Пресса США: новости с "русского фронта" идут бурным потоком

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Гамбурге в июле 2017 г.

Новости с "русского фронта" идут бурным потоком, что побудило обозревательницу Washington Post Дженнифер Рубин озаглавить в этот понедельник свою статью "Администрация Трампа по шею погрязла в русских".

В прошлый понедельник огласили обвинительные документы по делу Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса, а эта неделя началась с явки 68-летнего Манафорта и 45-летнего Гейтса в вашингтонский федеральный суд, для чего им было позволено ненадолго выйти из-под домашнего ареста.

Они внесли залог в 10 и 5 млн долларов, но прокуратура не уверена, что эта сумма удержит их от бегства, и поэтому требует, чтобы они предоставили документы о размере своего состояния.

Знать его размеры нужно прокуратуре для того, чтобы правильно рассчитать сумму, которая могла бы отбить у них желание уйти в бега. Недавно она заявляла, что у Манафорта, например, есть в наличии 28 млн долларов. Если так, то он может пожертвовать десятью миллионами, чтобы купить себе свободу: плюнет на залог и улизнет за границу проживать оставшиеся 16 миллионов. Но точный размер его состояния неясен.

На прошлой неделе прокуроры написали судье, что в мае 2016 года Манафорт указывал состояние в 136 млн долларов.

Пока этих документов нет, Манафорт и Гейтс останутся под домашним арестом и будут носить электронные браслеты с датчиками, которые будут сообщать властям об их местонахождении.

Как сообщила из зала суда Washington Post, судья Эми Берман-Джексон сказала, что она склонна выпустить обвиняемых из-под домашнего ареста, но планирует запретить им приближаться к транспортным узлам, назначить им комендантский час и заставить по-прежнему носить браслеты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пол Манафорт покидает здание федерального суда 6 ноября

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Рик Гейтс (на фото) и Пол Манафорт пока остаются под домашним арестом

Компания "А" и компания "Б"...

В субботу адвокаты Манафорта написали судье, что некоторые журналисты изображают их подзащитного, у которого оказалось три паспорта, эдаким Джейсоном Борном, хотя на самом деле все обстоит куда прозаичнее. Манафорт, по их словам, держал второй паспорт на тот случай, если первый будет сдан на визу в иностранное посольство, а на третий подал, ошибочно решив, что потерял один из двух других.

Американские судебные документы часто не балуют читателя конкретикой и, например, кодируют имена и названия. Так, американские пиар-компании, через которые Манафорт лоббировал в 2012 году в Вашингтоне за пророссийское правительство Украины, были зашифрованы в обвинительном заключении как Компания "А" и Компания "Б".

Но в сегодняшнем Вашингтоне нет почти ничего тайного, что бы ни стало явным. Буквально в тот же день, когда Манафорт и Гейтс сдались в руки ФБР, телекомпания Эн-би-си выяснила, что речь идет о компаниях Mercury Public Affairs и Podesta Group. Обе получили 2 млн долларов, перечисленных с офшорных счетов Манафорта.

Эн-би-си характеризует Podesta Group как "левацкую компанию", созданную в 1988 году. Республиканцы были в восторге от этой новости, потому что создал компанию Тони Подеста, родной брат Джона Подесты, экс-главы предвыборного штаба демократки Хиллари Клинтон.

То есть будущий глава штаба Трампа проталкивал в США интересы правительства Януковича при помощи лоббистов из компании брата будущего главы штаба Клинтон. Через несколько часов после сообщения Эн-би-си Тони Подеста ушел из компании, носящей его имя.

Республиканцы также рады были возможности уколоть демократов, отметив, что те проталкивали в США интересы Москвы, то есть делали именно то, за что они сейчас шпыняют людей Трампа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Флинн пробыл на посту помощника президента по национальной безопасности всего 24 дня

Сотрудничает со следствием

Новости с "русского фронта" в понедельник положительно расталкивали друг друга локтями.

Не обошла пресса вниманием и то, что третьестепенный советник предвыборного штаба Дональда Трампа молодой Джордж Пападопулос, оказывается, еще месяц назад признал себя виновным во лжи ФБР и давно сотрудничает со следствием.

СМИ расшифровали несколько имен, засекреченных в документах по делу Пападопулоса, которое, в отличие от дела Манафорта, имело прямое касательство к России.

Та же Эн-би-си сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предположительный сговор трампистов с Москвой, уже собрал достаточно компромата для возбуждения уголовного дела против отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна и его сына Майкла Флинна-младшего.

Генерал Флинн, прослуживший помощником президента по нацбезопасности всего 24 дня, был самым очевидным кандидатом на привлечение к суду, и многие недоумевали, почему неделю назад Мюллер начал не с него.

С телеэкранов месяцами не сходили фотографии Флинна, сидящего на московском банкете по правую руку от Путина; оглашались суммы, полученные бывшим начальником военной разведки США за выступления в России, а некоторое время назад в прессу просочились данные о том, что он лоббировал интересы Турции, и он в марте поспешил задним числом зарегистрироваться в минюсте в качестве иностранного агента.

Власти обычно смотрят на нарушение правил регистрации сквозь пальцы и толкуют его как результат простого недосмотра. Но предсказывают, что Мюллер, которому нужны показания, Флинна не пожалеет.

Предсказывают, что он также привлечет его сына в расчете на то, что желание его спасти развяжет отцу язык. В понедельник вечером телеведущие сидели с горящими глазами.

Семичасовая стенограмма

В этот вечер судьба улыбнулась критикам Трампа еще раз: была обнародована объемистая стенограмма семичасовых показаний, которые дал в четверг за закрытыми дверями в комитете Палаты представителей по разведке прошлогодний советник Трампа по внешней политике Картер Пейдж, настоявший на том, чтобы стенограмму обнародовали.

Сотрудники прогресивного телеканала MSNBC поделили ее текст между собой, чтобы прочитать побыстрее, и взахлеб сообщали в эфире о своих находках.

Поздно вечером Washington Post обобщила сенсационные откровения Пейджа под заголовком "Советник Трампа послал электронное сообщение, излагавшее "частные разговоры" с российским представителем".

Имелся в виду заместитель премьера Аркадий Дворкович, который, по словам Пейджа, "высказался в поддержку Трампа и выразил желание вместе трудиться над разработкой более оптимальных решений в ответ на широкий диапазон текущих международных проблем".

Как пишет газета, "показания Пейджа демонстрируют, что ряд руководящих сотрудников штаба Трампа знали о его планах поехать в Россию до того, как он туда отправился, - и что он информировал других по возвращении".

На первый взгляд, негусто.

Наконец, агентство Bloomberg напечатало отчет об интервью с адвокатом Натальй Весельницкой, которая изложила его корреспондентам свою версию исторической июльской встречи с приближенными Трампа в башне его имени.

Весельницкая сделала ряд заявлений, которые могут заинтересовать критиков Трампа и, главное, спецпрокурора Мюллера.

Например, она сказала, что Дональд Трамп-младший дал понять, что в случае победы его отца на выборах закон Магнитского может подвергнуться пересмотру.

Как замечает Bloomberg, достоверность заявлений Весельницкой неочевидна. Она принесла на встречу с трампистами четырехстраничный документ, рассказывающий о финансовых нарушениях, которые якобы совершили крупные доноры Демократической партии и Хиллари Клинтон - братья Зифф, и сказала, что это плод ее изысканий в качестве частного лица.

Но до этого почти такой же документ вручили американскому конгрессмену в генпрокуратуре России.

Трамп-младший спросил, есть ли у нее документы, подтверждающие эти нарушения Зиффов. Их не оказалось, и встреча быстро себя исчерпала. Зять Трампа Джаред Кушнер скоро ушел, а Манафорт заклевал носом, вспоминает Весельницкая.

Критики президента истолкуют эту попытку его старшего сына получить подтверждение доставленного Весельницкой компромата как доказательство того, что сын искал помощи русских в предвыборной борьбе.