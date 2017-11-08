Правообладатель иллюстрации Twitter.com/OaPb6uPdvtOTNtR Image caption Проукраинские неоязычники или ряженые? Свастика удалена с фото по требованию российского законодательства

Закрытые лица, искаженные голоса, позы из боевиков и оружие наготове - русскоязычный интернет полон видео с угрозами от радикальных групп. Они могут называть себя пророссийскими партизанами на Украине, проукраинскими партизанами в России или даже бойцами ИГ*, но порой трудно не заметить сходства.

Фейки и разжигание конфликтов: те же методы, что петербургская "фабрика троллей" использовала для влияния на американские выборы, она годами отрабатывает на русскоязычной аудитории. В этом ей помогает министерство госбезопасности самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (МГБ ДНР) и пропагандистская франшиза - хакерская группа "Киберберкут".

Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников при участии Анастасии Голубевой изучал жанр политических "маски-шоу".

По соотношению сил, затраченных на производство этого фейка и на его продвижение, серия видео "Русского освободительного движения" (РОД) - самая необычная на "рынке" фальшивок.

23 августа 2017 года жилой район в центре Ростова еще тлел после пожара, учиненного неизвестными, когда на YouTube появилось их первое видео.

Шестеро вооруженных мужчин в кустах с неоязыческим флагом - это якобы русские националисты, помогавшие украинцам бороться против "кровавого режима Путина" на востоке Украины и теперь "обратившие свой взор на отчизну".

Пафос первого видеобращения не смазали ни прогулочные шорты националистов, ни затрудненная будто застарелым гайморитом и обработанная на компьютере дикция их лидера.

Этот перформанс оказался лишь затравкой для следующего, в котором "соратники РОД" назвали поджог Ростова своим "первым успешным террористическим актом на территории Российской Федерации". Далее они учили захватывать здания и устанавливать растяжки с гранатами, водружали голову свиньи на Коран и передавали привет президенту Чечни Рамзану Кадырову.

В одном из роликов они рассуждали о надвигающейся "русской смуте", цитируя Доброслава - лидера неоязыческого движения Алексея Добровольского, умершего в 2013 году. А в следующем ролике, прежде чем оскорбить мусульман, цитировали суры и аяты.

Но, несмотря на работу с источниками и отсутствие явных ошибок (таких, как кальян у фальшивых боевиков ИГ, якобы воюющих в составе украинского спецподразделения "Азов"), к "движению РОД" отнеслись скептически даже прокремлевские медиа.

"Россия 24" назвала их видеообращения "чем-то из области бреда", Life предположил, что это информационный вброс того же "Азова".

YouTube и соцсети удаляли копии роликов, в результате ни один из них не смог набрать более тысячи просмотров.

Ролики распространялись через семь аккаунтов в соцсети "ВКонтакте" с выдуманными именами и фотографиями случайных людей. Аккаунты были открыты за несколько дней до вброса или уже после начала, и репосты из развлекательных сообществ не прибавляли им достоверности.

Image caption Для ростовчан августовский пожар - не шутка: начисто выгорели несколько кварталов, 118 домов повреждены, один человек погиб

В результате ни нацистские кричалки, ни реквизит в виде усовершенствованных "Калашниковых" не помогли "движению РОД" завоевать внимание аудитории. Лишь пара участников мусульманских сообществ в соцсети "ВКонтакте", куда активно кидали эти ролики, назвали авторов шакалами.

Но кому пришло в голову так спекулировать на чувствах и бедах людей?

Ползущий герой

12 августа 2012 года Керчь - ближайший к России город на Крымском полуострове - готовился к приезду президента Украины Виктора Януковича.

Поздним вечером в дежурную часть местного управления МВД позвонил 24-летний следователь Иван Борозенный. Он доложил, что обнаружил бомбу на автобусной остановке.

Прибывший по вызову наряд "Беркута" Борозенный встретил лежа на обезвреженной бомбе с колотым ранением поясницы. Героя дня в состоянии средней тяжести отвезли в больницу.

Борозенный в этот день не находился при исполнении. По его словам, он шел к приятелю за кителем, когда встретил подозрительного мужчину в капюшоне и солнцезащитных очках. Тот якобы оставил пакет с бомбой на остановке и скрылся; вернулся, чтобы напасть на бдительного милиционера, и окончательно скрылся в лесу.

"Я упал, двигаться было больно, - рассказал Борозенный "Комсомольской правде". - Поблизости людей не было, но проезжали машины, маршрутки… Поэтому я дополз до пакета с бомбой, накрыл собой и попытался самостоятельно обезвредить до приезда коллег".

По словам Борозенного, до взрыва оставалась пара минут.

Изделие из пороха, ручной гранаты и электронных часов уничтожили на месте. Хлопок не произвел впечатления на саперов - граната оказалась учебной.

Злоумышленника так и не нашли. Камер наблюдения на этом участке шоссе - между зарослями и пустырем - не было.

Рыцарь. Хакер. Басилевс

В том же году Борозенный переехал в Харьков - продолжать обучение в университете внутренних дел. Там он опубликовал в соавторстве учебник о негласной компьютерной слежке.

После Евромайдана Борозенный решил, что с новой властью ему не по пути. А также что впредь его нужно называть только Далиант Родланд Иоанн Максимус, князь Готский (сокращенно Далиант Максимус).

О своих аристократических корнях Далиант Максимус узнал еще на втором курсе, когда в ректорат пришло письмо от "Императора Византии". Оно свидетельствовало, что курсант, носивший в то время фамилию матери, включен в список претендентов на престол государства, по официальной версии, уничтоженного турками в 1453 году.

Далиант Максимус состоял в крымском отделении прокремлевского "Народно-освободительного движения" (НОД) и участвовал в аннексии Крыма, после чего его стали приглашать на российские федеральные каналы. Он создал "Центр стратегических инициатив Новороссии", единственным известным сотрудником которого и является.

Далиант сотрудничает с министерством госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики. В исходном коде вебсайта этой организации указано авторство "ЦСИ Новороссии" (читай - Далианта Максимуса).

Главная же страсть Далианта Максимуса - производство эффектных видео: навыки съемки и монтажа он получил, подрабатывая на свадьбах. Некоторые видео МГБ ДНР появляются на канале Далианта раньше, чем на официальных площадках министерства.

Среди них - проморолик спецназа МГБ (1, 2), частично снятый на территории разграбленного сепаратистами арт-центра "Изоляция" в Донецке. Там же, как выяснила Русская служба Би-би-си, снимался фейк о бойцах ИГ в "Азове", опубликованный от имени хакерской группы "Киберберкут".

Image caption А - кадр из проморолика МГБ ДНР. B - кадр из видео "Киберберкута" о том, что в спецподразделении украинской армии "Азов" якобы служат бойцы ИГ

Проморолик МГБ появился после публикации фейка, но до разоблачения Би-би-си в 2016 году.

В ролике звучит музыка из компьютерной игры Quake - та же, что в видеообращениях "Киберберкута" (1, 2, 3). В этих видеообращениях Далиант - и режиссер, и исполнитель главной роли.

Правда, его имя нигде не указано, а лицо скрывает рыцарский шлем, произведенный частным мастером ограниченным тиражом. Завсегдатай форумов по военно-исторической реконструкции князь Готский купил этот шлем в 2014 году.

Image caption A - одно из множества облачений Далианта Максимуса. B - "рыцарь" из "Кибербекрута" в похожей униформе и перчатках

Image caption A - копию этого шлема Далиант Максимус купил в 2014 году. B - натюрморт из видео "Киберберкута"

МГБ ДНР и Далиант Максимус не ответили на вопросы Би-би-си.

Диверсанты в стиле Рокки

От своего лица Далиант записывает пафосные видеообращения к украинским силовикам, в которых спрашивает, нравится ли им жить под "еврейской оккупацией".

В одном из видеообращений он прямо назвал "Киберберкут" подразделением МВД ДНР (видимо, между двумя "министерствами" нет большой разницы). Также он заявил, что слил хакерской группе персональные данные бойцов украинского батальона "Торнадо".

"Документы и прочая информация, которая публикуется хакерской группой "Киберберкут", как правило, является подлинной и подтверждается после изучения и проверки", - заявила пресс-секретарь МГБ.

На тех же каналах в интернете, где распространяются видео Далианта, можно встретить и другие "маски-шоу" - обращения так называемых харьковских, днепропетровских, запорожских и одесских партизан. В заставках к этим видео используется один и тот же компьютерный шаблон с развевающимся флагом.

Image caption Похожие развевающиеся флаги предваряют видео МГБ ДНР, "ЦСИ Новороссии" и "партизан", а распространяют эти видео одни и те же группы в соцсети "ВКонтакте"

Image caption А - Далиант Максмус в костюме из палаточной ткани. B - "харьковский партизан" в похожем костюме с таким же шевроном

"Харьковские партизаны" отличаются кровожадностью: они взяли на себя ответственность за взрыв в местном пабе "Стена", где пострадали 13 человек, взрыв подстанции военного госпиталя, взрыв банкомата "Приватбанка", многочисленные подрывы железных дорог и мостов.

В видео "партизан" реальные теракты перечисляются в одном ряду с выдуманными - такими как "убийство пяти американских инструкторов на танкоремонтном заводе" - под бравурную музыку из фильма "Рокки".

Фейки-родственники

Что общего у эмгэбэшных роликов про боевиков ИГ в "Азове" с фейком про "террористов из РОДа"? Помимо бряцания оружием, масок и угроз - и то, и другое можно найти в соцсетях по хэштегу "Киберберкут".

Хэштег не имеет никакого отношения к фальшивым постам о том, что Следственный комитет России якобы изучает ролики РОДа (1, 2), но и здесь не обошлось без упоминания хакерской группы.

Снятые на Донбассе фейки не впервые распространяются при помощи фальшивых аккаунтов, оригиналы которых легко обнаружить через поиск Google по фото.

В 2016 году журналисты-расследователи из Bellingcat разоблачили фейк, в котором шестеро с автоматами от имени "Азова" угрожают терактами жителям Нидерландов, если те не поддержат на референдуме договор об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. В Bellingcat отнесли этот фейк к проделкам петербургской "фабрики троллей".

Я показал видео РОДа одному из авторов расследования Bellingcat американцу Эрику Толеру. По его мнению, механизм распространения у фейков общий.

"Для распространения видео 2016 года [с Нидерландами] использовались аккаунты, между которыми были некоторые пересечения - взаимные лайки, общие друзья. Это указывает на организованную кампанию, а также на то, что несколько аккаунтов контролировались одним субъектом - будь то отдельное лицо или группа. То же самое я вижу и в вашей истории", - сказал Толер.

Как считают в Bellingcat, одним из авторов вброса с "Азовом" и Нидерландами мог быть 32-летний петербуржец Юрий Горчаков. Он состоял в крымском отделении НОДа одновременно с Далиантом Максимусом в 2014 году.

В переписке со мной Горчаков отрицал свою причастность к фейку, недоумевая, чем "простой питерский таксист" удостоился внимания СМИ. Далианта Максимуса он по старинке называет Ваней.

Связан ли Ваня с этими видео? "Скажу честно - вряд ли. Скорее даже - нет", - ответил Горчаков.

Лица во всех описанных видео (РОД, ИГ, "партизаны", Нидерланды) скрыты масками, но не настолько плотно, чтобы их нельзя было сопоставить. Так, у обладателя "Калашникова" с "глушителем" и лазерным целеуказателем из ИГ есть брат-близнец в РОДе - также с "Калашниковым", обвешанным целеуказателем и модератором звука. Совпадение?

Image caption Какой ты сегодня? А - сосредоточенный джихадист. B - ироничный неоязычник

Еще круче разошлись пути тройняшек с усталым взглядом: один примкнул к "харьковским партизанам", другой к "днепропетровским", а третий вступил в РОД.

Image caption А - "харьковский партизан" собирает "Калашников" в гараже. B - его копия из "движения РОД"

Image caption А - "днепропетровский партизан" скандирует кричалку про Святую Русь. B - неоязычник из РОДа уклоняется от "зиги"

Экстремистский копипейст

42-летний бывший заключенный Зульфар Асмандияров не придумывал ролики "движения РОД" и не снимался в них. Но исследование фейка приводит к этому уроженцу башкирского Салавата (судя по фото в соцсетях, он часто бывает и в Петербурге).

В соцсети "ВКонтакте" Зульфара зовут "Чуклумбек Биланин", и с самого начала он дружил с двумя основными аккаунтами, которые распространяли видео РОДа по новостным и прочим популярным группам.

В этих же группах "Чуклумбек Биланин" (Зульфар) оставляет многочисленные патриотические антилиберальные комментарии, явно не доверяя свой поток сознания системам проверки правописания. Когда я написал первоисточнику всех публикаций РОДа "Андрею Смирнову" мне ответил человек именно с такой манерой письма [сообщение № 2 в таблице ниже].

Другим распространителям роликов РОДа также редко удавалось ставить запятые в нужном месте; фотографироваться с id (уникальным номером пользователя "ВКонтакте") для подтверждения личности они отказались.

Чтобы проверить свою догадку, я напрямую назвал "Илью Солнцева" - очередного фальшивого персонажа с ворованными фото, распространявшего видео с Кораном по мусульманским пабликам, - Зульфаром. В ответ пришел тот же поток сознания, только матерный.

Одновременно Зульфар начал репостить и комментировать мои записи в "Твиттере" - уже со своего аккаунта.

В личной переписке в "Твиттере" Зульфар как ни в чем не бывало продолжил диалог, который мы начали с "Андреем Смирновым" и "Ильей Солнцевым" [сообщение № 3]. Сомнения отпали: фальшивые аккаунты вел Зульфар Асмандияров.

Сначала он назвал себя "копипостером" (копирайтером?), распространявшим ролики, найденные в интернете. Затем написал, что не знает ничего ни про РОД, ни про наши предыдущие диалоги.

1) Типичный комментарий "Чуклумбека Биланина" (Зульфара) в группе "РИА Новости": 2) "Оппозиционный" ответ "Андрея Смирнова" - первоисточника всех видео РОДа: ето поколение вырастил ельцин разрушив промышлинность и селхоз а "потериное поколение" нашло хоть какую то халяву срубить сто баксов попрыгав с кастрюлькой на голове Овальный не даст соврать просто у него конверты от Сабщак кончались "их КТОТО забрал"!;))) ну вы журналист би би си и вам виднее что и как писать..вы умеете и приукрасить и при врать так что что вы напишите вам все равно поверять тк в россии люди стали зомбирование от СМИ и верят что Путин их вождь который Матушку Русь с колен поднимет,хотя сами живут хуже,страшнее и под кнутом,и все же славят "Царя" 3) Неожиданный ответ на просьбу поговорить в "Твиттере": 4) Переписка с Зульфаром продолжилась в "Телеграме": а что говорить то о том что говорено не единожды вы как журналист знаете об этом лучше чем кто бы то нибыл...сми радио и телевиденье будут говорить и освещать ан нет они рекламируют и умалчивают (...тв и радио первое оружие пралитариата! Ленин ,да пропагандиское оружие которое должно было говорить правду простому пролитариу газеты "Искра" "Правда") но теперь это оружие в руках шоубизнеса и роботает для заробатывания бабла!;) не могу давать интервью и чтото коментировать в чем не компитентен и вообще к сми отношусь предвзято скептически (журналисты освещают лиш им нужную сторону ,вырывая фразы и предложения из общего контекста)что есть кривда и неправда тем болие если им за это еще и платят ,да и поведать мне вам не о чем я бедный художник и алкаш и говорю лиш об эстетике и духовном богатстве человека политика мне не интересна я мезантроп

Наконец, Зульфар начал утверждать, что в мае-июне 2017 года, когда "движения РОД" не было и в проекте, я якобы взломал его имейл и соцсети. Фальшивые аккаунты начали добавляться к моим друзьям в соцсети "ВКонтакте" и обвинять меня в работе на ФСБ.

Переписка с Зульфаром заняла больше двух недель, но он так и не выдал заказчиков дезинформационной кампании.

Или выдал опосредованно?

Причем здесь "фабрика троллей"?

В новостные группы Зульфар Асмандияров ходит, как на работу. Только в одном паблике "РИА Новости" с 26 мая по 26 октября 2017 года он оставил 1219 комментариев, что в среднем составляет восемь комментариев в день.

Он также комментирует новости в группах СМИ "фабрики троллей" ("Федеральное агентство новостей", "Невские новости") и "Национальной медиа-группы" ("Рен-ТВ", "Пятый канал"), но там его показатели скромнее.

Однажды вместо комментариев по существу Зульфар разместил во всех подотчетных группах напоминание о задерживаемой зарплате. Я насчитал 20 таких его сообщений в различных группах.

На первых порах у РОДа было представительство в "Твиттере": велось оно без симпатии к неоязычникам, но странным образом там появлялись их уникальные фото в высоком качестве. Администрация "Твиттера" удалила аккаунт после очередного фото с "зигой".

Этот аккаунт тоже вел Зульфар Асмандияров: когда я скинул фальшивому "Андрею Смирнову" статью про РОД (движение с таким же названием) образца 2002 года, ссылка на статью появилась в том самом "Твиттере".

Название аккаунта в "Твиттере" представляло собой набор из 14-15 случайных цифр и букв, словно его создавали генератором паролей - @OaPb6uPdvtOTNtR. Это может указывать на принадлежность аккаунта к большой управляемой сети - ботнету, описанному летом 2016 года телеграм-каналом "Методичка" и газетой "Ведомости".

Image caption Независимо от места съемки, "маски-шоу" координируются за этими вечно завешенными окнами петербургской "фабрики троллей"

Источники утверждают, что ботнет якобы используется для комментирования прямого эфира программы "Время покажет" на российском Первом канале: сообщения от аккаунтов с абракадаброй вместо имен демонстрируются прямо на экране в студии.

Активность этого ботнета может выходить за пределы Рунета. В последние месяцы на страницу президента США Дональда Трампа в "Твиттере" массово подписываются тысячи пустых аккаунтов, имена многих из них - такой же случайный набор символов.

"Диверсанты Ходорковского"

Петербургская "фабрика троллей" прославилась и комментированием новостей в промышленных масштабах, и ботнетами, и фейками.

С ней же связаны и некоторые фейки "Киберберкута". В апреле 2016 года международный отдел "фабрики" опубликовал компьютерный монтаж: реклама на Таймс-сквер в Нью-Йорке на мгновение сменилась подмигивающим Путиным.

"Киберберкут" создает фейки о якобы взломанных хакерами рекламных щитах с 2014 года, только вместо Нью-Йорка в них Киев, а реклама сменяется сообщениями о "военных преступлениях хунты".

Чтобы записать "маски-шоу" с абсурдными угрозами "фабрике" не обязательно привлекать массовку из Донецка. Пример тому - серия фейков, посвященных медиапроектам Михаила Ходорковского.

В конце 2016 года появились видео с человеком в маске, который представлялся бывшим сотрудником одного из таких проектов - "Центра управления расследованиями" (ЦУР).

Он показал фото, сделанные, по его словам, в офисе этого проекта в Москве - с табличками "отдел медиафейков" и "отдел соцсетей" на дверях. Якобы за этими дверьми информационные диверсанты сеяли панику среди населения фальшивыми сообщениями об отравленных лекарствах.

Аноним пообещал опубликовать новые "разоблачения", но ограничился лишь "скрытой съемкой", где его, как он утверждал, избивают "люди Ходорковского".

Съемочной площадкой для "офиса ЦУРа" послужил коридор на втором этаже бизнес-центра "Линкор" на Петроградской набережной в Петербурге, что гораздо ближе к "фабрике троллей", чем упомянутая в видео Москва. Нам удалось получить снимок этого коридора, хотя доступ туда ограничен: совпадают даже детали мраморной отделки.

Image caption A - коридор в БЦ "Линкор" на Петроградской набережной в Петербурге. В - кадр из видео про "диверсантов Ходорковского" с тем же коридором

Агрессия и абсурд

Атака на ЦУР шаг за шагом, но в куда больших масштабах повторилась осенью 2017 года в отношении петербургской интернет-газеты "Фонтанка". Те же ресурсы, что распространяли "маски-шоу", обвиняли журналистов в пособничестве ИГ и "крышевании криминального мира".

В "Фонтанке" считают, что интернет-травля и недавняя хакерская атака на их сайт, - следствия их публикаций о "частной военной компании Вагнера" и других проектах людей, предположительно близких к предпринимателю Евгению Пригожину. Это же имя упоминается в прессе и хакерских сливах в связи с финансированием "фабрики троллей".

Повышая с каждым годом градус агрессии и абсурда, создатели фейков так и не научились делать их правдоподобными. Эрик Толер из Bellingcat считает, что такая задача и не ставится.

"Фейки не должны быть чрезвычайно убедительными. Все, что требуется, - это чтобы несколько изданий в Нидерландах опубликовали заголовок об угрозах крайне правой украинской группы с оговоркой "сообщается о…", - говорит эксперт. - Большинство людей смотрят только на заголовки и не видят дальнейшего развития истории, так что ущерб нанесен".

По мнению Толера, фейк с "террористами РОД" также выполняет свою задачу.

"Какие бы ни были обстоятельства пожара в Ростове, возможно, это видео - дымовая завеса для сокрытия его истинной причины или попытка создать новую страшилку в виде антипутинских националистов", - заключает Толер.

Главный редактор "Фонтанки" Александр Горшков, в свою очередь, сравнил тех, кто ведет кампанию против его издания, с террористами.

По меньшей мере, опыта напяливания масок террористов этим ребятам не занимать.

* ИГ - запрещенная в России и ряде других стран организация.

.