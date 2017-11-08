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Таких людей, как Дональд Трамп, в Китае Си Цзиньпина периодически отправляют за решетку: хвастливый миллиардер, ставящий себя выше своей партии и даже выше национальных проектов.

В Китае такого рода колоссы время от времени исчезают в неизвестном направлении для того, чтобы под чутким наблюдением партийных аппаратчиков тщательно обдумать свое прежнее поведение и через некоторое время появиться вновь, бормоча слова благодарности за то, что партия сделала для их бизнеса.

Накануне пекинской встречи Трампа и Си контраст между лидерами двух мировых экономических сверхдержав не может быть более разительным.

Если даже в верхушке трамповской Республиканской партии о Белом доме пренебрежительно говорят как о доме престарелых, соратники Си отзываются о своем лидере не иначе как о великом и мудром вожде, спасителе социализма.

Трамп не может положиться даже на своих сотоварищей - американских капиталистов. Титаны нового технологического бизнеса ехать с президентом в его азиатское турне отказались.

Вместо этого на прошлой неделе главы Facebook, Apple и Microsoft Марк Цукерберг, Тим Кук и Сатья Наделла встали рлечом к плечу с Си Цзиньпином для группового снимка членов экспертного совета одного из ведущих китайских университетов.

Существующая асимметрия в почтительности по отношению к должности главы государства распространяется и на личности самих лидеров.

Трамп неоднократно говорил, с каким уважением он относится к Си и его "чрезвычайному величию", характеризуя его как сильного человека и хорошего друга. Бывший главный стратег Трампа Стивен Бэннон как-то сказал, что ни один из мировых лидеров не пользуется уважением Трампа больше, чем Си.

В то же время Си - во всяком случае, публично - никогда не отзывался о Трампе в превосходных степенях и никогда не называл его хорошим другом.

Си утверждает, что прочел много книг американских авторов - от Уолта Уитмана до Марка Твена и Эрнеста Хемингуя, но Трампа в их числе нет. Мемуары строительного магната "Искусство договариваться" стали бизнес-бестселлером в Америке, но для Си Цзиньпина куда более надежным руководством по ведению государственных дел выступает древнекитайский трактат Сунь Цзы "Искусство войны".

Трамп в своей книге советует: "Вы не сможете проявлять изобретательность или предприимчивость, если у вас все слишком структурировано. Я предпочитаю просто приходить на работу каждый день и наблюдать за тем, как идут процессы".

В то же время древнекитайский военное пособие, входящее в обязательный круг чтения любых китайских стратегов, призывает: "Знай своего врага, знай сам себя, и победа никогда не ускользнет от тебя. Знай поле боя, знай погоду, и победа твоя будет безоговорочной".

Контраст между Си и Трампом можно проследить на протяжении всей жизни обоих лидеров.

Проведя свои самые ранние годы как привилегированный "красный князек", сын видного революционера Си Цзинпин, после того как его отец попал в опалу, семь лет отработал в поле простым крестьянином, живя в пещере и страдая от лишений и одиночества, и лишь затем начал свое растянувшееся на четыре десятилетия восхождение по ступеням политической иерархии Китая.

Правообладатель иллюстрации CHINA NEWS Image caption Главы Facebook, Apple и Microsoft встали плечом к плечу с председателем Си для группового снимка членов экспертного совета одного из ведущих китайских вузов

Восхождение на вершину состоящей из 89 миллионов членов китайской компартии - подвиг, требующий железной дисциплины и стратегической выдержки. Ни то, ни другое качество не числится среди черт, отличающих Дональда Трампа.

Неудивительно, что заметные различия проявляются и в стиле обих лидеров.

Си редко начинает свои предложения со слова "я", ставя превыше себя служение государственным интересам. Он стремится воплотить в жизнь нечто священное, мечту о великом возрождении китайского государства. Для этого он должен всегда сохранять трезвость мысли, оставаться твердым, последовательным, несокрушимым.

Если и можно говорить о культе личности Си, то исходит он от других. В школах, университетах, руководстве компаний и государственных учреждениях сейчас начинают энергично штудировать "Учение Си Цзиньпина".

Культ личности Трампа, напротив, исходит от самого Трампа, и местоимение "я" почти не сходит с его уст. Путешествуя по Азии, он оставляет у себя за спиной Америку, погруженную, по словам злорадствующих китайских государственных СМИ, в "кризис и хаос".

Странная парочка

Однако при всех контрастах кадровый коммунист и строительный магнат имеют и две общие черты.

Оба они наделены огромной властью, и оба отличаются невероятной самоуверенностью. И Си, и Трамп видят себя спасителями своих стран, а сами свои страны - абсолютно уникальными в мире, идущими своим особым путем. "Великое возрождение китайского народа" Си появилось даже раньше трамповского "Сделаем Америку снова великой".

Обещают они примерно одно и то же: вернуть золотую эпоху превосходства своей сверхдержавы и не позволить чуждым интересам помешать достижению этой цели.

На фоне грандиозного торжества, которое в Китае называют "государственным визитом повышенной важности", главный вопрос для обоих лидеров состоит в том, сумеют ли они найти совместный путь к величию своих стран, или же победитель в этой игре может быть только один, и ценой величия одного неизбежно станет ослабление другого.

Конечно же, вопрос этот касается далеко не только проходящей на этой неделе встречи "странной парочки".

Ответ на него, возможно, не станет известен при нашей жизни. Однако уже сейчас нынешнее азиатское турне Трампа можно рассматривать как перенастройку глубокого и постоянного американского присутствия на континенте и как шаг на пути вытеснения США Китаем.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Коммунистическая партия Китая проголосовала за включение идеологии Си Цзиньпина в свою конституцию, тем самым фактически поставив его на один уровень с основателем партии Мао Цзэдуном

Возможно, история не станет рассматривать этот визит в таких судьбоносных терминах, а вместо этого будет говорить лишь об эксцентричном ритуале уходящего в прошлое мира, о перестановке стульев на тонущем "Титанике" и о затишье перед бурей.

Сумели приструнить

Рассмотрим эти сценарии по порядку.

Накануне турне Трампа его администрация внезапно начала использовать новый стратегический лозунг, говоря о "свободном и открытом Индо-Тихоокеанском пространстве". До тех пор, пока этот "кролик из шляпы" не будет описан в более внятных геополитических терминах, трудно представить, как именно он будет отличаться от видения предыдущих американских администраций.

Цель его, по всей видимости, может состоять в стремлении обнадежить союзников и укрепить в их сознании доверие к Америке после критики со стороны Трампа в их адрес по поводу торгового дефицита и недостаточных, по его мнению, оборонных расходов, а также его отказа от принятого при Обаме соглашения о Тихоокеанском партнерстве.

Смысл этого послания в том, что высший управленческий аппарат Трампа, так называемые "взрослые" в его администрации, сумели как-то приструнить разрушительные инстинкты президента и вернуть американскую политику в Азии на ее прежние геополитические ориентиры.

Если "свободное и открытое Индо-Тихоокеанское пространство" превратится в нечто большее, чем просто лозунг, то это турне сможет войти в историю как момент, когда все еще могучая сверхдержава - США - укрепила связывающие ее с Азией экономические и военные отношения, а друзья и союзники с благодарностью объединились вокруг нее в поисках защиты от ершистого, самоуверенного и ведущего себя все более напористо Китая.

Во второй версии истории азиатское турне Трампа - точка пересечения траекторий подъема Китая и спада Америки.

При всей его неизменной вежливости по отношению к гостю Си Цзиньпин хотел бы закрепить именно такую версию. Он ставит своей задачей между сегодняшним днем и серединой века совершить скоординированный стратегический прорыв, основанный на растущих жесткой и мягкой силах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption И Трамп, и Си обещают своим народам вернуть былую славу

На этой неделе Трамп сосредоточен на Азии, но его постоянно отвлекают внутриполитические проблемы, в то время как Китай присутствует у себя в регионе постоянно.

С огромной энергией и целеустремленностью он вливает деньги в региональное развитие, дипломатию, военные связи и средства массовой информации, наращивая точно выверенную "дипломатию улыбок" даже в тех странах, которые оставались прочными союзниками США на протяжении последних семи десятилетий.

На глазах всей Азии Си вышел из недавнего съезда КПК, сильно укрепив свою власть и - по меньшей мере, на поверхности - в Китае не просматривается ни малейших признаков охвативших США разброда и шатаний.

Орудие победы

Но ни один американский президент по доброй воле не согласится играть предписанную ему этим сценарием роль.

Именно тут и появляется третий сценарий исчезающего миропорядка. В ходе прошлогодней предвыборной кампании Трамп вовсю лютовал о том, как Китай насилует американскую экономику и крадет американские рабочие места. Он обещал в случае избрания добиться успеха там, где терпели крах его предшественники. Коварные китайцы больше не смогут перехитрить, облапошить и обмануть на переговорах своих американских партнеров, уверял Трамп-кандидат.

Недовольство Трампа нашло отклик в американской деловой и политической элите, в рядах которой крепла уверенность в том, что Китай выигрывает гонку сверхдержав мошенническим путем.

Однако все американские президенты XXI века заявляли о своих намерениях ответить на стратегический вызов Китая, и всем им мешали те или иные крупные события.

Для Джорджа Буша-младшего таким событием стало 9 сентября 2001 года и войны в Афганистане и Ираке. Для Барака Обамы повороту к Азии помешал финансовый кризис, полыхнувший дома, и ближневосточный кризис, разгоревшийся в мировой политике.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп считает премьер-министра Японии одним из своих ближайших союзников

Китай образца 2017 года намного сильнее и увереннее Китая 2001-го или 2009 годов. А при Си он намерен начать войну ценностей против американских идеалов свободы и демократии.

На прошлой неделе Си во главе своих сподвижников, со сжатыми кулаками, дал клятву верности флагу Коммунистической партии.

При всем символизме длительного азиатского турне Трампа и его прекрасных слов о свободном и открытом Индо-Тихоокеанском пространстве этот американский президент только-только собрал свою китайскую команду. О какой-либо долгосрочной стратегии говорить здесь пока не приходится.

На самом деле китайские лидеры со времени прихода Трампа к власти с облегчением следили за тем, как он троллит их в "Твиттере". Он предостерегал их против торговли с Северной Кореей и начал расследование американо-китайских торговых отношений, не приняв при этом никаких мер против существующей в этих отношениях огромной асимметрии.

Уже в ближайшие месяцы это может измениться. Если США перейдут от ворчливого сотрудничества с Китаем к более открытому соперничеству, последствия для Азии и всего мира могут оказаться и непредсказуемыми, и судьбоносными.

Си полон решимости этого избежать. Для возрождения Китая ему нужен стабильный мир и стабильный американский рынок для китайского экспорта. На этой неделе в Пекине он попытается обезоружить Трампа.

Китайцы - мастера льстивых ритуалов, а обходятся такие ритуалы куда дешевле, чем открытие ключевых рынков или придушение северокорейской экономики. Поэтому хозяева будут подыгрывать любви своего гостя к помпезности и устроят в его честь грандиозный спектакль.

Си будет вовсю убеждать Трампа в том, что это глава из "Искусства договариваться", а не из "Искусства войны".

Ведь, как учил в своей древней книге о военном искусстве Сунь Цзы, обман, дипломатия и правило "разделяй и властвуй" - главные орудия победы для великого военачальника.

"Наивысшее военное мастерство, - писал Сунь Цзы, - состоит в умении одолеть армию противника, не вступая с ней в битву".