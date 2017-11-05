Весельницкой опять нужна виза в США. Судья отказался ей помочь

Правообладатель иллюстрации YURY MARTYANOV/AFP Image caption Наталия Весельницкая представляет интересы компании Prevezon Holdings

Федеральный судья в Нью-Йорке отказался содействовать в выдаче американской въездной визы для Наталии Весельницкой, стало известно из постановления в рамках тяжбы между федеральной прокуратурой и компанией Prevezon Holdings, которую она представляет.

Кипрская компания Prevezon Holdings, принадлежащая Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, на этой неделе не внесла в срок 5,9 млн долларов, которые она обязалась выплатить в доход американского государства в соответствии с заключенным в мае внесудебным соглашением с федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.

Дело против Prevezon и стайки ее дочек начал еще четыре года назад тогдашний главный прокурор округа Прит Бхарара.

Он обвинил их в отмывании через приобретение элитной американской недвижимости небольшой части 230 млн. долларов, похищенных 10 лет назад у российской казны в ходе грандиозной налоговой аферы, которую разоблачил аудитор Сергей Магнитский. Впоследствии он сам был арестован, обвинен в России в том же хищении и в 2009 году скончался в "Матросской тишине" при подозрительных обстоятельствах.

Адвокаты компаний Кацыва, который сам по этому делу не проходит, весной внезапно договорились с прокуратурой буквально за два дня до начала процесса. Как писал в пятницу рассматривающий иск против Prevezon федеральный судья Уильям Поули, если бы стороны не поладили миром, "судебный процесс нарисовал бы картину международной интриги - колоссальная налоговая афера, завершившаяся тем, что 230 млн долларов перебрасывались через запутанную сеть подставных компаний".

В свете скандала вокруг вмешательства России в американские выборы, многозначительно продолжал судья, "это дело об отмывании денег, возможно, не исчерпывалось лишь четырьмя роскошными кооперативными квартирами в доме № 20 по Пайн-стрит".

Весельницкая снова собирается в Америку?

"Прошло шесть месяцев, Prevezon отказывается платить, и прокуратура хочет снова открыть это дело, чтобы добиться выполнения мирного соглашения сторон", - отметил Поули, сообщивший, что судебное заседание по этому поводу назначено на 9 ноября.

В преддверии оного Prevezon ходатайствует сейчас о том, чтобы судья приказал прокуратуре организовать въездные визы в США Денису Кацыву и российскому адвокату его компании Наталии Весельницкой.

Однако, по словам судьи, Prevezon пока не сказала ничего, что обосновывало бы необходимость пребывания обоих на этом и последующих слушаниях дела.

В прошлом и Кацыв, и Весельницкая неоднократно получали специальные разрешения на въезд в СЩА в связи с делом Prevezon. Первый дважды приезжал давать показания, а вторая в 2016 году готовила к даче показаний свидетелей из-за границы, то есть, очевидно, россиян.

Однако в марте 2016 года обоим отказали, не видя нужды в их приезде на слушание дела, пишет Поули, не вдаваясь в вопрос о том, каким образом Весельницкая все же оказалась в США в прошлом году, где встретилась в июле в Трамп-Тауэре с руководством трамповского штаба, а на следующий день присутствовала на вашингтонской премьере фильма Андрея Некрасова о деле Магнитского.

В июле сайт BuzzFeed получил в министерстве внутренней безопасности США подтверждение, что в июне 2016 года Госдепартамент выдал Весельницкой обычную неиммиграционную визу. О сроке действия этой визы не сообщалось; если допустить, что он истек, известно, что сроки оформления американских виз в России значительно увеличились из-за сокращения численности персонала посольства по требованию российской стороны.

Весельницкая не входит в число лиц, на которых распространяются санкции по "закону Магнитского", их список доступен публично на сайте Управления по контролю за зарубежными активами минфина США.

Правообладатель иллюстрации ANDREY SMIRNOV/AFP Image caption Адвокат Сергей Магнитский скончался в "Матросской тишине" в 2009 году при подозрительных обстоятельствах

Судья заявил в пятницу, что не видит нужды в приезде Кацыва и Весельницкой и на сей раз.

Prevezon задерживает платеж

Prevezon была обязана расплатиться с Дядей Сэмом 31 октября, то есть в минувший вторник. В тот день ее адвокат Фейт Гэй направила судье письмо, в котором заявила, что, с точки зрения Prevezon, майское соглашение с прокуратурой не обязывает компанию выплатить сейчас искомую сумму.

По словам адвоката, еще 22 января 2014 года прокуратура заручилась согласием правительства Голландии заморозить чуть больше 3 млн евро, которые компания AFI Europe N. V. была должна Prevezon. Мировая сделка, заключенная 15 мая, предусматривала, что прокуратура попросит голландские власти разморозить эти деньги, а Prevezon через 15 рабочих дней после этого выплатит прокуратуре около 5,9 млн доллларов.

После этого прокуратура разморозит суммы, вырученные за счет продажи квартир, купленных якобы для отмывания части барышей от аферы, которая была разоблачена Магнитским.

10 октября этого года, продолжала Гэй, прокуратура известила ответчиков, что Голландия согласилась разморозить указанные 3 млн евро, которые AFI Europe была должна Prevezon. Но одновременно голландские власти снова заморозили эту сумму уже в связи со своим собственным следствием о возможном отмывании денег компанией Кацыва.

Гэй многозначительно напоминает судье, что это следствие было начато в ответ на жалобу, которую подала в Голландии компания Hermitage Capital Management. Как пишет адвокат, последняя принадлежит британскому инвестору Уильяму Браудеру, который представил нью-йоркским прокурорам львиную долю доказательной базы их иска против Prevezon.

Наконец, адвокат Кацыва находит подозрительным, что жалоба была подана в Голландии 16 мая, то есть на следующий день после заключения мировой сделки в Нью-Йорке.

В свете вышесказанного, пишет Гэй, ответчики не считают, что должны в данный момент делать какие-то выплаты согласно сделке с прокуратурой. Это соглашение обязывает Prevezon выплатить искомые 5,9 млн долларов через 15 дней после того, как ей вернут деньги в Голландии. Раз этого не произошло, она пока ничего платить не обязана.

Прокуратура с этим не согласна и теперь попробует взыскать долг с ответчиков. Если судья встанет на ее сторону, то ходить ей недалеко: выручка за проданные квартиры ответчиков лежит на особом счету и достигает примерно 10 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Drew Angerer/Getty Images Image caption Уильям Браудер стал заклятым врагом Кремля

Весельницкую не забывают

Эта катавасия снова напомнила американцам о Весельницкой, которую их пресса в последнее время и так не обходит вниманием. 27 октября New York Times посвятила ей объемистую статью, в котором прослеживала историю документа, принесенного Весельницкой на прошлогоднюю встречу в Трамп-Тауэр с Дональдом Трампом-младшим и другими членами ближайшего окружения его отца.

В документе был обещанный ею компромат на Демократическую партию США и, соответственно, на Хиллари Клинтон, которая была тогда ее знаменосцем. Весельницкая не раз заявляла, что компромат был плодом ее личных расследований в качестве частного адвоката.

Любое предположение о том, что она действовала по заданию Кремля, было, по ее словам, проявлением антироссийской истерии. Однако несколько американских изданий и теперь главное - New York Times - выяснили, что в прошлом Весельницкая обсуждала указанный компромат с генпрокурором России Юрием Чайкой и что документ, который она привезла с собой в Америку и вручила в июле приближенным Трампа, сильно напоминал текст, врученный генпрокуратурой за два месяца до этого американскому конгрессмену.

Отдельные абзацы были похожи, как две капли воды.

Документ, привезенный Весельницкой в Америку, содержал утверждения о том, что американская фирма Ziff Brothers Investments, принадлежащая братьям-миллиардерам по фамилии Зифф, купила акции одной российской компании и якобы уклонилась от уплаты российских налогов на десятки миллионов долларов.

Двое из трех братьев Зифф являлись крупными финансовыми донорами Демпартии США и, соответственно, Хиллари Клинтон. Иными словами, объяснила Весельницкая, их политические пожертвования объективно были "грязными" деньгами. Это и был компромат на Клинтон, который обещал Трампу-младшему посредник, музыкальный промоутер Роб Голстоун, договариваясь с ним о встрече с Весельницкой.

По словам New York Times, в Кремле явно придавали этим обвинениям большое значение. Братья Зиффы инвестировали в фонды, которыми управлял вышеупомянутый Уильям Браудер, выдворенный из России и сделавшийся заклятым врагом Кремля.

Именно он был инициатором кампании за принятие закона Магнитского и иска, предъявленного в Нью-Йорке Prevezon Кацыва.

Выступая недавно на Валдайском форуме в Сочи, Владимир Путин заявил, что власти США игнорировали обвинения против Браудера и его инвесторов, поскольку братья Зиффы являются крупными политическими донорами.

Их компания отказалась комментировать слова Путина. Браудер сказал, что эти обвинения ставят себе целью дискредитировать его лично, равно как и закон Магнитского, под чьи санкции попал, в числе прочих, заместитель Чайки.

В апреле 2016 года в Москве побывала делегация конгресса США, включавшая калифорнийского республиканца Дейну Рорабейкера, который считается самым пророссийским членом палаты представителей. В генпрокуратуре ему дали вышеуказанный документ с обвинениями в адрес братьев Зифф.

Сама Весельницкая вручила почти идентичный документ арканзасскому республиканцу Френчу Хиллу. Она говорит, что встречалась тогда и с Рорабейкером, хотя он этого не помнит.

В мае аналогичные утверждения появились на сайте генпрокуратуры.

В июле прошлого года, во время знаменитой 20-минутной встречи в Трамп-Тауэре, Весельницкая изложила содержание документа Трампу-младшему, зятю будущего президента Джареду Кушнеру и главе трамповского штаба Полу Манафорту, которые, по их словам, были озадачены.

"Какие-то доноры нацкомитета Демпартии, возможно, сделали что-то в России и не платили налоги, - вспоминал впоследствии сын Трампа. - Я думаю: "Какое это имеет отношение к чему-то?!"

В последнее время Весельницкая, по словам New York Times, начала продвигать версию о том, что она была разоблачительницей, которая просто хотела открыть американцам глаза на то, что творится у них в стране.