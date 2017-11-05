"Райское досье": что связывает министра торговли США с Россией
Один из ключевых членов администрации президента США Дональда Трампа имеет деловые связи с людьми из окружения Владимира Путина, которые находятся под американскими санкциями. Об этом свидетельствует новая глобальная утечка офшорных документов, получившая название "Райское досье" (Paradise Papers).
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Министр торговли США Уилбур Росс обладает финансовыми интересами в компании Navigator Holdings, которая, возможно, ежегодно зарабатывает миллионы долларов на транспортировке нефти и газа для российской энергетической фирмы "Сибур".
Два крупных акционера "Сибура" в той или иной степени находятся под санкциями США.
Представитель министра не отрицает информацию, ставшую известной в результате утечки.
"Министр Росс отказывается от любых вопросов, связанных с трансокеанскими судами, - сказал пресс-секретарь Росса программе Би-би-си "Панорама", добавив, что министр "тесно сотрудничает с комитетом по этике торгового ведомства , чтобы обеспечить самые высокие этические стандарты".
Среди акционеров "Сибура" - предполагаемый зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов. Он владеет 3,9% акций компании.
Член "ближнего круга" Путина Геннадий Тимченко, в отношении которого США ввели персональные санкции, и Леонид Михельсон, основатель компании "Новатэк", также являются крупными акционерами "Сибура".
Сам "Сибур" и Кирилл Шамалов не находятся под санкциями. В отношении отца Шамалова Николая санкции действуют.
Представитель министерства торговли заявил, что Уилбур Росс никогда не встречался с российскими акционерами "Сибура".
США ввели санкции после аннексии Крыма в 2014 году. Дополнительные ограничения были наложены в прошлом году из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Новые утечки непременно вызовут вопросы о связях России с командой Дональда Трампа. Нахождение Трампа на посту было омрачено утверждениями о том, что российские власти пытались повлиять на исход выборов. Сам Трамп назвал обвинения "фейковыми новостями". Связи с Россией в США сейчас являются предметом расследования.
Уилбур Росс и Дональд Трамп знают друг друга более четверти века. Росс сыграл ключевую роль в сделке о банкротстве казино Трампа "Тадж-Махал" в Атлантик-Сити в 1990-х годах.
Биограф Трампа Дэвид Кей Джонстон сказал Би-би-си: "Если бы не Уилбур Росс, Дональда Трампа не было бы в Белом доме".
Основной клиент
Компания WL Ross & Co, которая была основана Уилбуром Россом, впервые инвестировала в Navigator Holdings в 2011 году.
В ходе расследования выяснилось, что Росс, судя по всему, сохраняет финансовую заинтересованность в Navigator Holdings через ряд компаний, зарегистрированных на Каймановых островах.
Информация о некоторых из этих компаний была раскрыта Россом, когда он стал министром торговли, но по правилам раскрытия информации ему не пришлось заявлять о своей заинтересованности в Navigator Holdings.
Из годового отчета Navigator за 2016 год следует, что 31,5% компании на момент его публикации по-прежнему принадлежало структурам, в которых у Росса есть доля, при этом стоимость активов самого Росса остается неизвестной.
Когда Трамп встретил Росса
Еще в 1990 году после громкой финансовой битвы Дональд Трамп открыл свое третье казино в американском Атлантик-Сити - "Тадж-Махал", прозванный "восьмым чудом света".
Бизнес не задался. Трамп инвестировал в казино 675 млн долларов, собранных с помощью высокодоходных "мусорных облигаций". Ставка этих ценных бумаг составляла 14% в год. Выполнить свои финансовые обязательства Трампу было тяжело.
В дело вступил Уилбур Росс. В Rothschild Inc. он представлял рассерженных держателей облигаций, но ему нравился стиль Дональда Трампа.
Биограф Трампа Дэвид Кей Джонстон сказал: "Уилбур Росс был ключевым переговорщиком в ситуации, когда Дональду Трампу удалось миновать банкротства и попадания на свалку истории. Потому что Росс видел ценность в имени Трампа".
На ежегодном саммите "Конкордия" в 2017 году Росс заявил: "Когда вы встречаете людей, которые находятся под огромным финансовым давлением, вы действительно можете понять, из чего они сделаны, и он [Трамп] был сделан из материала гораздо более крепкого, чем многие владельцы проблемных компаний".
Отложив банкротство на будущее, Трамп расплатился по долгам и устремился вверх по списку Forbes.
Уилбур Росс стал членом правления Navigator в 2012 году; министерство торговли США заявило, что на момент подписания сделки с "Сибуром"в этом же году Росса в правлении компании не было.
Но с марта по ноябрь 2014 года, когда США ввели санкции против России за аннексию Крыма (в том числе против компании "Новатэк" Михельсона), Уилбур Росс все еще был членом правления Navigator.
В течение этого периода Navigator продолжала расширять свои связи с "Сибуром". По данным Navigator, российский холдинг обеспечил 9,1% общей выручки компании в 2015 году по сравнению с 5,3% в 2014 году.
Росс покинул совет директоров Navigator в ноябре 2014 года, когда его место заняла Венди Терамото - бизнес-партнер нынешнего министра торговли США. Термато заседала в совете директоров Navigator до 2017 года.
В 2016 году "Сибур" по-прежнему входил в пятерку основных клиентов Navigator, преимущественно экспортируя российский газ в Европу и потенциально обеспечивая значительный доход находящимся под санкциями людям из окружения Путина.
В этом году Navigator флот судов, которые использует для работы с "Сибуром", с двух до четырех. "Сибур" обеспечил Navigator доход в размере 68 млн долларов.
Нет никаких предположений, что Уилбур Росс нарушил какие-либо законы.
Однако Дэниэл Фрид, который курировал введение американских санкций против России при президенте США Бараке Обаме, заявил Би-би-си, что ведение бизнеса с "Сибуром" было бы ошибкой для любого американского чиновника.
"Я бы советовал любому клиенту, пришедшему ко мне, держаться подальше от "Сибура" или кого-либо еще, кто находится под санкциями или связан с лицами, находящимися под санкциями… По причине, как минимум, репутационных рисков".
Но похоже, что Росс сохранил близкие отношения с "Сибуром".
В день, когда Дональд Трамп выдвинул Росса на пост министра торговли США, последний отправился в нью-йоркский ресторан. Там с повышением его поздравили выскопоставленные менеджеры Navigator Holdings, сообщает Bloomberg.
Как сообщается, Росс сказал гендиректору Navigator Holdings: "Ваши интересы связаны с моими. Экономика США будет расти. И Navigator будет получать от этого выгоду".
Другим важнейшим клиентом Navigator была государственная венесуэльская нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA). В этом году она попала под санкции США.
В министерстве торговли США сказали, что Росс "в целом поддерживает санкции администрации США в отношении России и других субъектов".