Фото: тысячи людей в Британии вышли праздновать Ночь фейерверков

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Участники шествия облачаются во всевозможные костюмы

Ежегодно в ночь на 5 ноября, известной как Ночь фейерверков или Ночь Гая Фокса, в британском городе Льюис проходит костюмированный парад, для участия в котором приезжают десятки тысяч людей со всей страны. Британские власти даже пытались ограничить количество участников, попросив людей, не живущих в городе, воздержаться от посещения мероприятия.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Парад в Льюисе пользуется огромной популярностью

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Помимо факелов, люди тащят и горящие бочки

Ночь на 5 ноября отмечается по всей Великобритании - в память о неудавшемся плане Гая Фокса и других католиков-заговорщиков взорвать здание парламента в Лондоне в 1605 году, во время тронной речи короля-протестанта Якова I. Подробно о традициях этого праздника можно узнать в нашей статье.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Участники парада, как правило, идут с факелами

В эту ночь по всей стране люди запускают фейерверки и зажигают костры, на которых торжественно сжигают чучело Гая Фокса, однако самое зрелищное и массовое мероприятие проводится в Льюисе.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Участники шествия не ограничиваются костюмами эпохи начала XVII века

По данным полиции, в этом году праздник в Льюисе собрал в общей сложности около 60 тысяч человек - в то время как население самого городка не превышает 18 тысяч.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Некоторые элементы процессии имеют политический подтекст (на фото - Тереза Мэй в образе символа Британии)

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По улицам города пронесли и инсталляцию с испровизированной ракетой, к которой привязаны Дональд Трамп и Ким Чен Ын