оптоволоконные кабели стоимостью в десятки тысяч долларов. На данный момент компания потратила на ремонт 80 тыс. австралийских долларов (61500 долларов США).

Попугаи обычно не едят кабель, сообщила агенству Рейтер специалист по поведению животных Гизела Каплан. "Это не обычное для них поведение", - уточнила она.

По мнению биолога, цвет или расположение кабелей могут привлекать внимание птиц.

Правообладатель иллюстрации NBN Image caption Поврежденные оптоволоконные кабели не подлежат восстановлению

"Они постоянно точат свои клювы и поэтому часто клюют и рвут все, что попадается им на пути. К сожалению, им понравились наши кабели. Когда эти птицы сбиваются в стаи, их невозможно остановить, - жалуется один из менеджеров проекта Шедриан Бресланд в своей статье, размещенной на сайте компании. - Такова Австралия: если пауки или змеи не достали тебя, то какаду сделают это".

Компания нашла способ обезопасить мачты. Концы кабеля прикрываются чехлом, который стоит всего 14 австралийских долларов.