Пресса Британии: шторм в налоговом раю

В обзоре британских газет:

Не дадим богачам оторваться от общества!

По мнению газеты Guardian,совершенно очевидно, что в последнее время во всем мире сильно увеличился поток средств в офшоры, причем сделки эти осуществляются очень малой горсткой людей. Если до начала 80-х уделом супербогатых была одна лишь Швейцария, то с процессом глобализации и дерегуляции финансового рынка пышным цветом расцвели укромные офшорные компании, куда стала уводить средства растущая когорта богачей.

Так, пишет издание, возникло ощущение, что для богатых и бедных существуют разные правила игры. Эксперты подсчитали, что 80% наличных на офшорных счетах принадлежит 0,1% населения.

Скандал в налоговом раю - это пятно на репутации капитализма Times

Налоги, как сказал один знаменитый американский юрист, - это цена, которую мы платим за цивилизацию. Налогоплательщик, он же избиратель, по сути оплачивает из собственного кармана здравоохранение, дороги, образование, армию, да и самих политиков. Но когда верхушка общества отделяется от этого общества и формирует некую самостоятельную мобильную республику, которая сама решает, под чьей юрисдикцией ей находиться, общество вправе спросить: а почему так происходит? И почему налоги должны быть уделом маленьких людей?

После стольких лет затягивания поясов, когда отдельные лица обогащались, а общество в основном нищало, разговорами о том, что у богачей есть веские причины отправлять деньги на офшорные счета, никого уже не купишь.

Более того, общественное мнение из простого скептицизма трансформировалось в цинизм, и этот цинизм оправдан, поскольку политики слишком долго отказывались всерьез решать эту проблему.

Совсем иначе видится скандал в налоговом раю газете Daily Telegraph.

"Утечка миллионов финансовых документов вызвала поток фальшивого негодования в адрес состоятельных людей, которые якобы уклоняются от уплаты налогов, - пишет газета в редакционной статье. - В число этих людей попала даже королева, вернее, фонд, который от ее имени управляет частью ее капиталов, и это при том, что монарх в Великобритании вообще-то не обязан платить налоги, но все же делает это по собственной доброй воле".

А между тем, напоминает газета, в большинстве своем "раскрытые финансовые махинации" - это совершенно законные транзакции, к которым не то что с юридической, но даже с этической точки зрения трудно придраться. И вообще, о чем разговор, если миллионы людей в Британии вкладывают в деньги в офшоры через свои пенсионные фонды, причем совершенно законно, и власти даже поощряют их к этому.

"Как и в случае с "Панамским досье", всю эту историю взяли на вооружение антикапиталисты, которых раздражает сама мысль, что одни люди могут быть богаче других, - утверждает Daily Telegraph. - То, что мы видим, - это замаскированная под великий моральный крестовый поход попытка запретить законные налоговые инструменты - с тем, чтобы в будущем власти сами принимали за людей решение о том, куда им вкладывать деньги". Что же касается лучшего способа борьбы с уклонением от уплаты налогов - это их снижение.

Можно ли решить каталонский кризис, не прибегая к насилию?

Правительству Мариано Рахоя в ближайшие недели предстоит преодолеть каталонский кризис, убедив сепаратистов, что их требования о независимости от Испании не имеют под собой законной почвы, что конституцию следует уважать и что демократия в стране достаточно сильна, чтобы решать разногласия с недовольными регионами мирным путем. Однако, по мнению Times, властям в Мадриде едва ли удастся справиться с этой задачей, если лидеры самопровозглашенной независимой Каталонии будут оставаться в роли политических узников.

Мадрид должен сохранить единство Испании, не прибегая к арестам Times

Отказываясь решать политическую проблему политическим же путем, Мадрид накаляет конфронтацию, - считает газета. После состоявшегося первого октября референдума о независимости, более 2000 компаний уже перенесли свои офисы из Каталонии в другие регионы, однако наивно думать, что этот кризис не затронет экономику станы в целом. На среду в Каталонии намечена всеобщая забастовка, а в субботу состоится массовый митинг.

Тем временем отправленный в отставку лидер региона Карлес Пучдемон остается во власти Брюсселя, и, хотя бельгийский суд постановил пока не брать его под стражу, многое будет зависеть от того, какое решение судьи примут в связи с требованием Испании о его экстрадиции. А обвинения, предъявленные членам распущенного правительства Каталонии, более чем серьезны: сепаратизм, измена и злоупотребление общественными средствами. За это им может грозить до 30 лет тюрьмы.

По мнению Times, чтобы региональные выборы, намеченные на 21 декабря, имели хоть какой-то смысл, необходимо, чтобы Карлес Пучдемон мог беспрепятственно вернуться на родину и принять в них участие. А Мадриду тем временем стоило бы мобилизовать всех тех каталонцев, кто хочет оставаться в составе Испании, и продемонстрировать им преимущества единства, вместо того, чтобы "бить в барабан конституционной законности", как до сих пор делал Рахой.

Власти в Мадриде вполне могут сыграть на спорном законе о референдуме, который не устанавливал минимальное число участников, на низкой явке, когда дошло до голосования, на том, что Пучдемон так и не смог внятно объяснить, как Каталония собирается не то что процветать, а хотя бы просто выживать как независимое государство.

Рахой делает ставку на то, что новое большинство сторонников сохранения Каталонии в составе Испании исключит любые дебаты. Однако пока что он только и делает, что сам себе вставляет палки в колеса. Его тяжеловесный подход к решению кризиса, от полицейского насилия до ареста каталонских политиков, подливает масла в огонь сепаратизма. И если долгое время большинство жителей региона однозначно были сторонниками единой Испании, то теперь исход выборов совсем не однозначен.

Но каков бы он ни был, подводит итог Times, выборы следует провести предельно честно, а затем обеим сторонам необходимо проявить предельную сдержанность. Сепаратистам не следует лезть на рожон, а лучше смириться с тем, что им предложат, даже если это и не будет независимостью. Ведь им будет противостоять не только Мадрид, но и вся Испания, по мнению которой они и так получили слишком много. А Мариано Рахою следует понять, что нельзя завоевать сердца и умы каталонцев, сажая в тюрьму их политиков.

"Такие меры - удел путинского правительства", - в последнем предложении Times не смогла удержаться от шпильки в адрес Кремля.

Насморк- не повод для прогула?

Власти графства Ист-Сассекс на юге Англии всерьез решили взяться за школьную посещаемость, предупредив родителей, что отсутствие их детей на уроке без уважительной причины будет караться штрафом.

Как пишет автор колонки в Daily Telegraph, родителям предложено "подтянуться" и отправлять школьников на занятия даже несмотря не легкое недомогание.

В рамках этой кампании по наведению дисциплины на местном радио, на автобусных остановках и в соцсетях появились рекламные призывы типа "Не поддавайтесь, так делают все родители, для пропуска школы не должно быть причин".

Однако как выяснилось, далеко не все родители, наперекор рекламе, готовы сжав волю в кулак выпроводить больное чадо в школу. Более того, группа активистов во главе с Эллой Льюис собрала 6000 подписей под петицией с требованием прекратить кампанию, поскольку власти тем самым намекают, что "родители не справляются со своими обязанностями и не контролируют ситуацию".

Власти, в свою очередь, оправдывают эту инициативу тем, что по сравнению с прошлым учебных годом посещаемость школ заметно упала: если в 2015-16 году британские школьники пропустили в общей сложности чуть меньше 600 тысяч учебных дней, то в 2016-17 - уже почти 650 тысяч.

Министерство образования предпочитает не вмешиваться в этот спор, однако напоминает, что директор школы имеет полное право потребовать медицинскую справку, если сочтет, что пропуск был неоправданным, а министерство здравоохранения полагает, что небольшой кашель или легкая простуда не мешают посещению школы.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com