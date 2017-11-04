Оппозиционный "Русский марш" в Москве сорвали. Лояльный состоялся

Image caption "Русские марши" проводятся в Москве с 2005 года, но теперь число их участников измеряется не тысячами, а сотнями

Один из двух "Русских маршей", традиционно заявленных националистами в День народного единства 4 ноября в Москве, оказался сорван, а несколько десятков собравшихся на акцию задержала полиция.

На марш на улице Перерва в районе Люблино на юго-востоке Москвы, организованный движениями "Новая оппозиция" и "Новая правая альтернатива", собралось, по оценкам журналистов, порядка 500 человек, но полиция запретила пронос баннеров, текст которых, по словам представителей властей, не был согласован.

Четверо из пяти организаторов подписали заявление об отказе от проведения марша и призвали сторонников разойтись.

Стражи порядка задержали, по данным СМИ, до 70 человек, которые намеревались все же начать шествие и начали выкрикивать в мегафон лозунги. Также сообщается, что военнослужащий нацгвардии ударил дубинкой фотографа.

В полиции, однако, сообщили, что шествие состоялось и в нем приняли участие около 200 человек, передает Интерфакс.

Лояльные Кремлю националисты

Вторая акция, у метро "Октябрьское поле", организованная незарегистрированной "Партией националистов" и также собравшая около 500 участников, прошла без эксцессов.

Активисты прошли до станции метро "Щукинская" с лозунгами "Природные богатства - достояние народа", "Православные семьи России - спасение" и "Долой олигархов!" и требованиями освободить полковника Квачкова, осужденного по обвинению в подготовке вооруженного мятежа и покушении на Анатолия Чубайса.

Находящийся за границей лидер "Партии националистов" Иван Белецкий сообщил, что активист партии Андрей Петровский был задержан у себя на квартире в субботу утром, а накануне ресурсы организации в сети "ВКонтакте" были заблокированы по требованию Генпрокуратуры.

День народного единства 4 ноября был объявлен государственным праздником в России в 2004 году. Он был формально приурочен к годовщине освобождения Москвы от польской оккупации в 1612 году, но многими воспринимался как повод лишить официального статуса годовщину революции 1917 года, которая до того времени отмечалась 7 ноября (в этом году, безотносительно к столетию революции, 7 ноября также будет обычным рабочим днем).

Новый праздник, однако, довольно быстро начали использовать националисты разной степени радикальности, устраивая в этот день то, что они называют "русскими маршами".

В 2014 году русские националисты разошлись во взглядах на украинские события. Сторонники так называемой "Новороссии" начали собираться в районе "Октябрьского поля", а в Люблине те, кто не поддерживает политику Владимира Путина по отношению к Украине.

В этом году украинская тема не занимала ключевого места в повестке дня "Русских маршей".